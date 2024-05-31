人民网北京5月31日电 （记者杜燕飞）在近日召开的首届能源电力低空经济发展论坛上，与会嘉宾表示，要加强能源电力基础设施建设，加强产业协同，共推能源电力与低空经济融合发展。

“低空经济涵盖了无人机配送、空中观光、应急救援、电力巡检等领域，这些领域的发展离不开能源电力支持。”中国工程院院士刘大响表示，要不断完善电网建设，提高能源电力的供应能力和稳定性；积极探索可再生能源、智能电网等新能源电力技术，为低空经济发展提供更加可靠、高效的能源支持。要加强技术创新和研发，推动无人机、空中交通管理等技术的不断进步；加强政策引导和支持，为低空经济的发展提供更加广阔的空间和更加优惠的政策。要加强能源电力与低空经济相关产业之间的协同和合作，共同推动产业链优化和升级；通过加强产业协同和合作，实现资源共享、优势互补，共同推动能源电力与低空经济的融合发展。

北京航空航天大学无人系统研究院首席科学家李新军表示，作为经济社会发展的重要支撑，能源电力正成为推动低空经济发展的强大动力。同时，低空经济的崛起，也为能源电力行业提供了新的市场需求和增长空间。具体到无人机领域，建议利用国内高空太阳能超长航时无人机站得高看得远、海量信息接收和处理的优势，实现对空中交通进行透明管理，使所有飞行器的动态信息能够准确收集，且管控指令能有效送达。

“能源电力与航空器技术的结合点主要集中在新能源动力的应用、电动航空器的发展以及无人机在能源电力领域的应用等方面。这些结合点不仅为航空业的低碳发展提供了新的方向，也为能源电力行业的创新和发展带来了新机遇。”中国航空学会理事王英勋表示，无人机技术在能源电力领域的应用，不仅需要技术上的创新和突破，也需要政策和法规的支持以及行业间合作，还需要加强行业间的信息交流和技术合作，共同制定行业标准。

华北电力大学电力机器人研究中心主任吴华表示，无人机在能源电力中应用时，首先要飞得稳，其次是到可靠，续航时间要长。解决续航时间的问题，需要有新的能源动力供给无人机，在这方面，需要加大技术创新，推动新技术在无人机领域应用。

(责编：王连香、高雷)

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