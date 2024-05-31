原标题：兴业银行：做好“五篇大文章”书写金融高质量发展“兴业答卷”

中央金融工作会议指出，要做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章”，为推进金融高质量发展指明了方向。2024年5月9日，国家金融监督管理总局发布《关于银行业保险业做好金融“五篇大文章”的指导意见》，对做好金融“五篇大文章”提出明确要求。

作为国内系统重要性银行，兴业银行始终将“国之大者”化为“行之要务”，锚定金融强国建设目标，坚定不移走好中国特色金融发展之路，将做好“五篇大文章”、擦亮“三张名片”、布局“五大新赛道”与打造“数字兴业”有机结合、融合推进，当好服务实体经济的主力军和维护金融稳定的压舱石，以实际行动奋力书写金融高质量发展的“兴业答卷”。

做强科技金融 为发展新质生产力加油助力

特种酶，被誉为生物医药产业的上游“芯片”。“前期做研发，几乎零收入，按照传统信贷要求很难贷到款，公司有收入后，申请贷款也多次碰壁。”武汉瀚海新酶生物科技有限公司（以下简称“瀚海新酶”）创始人杨广宇表示。该公司主要从事体外诊断（IVD）核心原料酶及辅酶的研发、生产。

兴业银行武汉分行东湖高新科技支行发现，瀚海新酶的融资需求，与该行推出的“技术流”授信评价体系极为匹配。“技术流”从发明专利、科研团队、技术优势等15个维度考察企业，对企业科技创新实力进行“精准画像”，让“技术流”变“资金流”。多次前往企业调研后，兴业银行采用股债联动的方式，为瀚海新酶研发及生产基地建设“输血供氧”。“兴业银行一次性提供长达3年的融资服务，成为企业快速发展的‘及时雨’。”杨广宇说。

科技创新是发展新质生产力的核心要素。近年来，兴业银行依托“技术流”授信评价体系，在服务科技创新、助力培育新质生产力上跑出“加速度”。到2023年末，兴业银行通过“技术流”审批金额超2万亿元，投放各类融资超过6000亿元。

立足全生命周期服务，兴业银行不断迭代升级优化科技金融服务体系，针对企业不同生命周期差异化金融服务需求，提供“线上+线下”“商行+投行”“金融+非金融”接力式、全方位、多元化服务方案。截至2023年末，该行科技金融客户达15.96万户，较年初增长30.61%；科技金融贷款余额达8270亿元，较年初增长27.84%，其中“专精特新”企业贷款、科技型中小企业贷款、高技术制造业中长期贷款贷款余额均位居股份制银行前列。

科技创新是一项系统性工程，需要构建完善的科技金融生态圈，厚植金融沃土。兴业银行一方面持续深化与各级政府科技部门协作，构建多方协同机制，利用科技金融风险补偿、专项贴息及政银风险共担等政策，积极联合担保公司、保险公司等开展贷款合作，进一步扩大中小微科创企业融资服务覆盖面；另一方面，积极联动股权投资机构、证券交易所等，与近百家创投机构建立战略合作生态联盟，助力专精特新等优质科创企业走向资本市场。

在体制机制上，兴业银行在总行层面成立“一把手”挂帅的科技金融工作领导小组，并围绕国家产业布局和区域科创资源禀赋，确定了19家科技金融重点分行，进一步壮大科技支行，实施科创专属审查审批派驻机制，构建前、中、后台协同服务体系，为科技金融发展提供有力支持保障。

深耕绿色金融 为建设美丽中国增色添彩

产业园区是我国经济转型升级的重要载体，打造绿色“零碳”产业园区，原来星罗棋布的“零碳”单元，正逐渐构筑形成绿色发展的“零碳经济”新画卷。

“在兴业银行绿色融资支持下，我们光伏电站建设有序推进，实现并网发电，每年可减排二氧化碳9800吨。”福州财茂城园区负责人表示，兴业银行全程跟进，提供专业的绿色金融服务方案，积极支持园区分期开展节能改造绿色转型，推动园区成为福建省福州市区首个“零碳产业园区”。

绿色是高质量发展的底色，新质生产力就是绿色生产力。作为绿色金融领先者，兴业银行围绕服务“双碳”目标，做好绿色金融和转型金融的有效衔接，统筹支持传统产业绿色改造升级和绿色新兴产业发展壮大，为加快形成绿色生产力、全面推进美丽中国建设持续贡献兴业力量。截至2023年末，该行为客户提供绿色融资余额1.89万亿元，较上年末增长16.14%，其中，清洁能源产业绿色贷款余额1742.38亿元，较上年末增长超30%。

在北方工业重镇吉林省长春市，当地一家钢铁企业陆续增建了热回收余热发电、烟气脱硫、除尘等一系列绿色升级改造项目，资金压力逐渐增大。为助力企业回收余热发电项目建设，兴业银行及时为企业定制绿色金融综合融资方案，提供2.2亿元绿色贷款，项目投入使用后，预计每年减排100万吨工业二氧化碳，助力企业绿色转型发展。截至2023年末，兴业银行累计为石化、钢铁等高碳行业低碳转型提供融资1321亿元。

