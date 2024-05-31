人民网北京5月31日电 （记者孙阳）5月31日，由中国航天科技国际交流中心、创新人才教育研究会、北京锦绣大地农业股份有限公司主办的“锦绣航天科普教育基地启动仪式”在锦绣大地农业生态园举办。

本次活动以“航天精神助力思政育人、航天科技赋能教育创新”为主题，中国工程院院士、火箭专家龙乐豪被聘请为基地“航天探索馆荣誉馆长”，为基地的10位专家代表颁发了专家顾问聘书，并寄语基地要大力弘扬航天精神，勇担社会责任。来自全国50多所中小学校校长在活动中为学生代表赠送了太空种子盒，为同学们埋下一颗太空的种子，寄望孕育出未来航天栋梁之材。

启动仪式上，该基地被授牌为“创新人才教育研究会科技教育实践基地”“永定路学区教育资源单位”“紫竹院学区社会实践基地”以及“北京十八中教育集团校外综合实践基地”等。

据悉，锦绣航天科普教育基地的启动也是基地正式对外运营的开始。作为北京市首个融合航天精神、航天科学、国防素质、公共安全、体育运动及劳动实践为一体的精神文化与科普教育基地，锦绣航天科普教育基地也是海淀区教委授牌的社会大课堂资源单位，现已建成北京航天探索馆、公共安全教育馆、太空育种基地等教育场所和户外运动、亲子乐园等设施，配备了丰富的互动式、项目式、探究式课程，支持开展各类综合社会实践、研学、冬夏令营以及党建、团建、趣味运动会等学习与实践服务。

(责编：王连香、高雷)

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