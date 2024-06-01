原标题：荣耀成都首店开业 发布荣耀200系列新品

5月27日，荣耀在成都正式推出了全新的荣耀200系列手机，并在成都开设了首家旗舰店。新系列手机凭借AI技术的加持，在影像、护眼等多个方面实现了显著的创新与升级。

荣耀一直以来深耕移动影像，此次与拥有近百年历史的巴黎雅顾摄影工作室合作，共同研发出AI光影写真人像引擎，配合5000万三主摄写真相机，为手机摄影带来单反级的体验。

不仅在影像技术上有所突破，荣耀200系列在屏幕护眼、续航、性能以及系统体验上也全面提升。

根据IDC数据显示，荣耀在中国智能手机市场份额持续领先，并正逐步扩大其全球影响力。此次成都首店的开业与荣耀200系列的发布，进一步巩固了荣耀在中高端市场的领先地位，展现了其成为全球标志性科技品牌的坚定步伐。（李梦）

(责编：曹淼、李源)

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