做好绿色金融大文章，需要持续健全绿色金融产品服务体系。近年来，兴业银行围绕协同推进“降碳、减污、扩绿、增长”，持续深化绿色金融供给侧结构性改革，形成了涵盖绿色信贷、绿色债券、绿色信托、绿色租赁、绿色基金、绿色理财等全方位、多元化绿色金融服务体系。2023年末，绿色租赁、绿色信托、绿色基金余额合计990亿元，较上年末增长16.89%。

在碳金融领域，兴业银行积极参与全国碳市场建设，持续完善碳金融服务体系，强化兴业碳金融研究院专业融智服务，上线自主研发的“双碳”管理平台，发布了基于企业碳账户的碳金融服务专案。截至2023年末，兴业银行“降碳”领域绿色融资余额达1.06万亿元；已为1700多家企业客户创建“碳账户”，个人碳账户开户16万户。

随着我国绿色发展进入新阶段，兴业银行将ESG作为落实“双碳”目标、推动可持续发展的重要抓手，深入践行ESG理念，推动将ESG纳入发展战略和经营策略，构建ESG与气候风险管理体系，将领先优势转化为差异化服务能力，帮助客户构建ESG管理体系、强化信息披露、提升ESG绩效，促进银企同向提升可持续发展能力。截至2023年，兴业银行已连续5年获明晟（MSCI）ESG最高评级。

发力普惠金融 让金融活水润泽千企万户

“以前是企业找政策、找产品，现在是金融特派员送政策、送产品到企业，传递的是温度，拉近的是距离。”一位参加完兴业银行银企对接会的企业负责人表示。

今年以来，兴业银行迅速部署、深入开展“普惠金融推进月”活动，依托金融特派员，将普惠金融服务“宣讲走下去”“政策送上门”，致力于打通金融服务“最后一公里”。目前，该行已选聘金融特派员超900人。

去年8月，兴业银行借鉴科技特派员制度，出台了《兴业银行金融特派员工作制度》，并在福建省实践推广“金融特派员+科技特派员”服务乡村振兴新模式，通过金融特派员联合科技特派员了解乡村、服务乡村，助力农业，帮扶农户，打造政银企联合业务模式，引金融活水直达乡村。

农批农贸市场一头连着老百姓的“菜篮子”，一头连着老百姓的“钱袋子”。兴业银行发挥金融科技优势，针对农批农贸市场信息化水平低、运营管理模式落后等难点，打造“非金融系统+金融服务”行业解决方案，于2022年9月推出“兴业普惠·智慧农批系统”，目前已对接320个农批市场，农批业务全场景融资余额超180亿元。

数字时代，互联网、大数据、物联网等科技手段在快速迭代的同时，也为金融服务的“普”与“惠”开辟了新路径。兴业银行全面加快数字化转型，围绕“产品线上化”和“场景数字化”两条主线，连接多元场景，构建数字普惠服务新模式。截至目前，该行线上融资余额近900亿元。

值得一提的是，兴业银行秉持“开放共享、连接一切”理念，建设运营“兴业普惠”开放式服务平台，强化科技引领、数据赋能，以融资服务为核心，为中小微企业提供“金融+非金融”的全方位综合服务。截至目前，兴业普惠平台注册用户数达2.49万户，累计解决融资需求金额3015亿元。

“过去要抵押房子、土地经营权证来获得贷款，有了兴业银行的‘活体抵押贷’，奶牛也能用来抵押贷款了。”福建省建瓯市富雅饲草饲料有限公司负责人表示。

据介绍，该业务的落地正是依托于兴业银行打造的“生物资产数字化监管平台”。该平台通过“物联网+区块链+AI技术”实现对不同生物品种、养殖场景的活体存栏情况智能盘点，利用数字化手段赋能银行贷后管理工作，并以此创设生物资产抵押融资产品，破解了养殖企业融资难、融资贵的问题。目前，该行已在山东、吉林、山西、福建、湖北等地办理活体抵押贷款超11亿元，取得了良好的社会效益。

不仅在“能贷”“会贷”上做文章，兴业银行还在“敢贷”“愿贷”上下功夫，专门设置普惠金融考核指标，强化专职审查审批队伍建设，落实尽职免责机制，给予普惠贷款专门定价补贴，持续激发内生动力，提升金融服务覆盖面、可得性和满意度。截至2023年末，该行普惠小微贷款余额超过5000亿元，较上年末增长23.95%，当年新发放普惠小微贷款平均利率3.87%。

完善养老金融 深耕银发经济领域

为应对人口老龄化，目前兴业银行上海分行辖内59家综合型支行及19家社区支行与周边7个街道、71个居委共建“敬老社区”78个，在上海16个市辖区实现全覆盖；拥有上海市银行同业公会认证的“敬老服务示范网点”24家。

