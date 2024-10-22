本报记者 朱俊杰 刘新吾

机械臂精准挥动、运输机器人往来穿梭……重庆赛力斯超级工厂总装车间里，一辆辆新能源汽车陆续下线。

“工厂拥有超1000台智能化设备，超3000台机器人智能协同，关键工序100%自动化，实现高效生产，保障及时交货。”赛力斯集团副总裁康波说。前9月，赛力斯新能源汽车销量超过31.67万辆，同比增长364.23%。

龙头企业带动下，重庆汽车产业发展势头良好，前8月，汽车产量达154万辆，同比增长11%。

作为支柱产业，汽车产业的发展带动重庆经济行稳致远，也是重庆构建现代化产业体系的典型。“紧盯制造业构建现代化产业体系，既要增‘量’，又要提‘质’。”重庆市经济信息委负责人表示，在量的方面，重庆持续做大做强智能网联新能源汽车、新一代电子信息制造业、先进材料三大主导产业集群；在质的方面，深化传统产业转型升级和战略性新兴产业培育，推动制造业高端化、智能化、绿色化发展。

近年来，重庆抢抓机遇，开拓渝新欧通道，吸引一大批笔记本电脑龙头企业入驻，电子信息产业聚沙成塔，以惠普、OPPO为代表的智能终端产业和以京东方为代表的新型显示产业茁壮成长。

汽车与电子信息制造双轮驱动，重庆乘势而上，着手打造万亿元级先进材料产业，包括先进有色金属材料、先进化工材料、储能材料等。

重庆铜梁区注重错位发展，把新型储能产业定为主攻方向，成功引进海辰储能重庆基地项目。以此为牵引，当地布局储能电池材料生产基地，引进四川金汇能新材料公司等一批配套企业落户。

目前，铜梁区10平方公里储能产业园基本建成，新型储能产业本地配套率达到60%，川渝配套率约70%，初步构建起储能一小时锂电供应链圈。

企业齐发力，产业添活力。2023年，重庆三大主导产业集群发展稳步向好。智能网联新能源汽车产业增加值增长超10%，其中新能源汽车产量增长37%。新一代电子信息制造业中，功率半导体及集成电路、传感器及仪器仪表增加值分别增长18.9%、12.8%，先进材料产业增加值增长11.5%。

体量不断增大，质量稳步提升。

在汽车领域，赛力斯等整车龙头企业与科技型领军企业合作，研发中高端产品，重庆传统汽车产业转型发展为智能网联新能源汽车产业。

传统产业转型升级，新兴产业拔节生长。在重庆科学城，软件和信息服务业发展迅速，国产化智能计算机制造基地建成投用、AI全参数成药性预测平台发布；在璧山区，重庆康佳光电科技有限公司瞄准微型发光二极管方向，相继发布一系列新一代显示屏……

截至2023年底，重庆战略性新兴产业增加值占规上工业比重达32.2%，已培育科技型企业5.8万多家、高新技术企业7500多家。

《 人民日报 》（ 2024年10月22日 02 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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