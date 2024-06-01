原标题：促活实体消费，优衣库打出“区域旗舰店+商品体验”组合拳

今年“五一”假期国内旅游出游合计2.95亿人次，全国多地景区再现“人山人海”，消费市场展现出强劲活力。线下各城市商圈也紧跟假期热度，轮番推出各类精彩活动，线下实体经济持续火爆。在全国拥有920多家门店的优衣库，首次在华中地区开设城市旗舰店，坐落于武汉最具特色的商业街——武汉楚河汉街。此次优衣库城市旗舰店的开业，标志着这家国际知名服装品牌在华布局的又一次升级。除了带来“区域大店”外，还以店铺体验+商品体验的模式进行旗舰店“直播创新”，与区域文化结合，将旗舰店打造成为城市潮流新地标。

“优衣库将国内先进的潮流文化文创元素引入街区，吸引了大量的年轻消费群体到店打卡，助力城市地标焕新焕活焕彩。”万达商管武汉城市公司总经理周雪松说。优衣库武汉楚河汉街店开业当天，吸引3万余人到店排队购物，造就楚河汉街空前热闹的场面。

持续深耕中国，优衣库秉承“将顾客放在首位”的经营初心， 40年来坚持创新，满足大众不断进化的生活需求，穿越周期一路陪伴消费者共同成长。在产品战略方面，优衣库积极引进全球品质商品，如不断革新的销量王者凉感大师T，集结世界文创设计的UT，以及满足不同场景需求，兼顾凉感、吸汗、透气等多功能的AIRism系列商品等。

同时，优衣库广泛吸收中国消费者需求，持续进化推出新品反哺全球市场。注意到中国消费者对多元价值的渴望，优衣库防晒衣指数从UPF50+不断升级到现在实测UPF100+，还推出抽绳款、速干款多样时尚版型及功能款，为消费者提供更好的防晒体验。

迅销集团全球执行董事、优衣库大中华区首席市场官吴品慧表示，“我们希望服装可以带给大家未来更多确定的幸福感跟情绪感，更好地去做好平衡。”近年来，优衣库从品质刚需、情绪价值、即时体验、运动生活等方面，不断满足不同时代、区域消费者的需求，同时引领新松弛感、无龄感、无界感与品质感的未来穿搭与生活方式。

在开店策略方面，优衣库今年全面升级提质，聚焦优质地段开新店，以区域旗舰店强化品牌价值建设。除了武汉之外，优衣库还打造浙江、深圳、成都等区域城市旗舰店，焕新区域消费活力，引领全民品质生活。“我们希望能够在一系列跟地域经济、地域文化、地域消费合作的同时，能够带给全国各个区域的消费者不同的体验和幸福。”吴品慧补充道。

中国人民大学重阳金融研究院宏观经济研究部主任蔡彤娟表示，“外资是连接中国经济双循环的一个重要纽带”。深耕中国三十余年，优衣库持续加码投资中国市场。恰逢品牌40周年之际，优衣库开启感谢季活动，用高质价优的产品、真诚优质的服务体验、超惊喜的优惠等实际行动，感谢回馈消费者的支持!未来，优衣库希望将全球创新服装带入千家万户，

(责编：曹淼、李源)

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