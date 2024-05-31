原标题：精准滴灌助小微，浦发银行发布“智·惠·数”普惠金融服务体系

目前，普惠金融正步入发展新阶段。作为金融“五篇大文章”之一，普惠金融是打通金融服务最后一公里、服务实体经济的必然要求，也是各金融机构发力的重心。

为进一步提升服务质效，2024年5月30日，浦发银行发布“智·惠·数”普惠金融服务体系，秉承“金融为民”的服务理念，以数据为基础，通过全方位、立体式的金融供给，不断提升金融服务的专业性，实现对小微企业的精准滴灌。

浦发银行党委书记、董事长张为忠在会上表示，目前经济动能正从传统要素驱动转向技术创新驱动，金融的经营逻辑已经发生重大变化，要积极践行金融工作的政治性和人民性。浦发银行普惠金融旨在用数智化的方式奔向长尾市场寻找自己的经营空间，打造一个新的蓝海，通过发挥基因、区位、战略、人才以及专业优势，对客群、产品、技术、政策等进行逻辑性整合，打造属于浦发的普惠金融赛道模式。

根据介绍，浦发银行此次发布的普惠金融服务体系包括数智产品及权益服务、普惠专营服务体系和数字化应用能力，聚焦普惠客群，从产品创新、组织保障、数字赋能等维度，进一步扩大普惠金融服务的触达率和覆盖面，助力更多小微企业“生意越来越好做，日子越过越红火”。

在产品和权益方面，浦发银行打造“4+N+X”普惠金融产品体系，以“惠闪贷”、“惠抵贷”、“惠链贷”、“惠保贷”等4款标准化产品为基础，结合不同场景和需求，为客户提供特色化、个性化的金融服务方案。同时，普惠客户可根据在浦发银行的业务开展情况获得“智惠分”，登录“浦惠来了”APP，享受“数字普惠服务生态”的权益。对于银行而言，“智惠分”也便于精准服务，提升与客户需求的匹配度和融合度。

其中，“惠闪贷”是面向优质小微客群推出的全在线、无抵押、纯信用小额贷款产品，可实现精准核额，快速批核，满足多种场景融资需求；“惠保贷”则是基于“惠闪贷”基础上叠加担保公司风险缓释的产品，可实现客户从申请到支用的全在线操作。

“惠链贷”是面向供应链上下游、特定产业场景生态的产品，重点服务绿色、三农、产业链生态，通过轻量、标准、数字化技术能力，精准触达为优质普惠长尾客群提供金融服务；“惠抵贷”为面向小微企业、个人经营者等普惠客户的产品，采用OCR识别、模型估值等数字科技工具，实现 PAD/APP在线申请、抵押住房在线估值评级、大数据自动审批授信，大幅缩减业务办理时效。

在专营服务体系方面，为提高金融服务效率，浦发银行构建了总分支联动的立体化服务体系。总行层面成立普惠金融部，分行层面组建小微及个人贷款中心，并设立小微特色支行、小微及个贷服务中心等，通过集中高效的服务，及时响应客户需求。同时，浦发银行还打造了融合对公、对私服务的数字化展业工具，更好服务小微企业主业务经营和个人财富规划的需求。

在数字赋能方面，浦发银行充分发挥“数据要素”乘数效应，运用模型和策略，搭建“百灵隼”营销平台，升级商机管理体系，精准识别客户需求；打造“360全景”风控平台，升级全流程普惠风控体系，提升客户画像精准度；同时，还建立“数智普惠”生态联盟，会同各方，为普惠客户提供全生命周期的一体化金融和非金融服务。

浦发银行表示，“智·惠·数”普惠金融服务体系是做好金融“五篇大文章”、全速推进“数智化”战略转型的重要举措。后续，将与各方合作伙伴一道，为小微企业经营发展、为小微企业主追求美好生活保驾护航，为促进共同富裕贡献浦发力量。

(责编：曹淼、李源)

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