人民网北京5月31日电 （方经纶）农业农村部计划财务司负责人王衍31日在国务院政策例行吹风会上表示，我国逐步构建完善了针对种粮农民的补贴、价格、保险“三位一体”的收益保障政策体系，农业保险是其中的支柱性政策，为种粮农民提供灾害风险兜底保障。

王衍表示，三大粮食作物完全成本保险和种植收入保险的实施给种粮农民吃下了一颗“定心丸”。当前土地流转的比例较高，去年已经达到了36%，种粮的家庭农场有170多万家，种粮的合作社有50多万家，趋势还在不断上升。对规模经营主体来说，完全成本保险和种植收入保险相当于灾害风险“缓冲垫”，能够大大增加种粮信心，多种粮，种好粮。

“对种粮农民而言，获得赔偿就是对灾害损失的最有效补偿。”王衍表示，农业保险为受灾农民提供了实打实的经济补偿。去年，农业保险整体赔付了1100多亿元，其中粮食，特别是三大粮食作物所获得的赔偿占了重要部分。

王衍建议广大农民，特别是从事规模经营的种粮农民，很有必要把农业保险作为自己粮食生产风险的重要管理工具，争取做到“应保尽保”。同时，地方政府需要进一步加大支持力度，支持种粮农民实现“愿保尽保”。各个保险机构也应开发设计更加符合种粮农民风险管理需求的产品和服务，让农业保险好用管用。（实习生周文卿对此文亦有贡献）

(责编：王连香、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经