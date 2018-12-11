抓住对外开放机遇 互通互联共赢发展

原标题：庆祝改革开放四十周年UIBE校友论坛在京召开

2018年12月8日，由对外经济贸易大学校友总会、北京对外经济贸易大学教育基金会等共同主办的“庆祝改革开放四十周年UIBE校友论坛”于北京对外经济贸易大学召开。

中国世界贸易组织研究会会长、中国首任驻世界贸易组织大使、原对外贸易经济合作部副部长孙振宇，原中国驻英国大使馆经商处公使衔参赞金旭，对外经济贸易大学党委书记蒋庆哲，对外经济贸易大学党委副书记、副校长赵忠秀等出席论坛。

本次论坛以“庆祝改革开放四十周年”为主题，邀请了来自国内外近三十家地方校友会共同参与。

1951年建校以来，对外经济贸易大学自始终坚持社会主义办学方向，坚持服务国家战略，坚持面向世界办学，坚持理论联系实际，为国家培养和输送10万余名各类外语、外经、外贸和外交人才，为推动中国对外开放事业发展做出了巨大贡献。

对外经济贸易大学党委书记蒋庆哲在致辞中首先向所有心系母校、支持母校发展的海内外校友表达了真诚的感谢！他表示，改革开放的四十年，是对外经济贸易大学飞速发展的四十年。作为改革开放的参与者、亲历者和推动者，对外经济贸易大学始终与祖国同心同德、同向同行，始终承载着推动国家对外开放和经济发展的使命，在服务国家重大战略中勇于担当、履职尽责。

而要走向开放，与国际接轨，就必须先有懂国际规则的人才，对外经济贸易大学作为原对外经济贸易部直属的院校，为中国加入世界贸易组织等工作，提供了大量的人才和智力支持。

本次论坛还邀请了来自学校、尤爱彼意校友平台和不同行业、企业的校友，大家分别就不同主题展开圆桌对话。

对外经济贸易大学党委副书记、副校长赵忠秀在“母校新风”的圆桌对话中指出，在建设“双一流”的前进道路中，要向国际一流大学看齐，以“新文科”的标准建设引领学校的发展。

原中国驻英国大使馆经商处公使衔参赞金旭在“经贸新形势与贸大人的新机遇”圆桌对话中，分享了他在校学习及长期驻外从事商务工作的体悟，希望更多的贸大学子可以抓住新的对外开放机遇，实现人生价值。

在“经济调整周期金融与投资对策”、“利用时代优势增强校友沟通”两个圆桌对话环节中，来自尤爱彼意校友平台及各地校友会的嘉宾为现场观众提供了一场精彩的思想盛宴。

尤爱彼意校友平台由对外经济贸易大学来自全球各地、毕业届别跨越30余年的一百余位校友组成，已经成为学校在校友工作中的重要合作伙伴。

与会嘉宾与校友在论坛结束时纷纷送出共同的祝愿，愿时光放缓、愿校友不散，愿贸大校友互通互联、共赢发展。

(责编：赵爽、仝宗莉)