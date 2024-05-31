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服务乡村振兴 四好农村路让村民畅享幸福新生活

人民网记者 乔雪峰
2024年05月31日08:58 | 来源：人民网
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地处大凉山腹地的阿布洛哈，位于四川省凉山彝族自治州布拖县，彝语中意为“人迹罕至的地方”。这里的人们一度过着几乎与世隔绝的生活，所有的物资运输仅靠人背马驮，如今的阿布洛哈因“全国最后一个通公路的建制村”而为人熟知。

2020年6月，历时1年修建的阿布洛哈通村公路实现了“车路双通”，村民们坐车10多分钟可出村、2小时能到县城，人均年收入提至9000元，这个曾经的极度贫困村由此顺利脱贫。

十年来，四川累计完成农村公路建设投资超2800亿元，新改建农村公路23万公里，农村公路总里程达36.9万公里，累计新增181个乡镇、6844个建制村通硬化路，以县为中心、乡镇为节点、建制村为网点的农村公路网络基本形成；建成溜索改桥77座，全面结束偏远山区群众溜索出行历史。

记者从四川省交通运输厅获悉，仅2023年，四川就新改建农村公路1.9万公里，新增138个乡镇通三级公路、6066个自然村组通硬化路，基本实现撤并村与新村委会直连直通；建成幸福美丽乡村路3632公里，新增80个县级以上产业园区通双车道及以上公路。

四川省“四好农村路”取得的成就可以说是我国“四好农村路”高质量发展的一个缩影。十年来，通过交通运输部等有关部门和各地区的努力，我国“四好农村路”建设成效显著，不断向农村居民家门口延伸，让许许多多深山乡村实现跨越式发展，农民群众获得感、幸福感、安全感不断增强，农村公路成为老百姓家门口的致富路、幸福路、连心路、振兴路。

数据显示，从2014年到2023年，我国新改建农村公路250万公里，累计解决821个乡镇、7.06万个建制村通硬化路难题，全国农村公路总里程达460万公里。

十年来，交通运输部将“四好农村路”建设作为助力脱贫攻坚、服务乡村振兴、加快推进农业农村现代化、促进共同富裕的重要载体，重点部署、重点支持、重点推动。

2015年以来，交通运输部先后在甘肃庆阳、湖北竹山、山东临沂、浙江安吉、四川蒲江、贵州长顺、河南兰考、福建宁德、江西井冈山等地召开“四好农村路”会议，持续推进“四好农村路”高质量发展。《农村公路建设管理办法》《农村公路养护管理办法》等一系列法规和政策性文件的出台，逐步构建农村公路制度体系的“四梁八柱”，不断增强农村公路发展的内生动力。

十年来，全国累计投入车购税资金7461亿元，有效带动了全社会投资4.2万亿元，新建改建农村公路250万公里。截至2023年年底，农村公路总里程达460万公里，全国具备条件的乡镇和建制村都通了硬化路、客车、邮政快递，农村“出行难”问题得到历史性解决。

“四好农村路”的高速发展同样也离不开地方政府的支持，十年来，各地交通运输部门把“四好农村路”作为贯彻落实区域中长期发展规划的重要内容，大力推进农村地区特别是贫困地区交通基础设施建设提质增速。

大湾村曾是安徽省六安市金寨县最为贫困的山村之一。2016年以来，大湾村完成农村公路升级改造，并引进市级龙头企业蝠牌茶业带动农户发展茶产业，村民们通过参与茶园管理、茶叶采摘、炒制加工等，拓宽了收入来源。钱袋子鼓了，精气神也变了。每到采茶季，村里欢声笑语、处处茶香，大湾村获得了“安徽最美茶村”的美誉。

重庆市武隆区后坪乡也因地制宜打通发展“最后一公里”。作为重庆市18个深度贫困乡镇之一，为破除发展瓶颈，2017年至2019年，武隆相继修通江后路、桐后路两条总长71公里的对外大通道，开通武隆城区至后坪乡的班线客车，加快推进全区城乡道路客运一体化发展。

2021年，我国脱贫攻坚战取得全面胜利。纵观“四好农村路”多年建设成效，交通基础设施的改善在带动百姓致富奔小康、加快农村城镇化进程的同时，也扭转了农村地区的交通和区位劣势，引导贫困地区产业结构调整升级，促进资源优势转化为经济优势，传统农业向现代农业转变的进程大大加快。

十年来，一条具有中国特色的农村交通发展道路日渐清晰，“四好农村路”也成为脱贫攻坚、乡村振兴的助推器，真正为农民群众引来“活水源泉”。

(责编：孙红丽、高雷)
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