原标题：9月份中小企业发展指数为88.7 企业资金状况止跌回稳

10月10日，中国中小企业协会发布数据显示，9月份中小企业发展指数为88.7，较8月份下降0.1点。

中国中小企业协会常务副会长马彬表示，当前，从中小企业运行情况调查显示，外部环境更趋复杂严峻，国内需求缓步回升，政策效应逐步释放，积极因素不断增多。

星图金融研究院高级研究员付一夫对《证券日报》记者表示，在一揽子宏观经济政策支持的利好带动下，市场信心及预期已经出现了明显好转，此时更需要重点关注中小企业的发展状况。要给予中小企业更多扶持和倾斜，帮助中小企业改善发展环境、稳定发展预期。

9月份完全开工的中小企业比率有所上升。对样本企业开工率调查显示，9月份，完全开工的企业占35.8%，比8月份上升6.9个百分点；开工率在75%至100%之间的占12.8%，比8月份下降1.9个百分点；开工率在50%至75%之间的占21.8%，比8月份下降0.6个百分点；开工率小于50%的占19.6%，比8月份下降5.3个百分点；未开工的占10.2%，比8月份上升0.9个百分点。

分项指数1升2平5降。9月份，市场指数由降转升，较8月份上升0.1点。综合经营指数、资金指数由降转平。劳动力指数由升转降，较8月份下降0.2点。宏观经济感受指数、成本指数、投入指数、效益指数继续下降，较8月份分别下降0.2点、0.3点、0.2点和0.4点。总体来看，中小企业景气状况有所波动。

马彬表示，企业资金状况止跌回稳。9月份，资金指数为100.3，与8月份持平。其中，流动资金和融资状况有所趋紧，应收账款有所减少。9月份，流动资金、融资指数为84.6点和89.7点，分别环比下降0.1点和0.3点。所调查的8个行业中，5个行业应收账款减少。

分行业指数3升5降。9月份，工业、信息传输软件业指数由降转升，比8月份分别上升0.1点和0.3点。批发零售业继续上升，比8月份上升0.1点。住宿餐饮业由升转降，比8月份下降0.4点。建筑业、社会服务业由平转降，比8月份分别下降0.1点和0.6点。交通运输业、房地产业指数继续下降，分别比8月份下降0.3点和0.4点。行业表现各有差异，回升向好的基础还不稳固。

分区域指数1升1平2降。9月份，东部、中部、西部和东北地区中小企业发展指数分别为89.5、89.5、87.4和80.3。东部地区指数与8月份持平，中部、西部指数有所下降，均较8月份下降0.1点和0.1点，东北地区指数有所上升，较8月份上升0.2点。

在付一夫看来，一方面，要充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府帮扶引导作用，通过构建公平公正、法治化、国际化的营商环境来切实支持中小企业的生存和发展；另一方面，应针对中小企业经营压力大、融资难融资贵等痛点，通过减税降费、发放补贴、加大金融创新等多种方式改善其经营处境，提振经营信心，进一步激发市场活力。

“今年以来，我国经济运行总体平稳、稳中有进，新质生产力稳步发展，民生保障扎实有力，防范化解重点领域风险取得积极进展，高质量发展扎实推进，社会大局保持稳定。”马彬表示，需要准确把握中小企业发展面临的困难和问题，继续加大宏观调控力度，着力深化改革开放、扩大国内需求、优化经济结构，为广大中小企业和民营企业创造更多机遇，增强内生动力与发展活力。

(责编：杨曦、陈键)

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