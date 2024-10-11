寇佳丽

原标题：制度建设全面提速 赋能数据产业高质量发展

伴随大规模生产、分享和应用数据的新时代开启，数据已成为国家基础性战略资源。为充分释放数据要素潜能，推动数字经济做大做强，当前，我国正全面加快数据产业制度建设的步伐。

10月9日，《中共中央办公厅、国务院办公厅关于加快公共数据资源开发利用的意见》正式发布；10月8日，国家发展改革委等部门印发了《国家数据标准体系建设指南》；9月30日，国务院公布《网络数据安全管理条例》。

保障产业有序发展

上述文件，与《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026年）》《加快数字人才培育支撑数字经济发展行动方案（2024—2026年）》《关于加快构建全国一体化大数据中心协同创新体系的指导意见》等共同构成我国数据产业制度建设的“骨架”和“血肉”。

“加快制度建设能够明确数据产业的详细规则，有效保障数据产业健康、有序发展，促进不同部门、不同企业之间的数据共享与协同，推动技术和应用模式创新。此外，较完善的制度建设还能有效提升我国数据产业的国际竞争力，为产业发展吸引更多资金。”中央财经大学副教授刘春生对《证券日报》记者表示。

数据产业涵盖数据采集、计算存储、流通交易、开发利用、安全治理以及数据基础设施建设和运营等环节。制度建设的内容与前述环节相对应，赋能数据产业高质量发展，其中，数据的开发利用颇受各类新政策举措关注。

例如，《中共中央办公厅、国务院办公厅关于加快公共数据资源开发利用的意见》提出，“鼓励应用创新，推动数据产业健康发展”“丰富数据应用场景”。《网络数据安全管理条例》提出，“统筹促进网络数据开发利用与保障网络数据安全”。

中国移动通信联合会区块链与数据要素专业委员会主任陈晓华表示，数据被视为新型生产要素，是推动数字经济发展的关键。当前制度建设对数据开发利用的高度关注，反映了我国对释放数据价值、推动数据产业持续成长壮大的迫切需求。这一倾向是对当前技术和市场发展前沿趋势的积极回应，体现了对数据产业、数字经济未来发展方向的战略考量。

“数据的开发利用是数据价值创造和分配的关键环节，处理好开发应用环节才能更好推动数据全面流通，优化资源配置，助力数据交易市场繁荣发展，从而提升经济效益。”信息通信专家陈志刚表示。

助力企业发挥主体作用

经历初期探索、市场启动等阶段后，我国数据产业已进入快速发展阶段。今年8月份发布的《数据产业图谱（2024）》显示，2023年我国数据产业规模达2万亿元，2020年至2023年年均增长率为25%；预计2024年至2030年年均增长率继续保持20%以上，2030年数据产业规模将达到7.5万亿元。

如何更好、更快地将上述预期目标转变为现实成果？多位受访专家表示，一方面，要继续推动数据产业制度建设细致化、全面化发展；另一方面，要遵循现有制度建设的指引，强化数据基础设施建设，加快技术与应用创新，提升人才培养水平，加强国内外合作与交流，将制度建设的内容落到实处。

推动数据产业高质量发展，企业亦扮演着至关重要的角色。2024中国国际大数据产业博览会披露的数据显示，我国现有数据领域相关企业超过19万家。

“今后，有关部门、行业协会等多方要继续共同努力，为企业提高自身数字化转型能力、充分发挥创新主体作用打造更好的外部环境。”陈志刚表示。

(责编：杨曦、陈键)

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