产教融合新思路 全球智慧教育综合体在琼落成

人民网12月14日电 日前，由海南省教育厅、用友网络科技股份有限公司和新道科技股份有限公司联合主办的“第一届中国未来教育百人论坛暨全球智慧教育综合体落成揭幕”活动在三亚召开。活动围绕未来教育的内容模式发展、平台战略建设、专业学科创新、人才培养建设、生态体系建设等重点领域开展产教对话，并首次揭幕全球智慧教育综合体。

教育部学校规划建设发展中心主任陈锋、海南省教育厅发展规划处处长邹文涛、用友网络科技股份有限公司董事长兼CEO 王文京、新道科技股份有限公司董事长郭延生出席致辞，教育部教育信息化技术标准委员会主任祝智庭，教育部高等学校会计学专业教学指导委员会委员、新道科技方案BG总经理宋国荣做第一届中国未来教育百人论坛开题报告，另外，来自海南省三亚市副市长戴玉明、海南省工业和信息化厅信息产业处副处长李财莲、国家教育行政学院培训部主任许玉乾等150余位嘉宾代表出席本届大会。

新道科技董事长郭延生表示，全球智慧教育综合体是全球首家集新商科、新工科、新艺术与创新创业体验等内容于一体的融合的、生态的智慧教育体验中心。综合体将成为实践教学的重要载体，让学生们在里面更好的体验、更好的摸索，更好的实践、更好的实习，即让他们看得见、摸得着、听得懂、学得会；让老师们在里面做科研还能做课程开发；让众多院校专家带着项目在这里创想，让产业找到与教育融合的结合点。

郭延生致辞

用友网络董事长兼CEO王文京先生表示， “智慧化”“实践化”“融合化”是未来教育发展的必然趋势，全球智慧教育综合体将融合“三化”，对外开放，我们欢迎各位校长、院长、老师一起，共同推进综合体后续持续的发展。为中国新商科、新工科、新艺术、创新创业等专业方向的教育发展，创造一种新的方式。

王文京致辞

海南省教育厅发展规划处处长邹文涛表示，全球智慧教育综合体是推动未来教育产业需求融合最重要的钮扣。借助综合体这一平台把周边的生态都丰富起来。未来教育的生态链周边还会有很多的企业做支撑，希望利用这个平台能够引进孵化更多与智慧教育、未来教育相关企业，把教育服务产业真正做起来。

邹文涛致辞

教育部学校规划建设发展中心陈锋主任表示，综合体在教育创新方面是非常重要的探索。他认为，中国经济发展关键在于创新，产教融合则是创新驱动发展的源泉。产教融合将成为创新型国家建设的基础，它很大程度上决定了未来的教育、未来的商业，乃至未来的中国。在技术应用方面，他指出，人工智能，大数据，区块链等技术将推动整个社会向数字化和智能化发展，对于院校来说，就意味着学校培养人才的流程和学校的组织结构都要发生深刻的变化。

华东师范大学终身教授、教育部教育信息化技术标准委员会主任、全国教育科学领导小组成员暨教育信息技术学科组组长祝智庭认为，教育信息化对促进中国教育现代化具有发展便捷服务、提升教学成效、提供精准决策、助力教育公平、支持个性学习、培育创新人才、创建教育生态等八大作用。

教育部?等学校会计学专业教学指导委员会委员、新道科技股份有限公司方案研究与产品规划BG总经理宋国荣认为，人才培养核心有两个要素，一是紧紧围绕科技发展趋势，二是结合产业市场需求。新时期，产教融合进入校企双主体协同育人、以本为本、专业致胜的2.0时代。新道科技希望通过共建产业学院、区域综合性?水平产教融合实训基地以及借助产教融合协作委员会、智慧学习工场项目，携手多方力量协同创新，解决现代产业需要的人才培养问题。

(责编：赵爽、仝宗莉)