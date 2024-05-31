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海关总署：中阿货物贸易二十年增长超八倍

2024年05月31日13:23 | 来源：人民网
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人民网北京5月31日电 （记者栗翘楚）2024年是中国－阿拉伯国家合作论坛成立20周年。记者日前从海关总署获悉，20年来，中国对阿拉伯联盟（以下简称“阿盟”）进出口由2004年的3038.1亿元人民币大幅增长820.9%至2023年的2.8万亿元。今年前4个月，中国对阿盟进出口9461.7亿元，创历史同期新高，同比（下同）增长3.8%，占我对外贸易总值的6.9%。

具体来看，中国对阿联酋、伊拉克等9个伙伴国进出口实现增长，对部分国家增速较快。今年前4个月，中国对阿盟进出口值排名前6位的国家中，对阿联酋、伊拉克、阿曼、卡塔尔和埃及进出口分别增长14.5%、15.2%、10%、4.6%和6.6%，对沙特阿拉伯微降2%，上述6国合计占中国对阿盟进出口总值的（下同）84.8%。

民营企业进出口占比明显提升，历史同期首次超5成。今年前4个月，中国民营企业对阿盟进出口4971.4亿元，增长16.3%，占比较去年同期提升5.7个百分点至52.5%，历史同期首次超5成，其中出口占对阿盟出口总值的73.9%。

出口快速增长，中国为阿盟汽车第一大、纺织服装第一大进口来源地。今年前4个月，中国对阿盟出口机电产品2561亿元，增长23.1%，占同期中国对阿盟出口总值的（下同）55.8%。其中，出口汽车增长66.3%。国际数据显示，2023年，中国为阿盟汽车第二大进口来源地，份额提升至约14.5%；今年一季度，中国占阿盟汽车进口市场份额约17.5%，升至阿盟第一大进口来源地。同期，中国对阿盟出口劳密产品878亿元，增长4.4%，占19.1%。其中，纺织服装出口增长3.2%。国际数据显示，2023年，中国占阿盟纺织服装进口市场份额约49.6%，为阿盟纺织服装第一大进口来源地，今年一季度继续保持第一大进口来源地地位。

阿盟为中国能源产品第一大进口来源地，成品油、金属矿砂进口快速增长。阿盟能源资源丰富，近年来占中国能源产品进口总值的4成左右。今年前4个月，我自阿盟进口能源产品3972.9亿元，下降4.4%，占同期我能源产品进口总值的38%，占同期我自阿盟进口总值的81.6%。

(责编：孙红丽、高雷)
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