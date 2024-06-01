人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

促活实体消费 优衣库打出“区域旗舰店+商品体验”组合拳

2024年06月01日10:01 | 来源：咸宁新闻网
小字号

原标题：促活实体消费，优衣库打出“区域旗舰店+商品体验”组合拳

今年“五一”假期国内旅游出游合计2.95亿人次，全国多地景区再现“人山人海”，消费市场展现出强劲活力。线下各城市商圈也紧跟假期热度，轮番推出各类精彩活动，线下实体经济持续火爆。在全国拥有920多家门店的优衣库，首次在华中地区开设城市旗舰店，坐落于武汉最具特色的商业街——武汉楚河汉街。此次优衣库城市旗舰店的开业，标志着这家国际知名服装品牌在华布局的又一次升级。除了带来“区域大店”外，还以店铺体验+商品体验的模式进行旗舰店“直播创新”，与区域文化结合，将旗舰店打造成为城市潮流新地标。

“优衣库将国内先进的潮流文化文创元素引入街区，吸引了大量的年轻消费群体到店打卡，助力城市地标焕新焕活焕彩。”万达商管武汉城市公司总经理周雪松说。优衣库武汉楚河汉街店开业当天，吸引3万余人到店排队购物，造就楚河汉街空前热闹的场面。

持续深耕中国，优衣库秉承“将顾客放在首位”的经营初心， 40年来坚持创新，满足大众不断进化的生活需求，穿越周期一路陪伴消费者共同成长。在产品战略方面，优衣库积极引进全球品质商品，如不断革新的销量王者凉感大师T，集结世界文创设计的UT，以及满足不同场景需求，兼顾凉感、吸汗、透气等多功能的AIRism系列商品等。

同时，优衣库广泛吸收中国消费者需求，持续进化推出新品反哺全球市场。注意到中国消费者对多元价值的渴望，优衣库防晒衣指数从UPF50+不断升级到现在实测UPF100+，还推出抽绳款、速干款多样时尚版型及功能款，为消费者提供更好的防晒体验。

迅销集团全球执行董事、优衣库大中华区首席市场官吴品慧表示，“我们希望服装可以带给大家未来更多确定的幸福感跟情绪感，更好地去做好平衡。”近年来，优衣库从品质刚需、情绪价值、即时体验、运动生活等方面，不断满足不同时代、区域消费者的需求，同时引领新松弛感、无龄感、无界感与品质感的未来穿搭与生活方式。

在开店策略方面，优衣库今年全面升级提质，聚焦优质地段开新店，以区域旗舰店强化品牌价值建设。除了武汉之外，优衣库还打造浙江、深圳、成都等区域城市旗舰店，焕新区域消费活力，引领全民品质生活。“我们希望能够在一系列跟地域经济、地域文化、地域消费合作的同时，能够带给全国各个区域的消费者不同的体验和幸福。”吴品慧补充道。

中国人民大学重阳金融研究院宏观经济研究部主任蔡彤娟表示，“外资是连接中国经济双循环的一个重要纽带”。深耕中国三十余年，优衣库持续加码投资中国市场。恰逢品牌40周年之际，优衣库开启感谢季活动，用高质价优的产品、真诚优质的服务体验、超惊喜的优惠等实际行动，感谢回馈消费者的支持!未来，优衣库希望将全球创新服装带入千家万户，

(责编：曹淼、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
四部门联合印发预案 做好主汛期农业防灾减灾救灾工作
　　人民网北京6月1日电 （记者李栋）今日起，我国将全面进入汛期，南方将进入主汛期。据预测，预计我国气候状况总体偏差、极端天气偏多，干旱洪涝频发，病虫害也呈重发趋势，做好防灾减灾工作对全年农业生产意义重大。…
6月1日开售！4条高铁车票将实行市场化票价机制
　　人民网北京5月31日电 （记者王连香）记者从中国铁路客户服务中心获悉，京广高铁武广段，沪昆高铁沪杭段、杭长段，杭深铁路杭甬段等4条高铁运行的时速300公里及以上动车组列车将于6月15日实行灵活折扣、有升有降的市场化票价机制，相关列车车票将于6月1日开始发售。 相关铁路运输企业负责人介绍，依据国家有关规定，铁路运输企业对上述4条高铁动车组列车实行市场化定价，将现行的固定、单一票价机制调整为灵活折扣、有升有降的市场化票价机制。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部