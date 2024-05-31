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中消会：开展“三进”活动 守牢儿童相关产品质量底线

2024年05月31日16:05 | 来源：人民网
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人民网北京5月31日电 （记者孙博洋）记者从中国消费品质量安全促进会（以下简称中消会）了解到，5月30日，中消会以“守护儿童成长 质量安全‘童’行”为主题在京举办了消费品质量安全“进社区、进校园、进乡镇”消费者教育活动。

据悉，本次消费品质量“三进”活动走进了首都师范大学朝阳金盏学校在校园内播下质量文化的种子，鼓励学生从小树立质量意识，为质量强国建设贡献力量。

中消会理事长张沁荣表示，在质量强国建设的战略背景下，提升儿童用品的质量安全水平，确保每一个孩子都能在安全的环境中成长，是我们共同的责任与使命，要从小培养孩子们的质量安全意识，要把学校打造成质量先锋阵地，要发挥各界力量，共织儿童质量安全保护网。

活动上播放了质量知识科普视频以直观、形象的方式展示了消费品质量安全的问题与危害，让孩子们认识到质量的重要性。活动现场，从事儿童用品质量检测认证的专家为孩子们带来质量知识小课堂和互动问答。

中消会副理事长兼秘书长王昆向首都师范大学朝阳金盏学校学生赠送了“消费品质量安全系列宣传手册”，提高了儿童用品消费群体的辨识力和自我防护能力，也为孩子们送上了一份特别的“六一”礼物。

中消会相关负责人表示，下一步，针对社会关注度高的儿童用品及家电产品，中消会将积极发挥桥梁纽带作用，继续开展丰富多彩的儿童消费品质量安全科普活动，不断完善相关标准，引导社会各界共同关注儿童用品安全，改善儿童和学生用品消费环境，坚决守牢质量安全底线，营造良好的社会共治局面。

(责编：王连香、高雷)
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