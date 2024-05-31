灵活折扣、有升有降 4条高铁动车组列车将实行市场化定价
2024年05月31日16:05 | 来源：人民网
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人民网北京5月31日电 （记者乔雪峰）记者从中国铁路客户服务中心获悉，京广高铁武广段，沪昆高铁沪杭段、杭长段，杭深铁路杭甬段等4条高铁运行的时速300公里及以上动车组列车将于6月15日实行灵活折扣、有升有降的市场化票价机制，相关列车车票将于6月1日开始发售。
据相关铁路运输企业负责人介绍，依据国家有关规定，铁路运输企业对上述4条高铁动车组列车实行市场化定价，将现行的固定、单一票价机制调整为灵活折扣、有升有降的市场化票价机制。
据了解，调整后，上述列车车票执行票价将以铁路12306和相关车站公告的公布票价为上限，综合考虑区域、淡旺季、时段等因素，实行不同幅度的折扣，对一些停站较多、方便沿线旅客的列车车票进行较大幅度打折，最低折扣5.5折、较原票价低34%；对一些旅速较快、长期供不应求的列车车票不打折，较原票价高20%，充分体现优质优价、公平合理的原则。
该负责人指出，实行灵活折扣、有升有降的市场化票价机制，推动形成不同旅速、不同价格、不同运行时刻的差异化客运产品体系，同时在4条高铁平行线路上继续安排开行普速旅客列车，旅客可根据需求选择更加丰富多样的客运产品。对列车运行时刻要求相对不高的旅客，可选择折扣较大的车次，享受更多价格优惠。“建立以市场为导向的票价机制，有利于提升铁路运输企业市场化经营水平，进一步巩固性价比优势，增强高铁客运产品市场竞争力，保障高铁高质量运营。”
该负责人表示，下一步，铁路运输企业将稳妥推进市场化经营改革，充分考虑高铁建设运营成本、市场供需情况和旅客接受程度，借鉴成功经验，审慎优化调整动车组列车票价，努力提升高铁运输服务品质，为广大旅客提供更好的出行体验。
(责编：王连香、高雷)
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