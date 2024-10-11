人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

制度建设全面提速 赋能数据产业高质量发展

寇佳丽
2024年10月11日08:50 | 来源：证券日报
小字号

原标题：制度建设全面提速 赋能数据产业高质量发展

伴随大规模生产、分享和应用数据的新时代开启，数据已成为国家基础性战略资源。为充分释放数据要素潜能，推动数字经济做大做强，当前，我国正全面加快数据产业制度建设的步伐。

10月9日，《中共中央办公厅、国务院办公厅关于加快公共数据资源开发利用的意见》正式发布；10月8日，国家发展改革委等部门印发了《国家数据标准体系建设指南》；9月30日，国务院公布《网络数据安全管理条例》。

保障产业有序发展

上述文件，与《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026年）》《加快数字人才培育支撑数字经济发展行动方案（2024—2026年）》《关于加快构建全国一体化大数据中心协同创新体系的指导意见》等共同构成我国数据产业制度建设的“骨架”和“血肉”。

“加快制度建设能够明确数据产业的详细规则，有效保障数据产业健康、有序发展，促进不同部门、不同企业之间的数据共享与协同，推动技术和应用模式创新。此外，较完善的制度建设还能有效提升我国数据产业的国际竞争力，为产业发展吸引更多资金。”中央财经大学副教授刘春生对《证券日报》记者表示。

数据产业涵盖数据采集、计算存储、流通交易、开发利用、安全治理以及数据基础设施建设和运营等环节。制度建设的内容与前述环节相对应，赋能数据产业高质量发展，其中，数据的开发利用颇受各类新政策举措关注。

例如，《中共中央办公厅、国务院办公厅关于加快公共数据资源开发利用的意见》提出，“鼓励应用创新，推动数据产业健康发展”“丰富数据应用场景”。《网络数据安全管理条例》提出，“统筹促进网络数据开发利用与保障网络数据安全”。

中国移动通信联合会区块链与数据要素专业委员会主任陈晓华表示，数据被视为新型生产要素，是推动数字经济发展的关键。当前制度建设对数据开发利用的高度关注，反映了我国对释放数据价值、推动数据产业持续成长壮大的迫切需求。这一倾向是对当前技术和市场发展前沿趋势的积极回应，体现了对数据产业、数字经济未来发展方向的战略考量。

“数据的开发利用是数据价值创造和分配的关键环节，处理好开发应用环节才能更好推动数据全面流通，优化资源配置，助力数据交易市场繁荣发展，从而提升经济效益。”信息通信专家陈志刚表示。

助力企业发挥主体作用

经历初期探索、市场启动等阶段后，我国数据产业已进入快速发展阶段。今年8月份发布的《数据产业图谱（2024）》显示，2023年我国数据产业规模达2万亿元，2020年至2023年年均增长率为25%；预计2024年至2030年年均增长率继续保持20%以上，2030年数据产业规模将达到7.5万亿元。

如何更好、更快地将上述预期目标转变为现实成果？多位受访专家表示，一方面，要继续推动数据产业制度建设细致化、全面化发展；另一方面，要遵循现有制度建设的指引，强化数据基础设施建设，加快技术与应用创新，提升人才培养水平，加强国内外合作与交流，将制度建设的内容落到实处。

推动数据产业高质量发展，企业亦扮演着至关重要的角色。2024中国国际大数据产业博览会披露的数据显示，我国现有数据领域相关企业超过19万家。

“今后，有关部门、行业协会等多方要继续共同努力，为企业提高自身数字化转型能力、充分发挥创新主体作用打造更好的外部环境。”陈志刚表示。

(责编：杨曦、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
生态环境部：我国生态文明建设发生了历史性、转折性、全局性变化
　　人民网北京10月10日电 （欧阳易佳）今日，中国环境与发展国际合作委员会2024年会在北京举办。生态环境部部长、中国环境与发展国际合作委员会中方执行副主席黄润秋表示，生态文明是人类文明发展的历史趋势，建设清洁美丽世界是人类的共同梦想。…
第二届中国酒业ESG论坛在上海举行
　　人民网北京10月10日电 （记者孙博洋）10月9日，“2024全国理性饮酒宣传周”启动，在同期举行的第二届中国酒业ESG论坛上，中国酒业协会理事长宋书玉表示，酒类消费进入了“双理性时代”，酒类产业正处于转型重塑期。 ESG代表环境（Environmental）、社会（Social）、治理（Governance），是指在投资和企业经营决策中考虑环境、社会和治理因素的一种方法。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部