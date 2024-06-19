数据来源：农业农村部

制图：张丹峰

本报北京6月18日电 （记者朱隽、郁静娴）记者从农业农村部获悉：大规模小麦机收于5月下旬全面展开，截至6月18日，西南、黄淮海等麦收重点地区收获基本完成，新疆、甘肃等西北地区小麦机收仍在进行，全国夏粮小麦收获进度达96%，“三夏”小麦机收任务基本完成。

机具供给足。各地投入联合收割机60多万台，随小麦梯次成熟，引导跨区作业机具自南向北有序转移。麦收高峰期有9天单日投入联合收割机在20万台以上，小麦机收占比超98%。

服务保障强。各地共设立高速公路绿色通道2970多条、跨区作业接待服务站近3500个，保障农机跨区顺畅通行。

收获进度快。全国连续16天日机收面积维持在1000万亩以上，麦收速度持续高峰推进，机收进度比常年快2至3天，黄淮海重点省份集中机收结束时间均比常年快5天左右。

机收损失低。各地派出农机化技术骨干加强田间巡回指导，切实提升机手作业水平。麦收完成省份初步监测小麦平均机收损失率维持在1%左右的较好水平。（相关报道见第十版）

《 人民日报 》（ 2024年06月19日 01 版）

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(责编：岳弘彬、牛镛)

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