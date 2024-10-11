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商务部：中国还将释放更多开放红利

2024年10月11日08:51 | 来源：证券日报
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原标题：商务部：中国还将释放更多开放红利

10月10日，商务部对外贸易司副司长肖露在商务部专题新闻发布会上表示，今年以来，中国外贸运行整体稳中有进，展现较强韧性和活力。1月份至8月份货物贸易进出口主要呈现以下三个特点。

一是规模达到历史同期新高。1月份至8月份货物进出口28.6万亿元人民币，同比（下同）增长6%，较疫情前（2019年）同期增长超40%。有进出口实绩的外贸企业达到63万家，增长8.8%。

二是国际市场更加多元。持续深化与传统市场的贸易合作，对欧盟、美国、中国香港进出口分别增长1.1%、4.4%和13.3%。同时，与新兴市场贸易往来也更加密切，1月份至8月份新兴市场占整体进出口的比重提升至64.6%。其中，对东盟、共建“一带一路”国家进出口分别增长10%和7%。

三是贸易新动能加速释放。出口产品的科技含量、品牌价值不断提升，绿色低碳产品市场广阔，在中国生产的新能源汽车已出口至170多个国家和地区。跨境电商发展迅速，经营主体超过12万家，跨境电商平台商品品类和服务功能也在进一步拓展。

肖露表示，当前，中国外贸面临的外部环境更加复杂严峻，地缘政治和贸易保护影响仍在持续，不确定、不稳定因素明显增多。

“但与此同时，中国经济发展的基本面没有改变，我们依然有信心继续做好下一阶段工作。”肖露说，这份信心主要来自三个方面：一是全球贸易整体处于复苏进程中，国际组织普遍预测2025年全球贸易需求将保持增长态势。二是中国外贸综合竞争力在持续提升，我们有雄厚的制造业基础、多元的市场布局、灵活的业态模式、不断加快的绿色化、数字化进程，以及越来越多的自贸协定伙伴，这些都将不断贡献新的增量。三是我们有充足的政策空间。商务部将深入贯彻落实党的二十届三中全会各项部署，进一步加大政策支持力度，为外贸企业纾困解难、保驾护航，更好释放外贸新动能。

肖露表示，下一步，中国还将释放更多开放红利，为贸易伙伴带来更加广阔的市场机遇，共同促进全球贸易的繁荣发展。

(责编：杨曦、陈键)
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