人民网北京5月31日电 （记者栗翘楚）近日，走进辽宁省葫芦岛市兴城县斯达威泳装产业园，电商物流车往来穿梭，款式新颖的泳装很快将发往海外，成为海岸线上的亮丽风景。泳装品质的不断提升和外贸经济的飞速发展，让兴城泳装一步步走向国际舞台，而跨境电商的“东风”无疑让兴城泳装开拓国际市场的步伐持续加速。

葫芦岛斯达威体育用品有限公司负责人介绍：“早年我们为国外的品牌代工做加工贸易，客户提供原材料，我们加工后再出口。后来有了自己的品牌，开始做跨境电商B2C（企业对个人客户）业务，国外消费者线上下单，我们从国内发货，逐渐拥有了认可我们产品的海外市场。而现在跨境电商B2B（企业对企业直接出口，企业出口至海外仓）新业态的出现，让我们可以通过‘线上营销+线下海外仓建立’的模式延展在全球的布局。”

据悉，历经30余年，葫芦岛兴城泳装已从手工作坊开始发展成中国三大泳装生产基地之一，生产企业1200余家，年产量达到3亿套。现已拓展形成以泳装为主，涵盖瑜伽服、冲浪服、沙滩装等轻运动系列产品体系，给这个50万人口的县级市创造了近16万个就业岗位。

跨境电商是我国外贸发展的有生力量，也是国际贸易发展的重要趋势。据商务部统计，2024年一季度，我国跨境电商进出口5776亿元，增长9.6%，其中出口4480亿元，增长14%。根据各地初步统计，全国跨境电商主体已超12万家，跨境电商产业园区超1000个，建设海外仓超2500个、面积超3000万平方米，其中专注于服务跨境电商的海外仓超1800个，面积超2200万平方米。

近日，46批跨境电商9610跨关区转关出口货物从浙江嘉兴抵达上海浦东机场。企业在杭州海关所属嘉兴海关完成申报后，货物由嘉兴海关转关至上海海关所属浦东机场海关，经浦东机场海关办理现场货物核销手续后，货物搭乘当晚航班直接发往比利时。

“上海空港的航线资源丰富，是我们跨境电商出口企业的首选。有了‘嘉兴-上海’跨境电商9610转关出口的通道，我们有更多的物流选择，在国际市场上的竞争力更强了。”杭州某国际物流有限公司负责人说。

随着跨境电商的迅速发展，许多传统企业“跃跃欲试”。为了更好地服务传统企业转型跨境电商，嘉兴海关主动靠前服务，通过政策解读、实操培训、案例讲解等形式，不断优化主体培育，累计参与孵化本土跨境电商企业约200家，帮助企业在亚马逊等电商平台开设店铺超500家。

近年来，跨境电商与海外仓等新型外贸基础设施协同联动，发展速度快、增长潜力大、带动作用强。何亚东表示，下一步，商务部将推动尽快出台《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》，会同有关部门、各地方抓好落实，并重点做好以下四方面工作：

一是赋能产业发展。依托我国165个跨境电商综试区，结合各地的产业禀赋和区位优势，带动产业带更多企业利用跨境电商参与国际贸易。

二是加大主体培育。指导跨境电商综试区积极培育链主企业，引领上下游中小企业数字化改造。举办外贸新业态专题培训，加强能力建设。

三是加强交流借鉴。召开跨境电商综试区现场会，加强典型案例和经验交流。提升行业自律水平，引导有序竞争。

四是营造良好环境。积极参与国际多双边合作，在自贸协定谈判、联委会和混委会等工作机制项下，加入跨境电商议题。支持跨境电商综试区、行业、企业积极开展国际交流与合作。

(责编：孙红丽、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经