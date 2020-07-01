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疫情下的平凡人：用行动彰显中国生机

栗翘楚

2020年07月01日08:21  来源：人民网-财经频道
 

今年春节前夕，一场突如其来的新冠肺炎疫情打乱了人们的生活秩序，随着我国疫情防控向好态势进一步巩固，各地经济运行正在重回正轨。除了各级政府出台及时有效的政策措施，秩序井然背后还有一批“小人物”的坚守，他们在各自的岗位上谱写精彩人生。

对于常瑜来说，披上“白色战袍”，驰援武汉打赢这场“没有硝烟的战争”，是她职业生涯新的开始；

对于梅才让来说，“不要让大山挡住孩子们的眼睛”的座右铭成为他扎根高原的初心；

对于褚沣怡来说，戏曲是一把“穿越”的钥匙，十年苦功只为登台呈现最好的艺术品；

对于孙国庆来说，一个拥有三十年历史小摊儿倾注了他半生热血，守住“品质”是他的秘诀；

对于曹斌贤来说，直播带货只是自己的又一次挑战，在达到小目标之前不想错过每一个浪潮；

对与夏浩洋来说，幼儿园老师这份职业给予了他丰富的想象空间，也在用热爱诠释百变人生……

在常态化疫情防控形势下，还有许多人坚守着自己的“舞台”。梦想不灭，光焰不熄，他们正在用切实行动诠释着这片土地上的澎湃活力。

孙国庆正在制作羊肉串

一个摊儿守了近三十年。

华灯初上，开封最出名的夜市鼓楼夜市的叫卖声此起彼伏，在一个摊位前，总是排满队，除了当地人，不少食客更是从郑州、新乡甚至外省驱车前来，只为尝一口孙国庆焖烤羊肉串。

1979年，一次和大哥到新疆工作的机会让孙国庆接触到了当地的打馕炉。如何将羊肉串和打馕炉结合？两兄弟开始了试验。

1988年，孙国庆的大哥在开封学院门口的回民夜市出摊，叫大豪焖烤羊肉串，成为整个家族在开封的第一个摊位。1994年，孙国庆在鼓楼夜市出摊，摊名就叫孙国庆焖烤羊肉串，还注册了商标。

食客慕名前来品尝

随着疫情防控进入常态化，鼓楼夜市也渐渐热闹起来，孙国庆的小摊儿也迎来了生意。

“焖羊肉串我们只用羊后腿肉。每天早上8点多，我们开始工作，切肉，腌制，下午4点多，开始串肉，下午6：30正式出夜市。”如今，孙庆国的女儿孙映雪将烤串生意做到了郑州和新乡，每天和老公载上父亲挑好的肉，驱车往返于开封和两家小店之间，已解当地人的“相思之苦”。

今年35岁的孙映雪在工作上本有更好的选择，之所以“女承父业”，除了为守住家里这块招牌，也真心喜欢这份“热闹”。

“很多人觉得摆地摊儿不干净不高级，但人们在工作了一天之后，搬个小马扎儿跟三五好友聚一聚，撸个串儿，喝个啤酒，说一说心里话。就是要的就是那份自在和洒脱，像我家这个羊肉串儿，搬到店里还真就没那个味道了，就像你说的那个烟火气。”孙映雪说。

“无论开多少家店，品质第一的‘家规’绝对不能违背。”孙映雪告诉记者，自己家的烤串从1994年2.5元一串到如今的6元一串，就是为了守住长辈口中所说的肉香份儿足。

换了新环境，老顾客少了，如何让串儿香飘得更远？孙映雪正尝试用抖音、快手等直播平台直播羊肉串制作过程，吸引更多的新顾客前来品尝。

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(责编：栗翘楚、孙阳)
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