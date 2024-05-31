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推进数据共享 国家税务总局与国家医疗保障局签署合作备忘录

2024年05月31日16:05 | 来源：人民网
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人民网北京5月31日电 （记者车柯蒙）5月30日，国家税务总局、国家医疗保障局签署《关于“推进数据共享 深化协同共治”合作备忘录》，进一步深化巩固两部门合作，拓展双方数据资源优势，持续提升服务效能，以部门协同共治更好服务经济社会高质量发展。

根据合作备忘录，国家税务总局和国家医疗保障局将分别成立工作组，建立联席会议制度和日常联系机制，分步有序推进双方数据共享。税务、医保部门将密切关注纳税人、参保人需求，依托电子税务局、国家医保服务平台等信息系统，进一步优化政务服务，加强在基本医疗保险费征缴、个人所得税大病医疗专项附加扣除审核、优化职工医保个人账户家庭共济等领域的合作，深化构建协同共治格局，不断提升纳税人、参保人获得感。

同时，国家税务总局与国家医疗保障局还将推动各地税务、医保部门建立常态化沟通合作机制，结合地方实际，积极探索两部门数据共享应用、优化政务服务等方面的新模式、新方法，为推进高质量发展贡献新力量、新动能。

记者了解到，本次签署合作备忘录是两部门深入贯彻落实党中央、国务院关于数字中国、数字政府建设的决策部署，以数字治理助推国家治理体系和治理能力现代化的具体体现，也是进一步深化政务服务合作，共同打造数据双向赋能和共享共治新样板的实际行动。

(责编：王连香、高雷)
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