小账本里看发展
各地文旅如何“景”上添花？
盛夏时节，在四川省阿坝县坝上农耕生态景区，油菜花盛开，游客纷纷驻足观赏。
“今天已经三波游客了，这不刚吃上午饭。”下午1点，导游小张随手抓起一份盒饭，摆摆手顾不上多说什么。
上半年旅游市场有多“火”？一组数据能给出答案：国内出游人次27.25亿，同比增长14.3%；国内游客出游总花费2.73万亿元，同比增长19.0%。为接好旅游市场的巨大流量，各地纷纷端上特色“文旅大餐”，不断创新旅游供给，为中国经济“景”上添花。
近日，人民网记者走近旅游行业从业者，从他们上半年的“小账本”中一窥各地文旅“花式宠客”之道。
经济账：“小而美”的县域游成新宠
正值暑期旅游旺季，陕西省紫阳县途家民宿房东苟云华不到7点就开始忙碌了。摘菜、炒菜、煮鸡蛋、蒸馒头……伴随着乡间清新的空气，苟云华的一天开始了。
梦紫阳民宿夜景。受访者供图
午餐后，有客人陆续退房，苟云华一边安排管家打扫，一边接待新客人入住。“无缝衔接”，好一阵忙活。
今年以来，县域旅游以其独特的资源、深度的人文交流、高性价比的消费感受，正逐步成为旅游市场的“新宠”。数据显示，暑期四五线城市及下辖县酒店预订量涨幅明显高于全国平均水平。
忙碌之余，苟云华给记者盘了盘账，今年暑期，来紫阳旅游的人明显多了，客房入住率从平时“住不到一半”到现在“几乎住满”，收入也比去年暑假多了一成左右。
随着当地政府针对旅游产业的一系列利好政策出台，苟云华也准备在暑期过后给民宿来个“大升级”。“把河边二层楼推掉，改为主题酒吧；现在的大厅改成咖啡馆、图书室、会议室；再把现在屋后的8间房改成3个院子。”他兴奋地比划着。
据了解，为了打造新兴民宿旅游目的地，紫阳县政府出台了包括“对创建全国甲级、乙级、丙级旅游民宿予以补贴奖励”在内的多项利好政策，涵盖规划设计、配套设施、金融支持和审批服务等方面。
客流多了，民宿火了，县城更美了。得益于基本公共服务和旅游基础设施的不断完善，越来越多像紫阳这样“小而美”的县城和游客来了一场“双向奔赴”。
产业账：“雅而潮”的新国货添新韵
“来西安，总要穿一次汉服吧。欢迎大家来店里选购呀。”在电商直播间，线下汉服体验馆“唐潮十三嘟”的主播杨婷正卖力吆喝着。
“想过能火，没想到能那么火。”说起营业“战绩”，这个95后颇为自豪。据介绍，上半年，她所在的大唐不夜城店营业额就达到了1500万元，刚过去的7月单月就有500万元。
在杨婷看来，大唐不夜城的火爆与汉服产业的兴起相辅相成。近年来，西安紧跟消费趋势，瞄准“汉服”出台多项政策，并将其作为带动当地旅游业焕新、产业链扩容的切入点。
游客在西安汉服体验馆做造型。受访者供图
抖音生活服务发布的数据显示，如今，在大唐不夜城街区及周边，分布着上千家大大小小的汉服体验店。
与此同时，西安已形成覆盖汉服设计、制作、销售、租赁、妆造、拍摄等全流程的产业链。游客在这里可以“丝滑”享受从造型选择到妆造拍摄的一站式服务，不仅延长了赏游时间，更丰富了沉浸体验。
国潮当红，成为拓展文旅融合新业态的重要机遇。如同西安，不少地方正借着“景区+传统妆造”“旅游+民俗体验”的新消费场景积极拓展新赛道、培育优势新产业。
人文账：“古而新”的文化游焕新颜
文旅融合是完善文旅生态、丰富人文价值的重要体现。推动文旅项目融合发展不仅要算经济账、产业账，还要算文化传承和精神供给的人文账。
在常州古运河畔，有“江南名士第一巷”之称的青果巷坐落于此。近年来，青果巷精心打造名士博物馆群落，主动向游人敞开这“修旧如旧”的古建空间，至今已吸引了游客近3000万人次前来打卡。
为何要“修旧如旧”？工作人员表示，就是要最大限度保护传统建筑，尽可能让这里的历史根脉代代相传。
“文化的传承与保护关系每一个人。潜心钻研发掘文化内涵是一种传承，但更为寻常的是游客随手拍下一张照片、一次推广，这些都是对文化传承与保护的贡献。”在青果巷从事讲解工作的巢骏祎这样说到。
2023年，从小在青果巷附近读书长大的他选择回到这里。一年来，循着成长的记忆，他看到过去青砖黛瓦的江南古街巷，正在创新融合中转变为“城市会客厅”，成为龙城常州“不得不来”的城市地标。
来自南京的旅客正和女儿一起挑选国家级非物质文化遗产常州梳篦。人民网 谢地摄
如今，过往游人在茶余饭后来到此处信步赏游：名宅故居、桥坊碑石、古井码头、戏楼剧场……一座座传统建筑错落分布，如歌如诉。
如何原汁原味展现青果记忆，巢骏祎有着自己的“独门绝技”。
他介绍，“在这里，人与人之间都会在成长生活中产生千丝万缕的联系。”以一个人物为基点向外延伸，就能罗列形成一幅树型图。
以名士古建为骨，以运河文化为魂，这里的一点一滴最终汇成一幅“运河青果图”。众多非遗业态、消费场景和沉浸体验，让青果文化看得见、摸得着、品得出、带得走，往来行人得以沉浸其中，共享诗意江南的文化盛宴。
深入街头巷尾，在现代化演绎下，文旅融合正在全国各地推开一扇扇 “文化之窗”。
【系列报道】
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