一组组数据串起的不仅是兴业银行金融服务的温度，更是养老金融服务的触手可及。兴业银行在2012年就推出了养老金融综合服务方案“安愉人生”，经十余年深耕，着力构建涵盖养老金金融、养老服务金融、养老产业金融等在内的养老金融综合化服务体系，构建“安愉人生”养老金融生态圈。目前服务老年客户已超2400万户。

个人养老金作为养老保险的“第三支柱”，是养老金融的重要组成部分。作为首批获得个人养老金业务开办资格的商业银行之一，兴业银行推动个人养老金业务实现从“账户”到“产品”，再到“规划”和“服务”的全生命周期“陪伴”服务，目前服务个人养老金客户数超430万人，实现个人养老金储蓄、基金、理财、保险全覆盖，个人养老金账户数量、产品数量位居行业前列。

养老服务金融方面，兴业银行搭建了以“养老保障、薪酬规划、增值权益、活动平台”为支撑的“安愉人生”一站式养老金融服务体系，持续丰富养老金融产品供给，精心设计老年客户增值服务，积极创建适老化环境，打造老年友好型银行，用心搭建老年客户活动平台。

在成都，兴业银行成都分行牵手成都市老年大学，联合共建成都市老年大学青羊校区，共建“安愉学堂”，深入社区打造“家门口的老年大学”，解决老年大学一席难求的问题，开创了全国范围内“金融+教育”的办学模式。

随着我国老龄化进程加快，与养老服务产业相关的银发经济将成为新的经济增长点。兴业银行围绕养老重点产业，制定了养老产业综合金融服务解决方案，有效整合集团资源，综合运用信贷、债券、产业基金、并购贷款、REITS等投融资工具，助力养老产业转型升级。

以金融为纽带，兴业银行还积极培育养老金融生态，强化与政府、医养机构、产业企业、金融同业等合作，满足老年群体多方面养老需求。同时，连续九年在全国范围内开展“敬老月”活动，13家分支机构在第二、第三届“全国敬老文明号”创建活动中获得全国“敬老文明号”荣誉称号。

探索数字金融 打造数字化转型“兴业样本”

走进第七届数字中国建设峰会兴业银行展馆，以“数据要素和新质生产力”为主题的科技创新成果多种多样。借助兴业银行卫星遥感应用系统，建立“种植流”模型，不仅可以测算茶园种植面积、估算产量，还能监测长势风险、识别茶叶病虫害，为茶叶收成保驾护航，而且通过精准画像，为茶农提供便捷融资支持。

卫星遥感引入的“新数据”，已经在兴业银行农业、林业、新能源项目建设等场景中得到应用，直面传统涉农融资过程中遇到的缺少抵质押物、资产价值难评估等问题，探索打造金融服务乡村振兴的“数字兴业”模式。2023年，在Gartner主办的“2023年金融服务创新奖”评选中，兴业银行“卫星遥感应用赋能金融服务”项目获亚太区第二名。

这是创新涌动的数字兴业图景，也是兴业银行全面加快数字化转型积厚成势的生动缩影。近年来，兴业银行紧跟数字福建、数字中国建设步伐，秉承“科技兴行”基本方略，推动全行转理念、促改革、增投入、强人才、夯底座、建平台、搭场景、扩生态，积极“构建连接一切的能力，打造最佳生态赋能银行”，答好高质量发展的“算”“数”题，探索数字金融服务新生态。2023年兴业银行科技投入83.98亿元，较2021年初增长72.73%；科技人才队伍发展至7828人，较2021年初增长235.82%，占全行员工数量比重的13.91%。

在组织架构上，该行从“一委一部一司”发展到现在的“一委四部一院二司（数字化转型委员会、科技管理部、数据管理部、数字运营部、安全保卫部、金融科技研究院、兴业数金公司、兴业普惠科技公司）”。

在运营体系上，加快从“网点兴业”向“数字兴业”转变，目前已初步构建起涵盖“1（手机银行）+5（兴业普惠、兴业管家、兴业生活、钱大掌柜、银银平台）+N（各类场景生态）”的“数字兴业”体系。同时，积极推进场景生态建设，持续融入各类生态场景，深化数字兴业与实体经济融合发展，开放银行API接口接近2000个，覆盖机构近9000家；升级数字人民币产品体系，累计开立兴业钱包近700万个，签约服务2.5层中小银行超120家。

将金融服务融入更多生产生活场景的同时，兴业银行也在不断夯实数字化底座：坚持“企业级、标准化”方法论，推动业务架构和企业架构重塑，推进流程、数据、模型、开发、运营“五个标准化”工作，完成“五大企架工程”主体建设；顺应“东数西算”战略，实施上海、福州、贵州三地算力规划，算力供应逐步扩大，基础设施“云化”转型加快；抢占数据先机，初步建成2.1万项企业级数据字典标准，上线大模型产品ChatCIB，切实以科技力量推动转型、赋能经济社会高质量发展。

(责编：董童、李源)

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