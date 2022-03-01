2022年，是我国进入全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军的重要起步之年，也是“十四五”战略规划贯彻实施的关键之年。全国两会前夕，各部委密集召开新闻发布会，释放中国经济高质量发展重要信号。人民网特别推出“稳中求进谱新篇”系列综述，阐释新形势新理念，解析大主题大举措，为2022年中国经济工作鼓干劲聚才智。

3月1日，国新办发布会介绍推动商务高质量发展有关情况。刘健摄

“从外贸来看，去年是经济发展的一大亮点。”在3月1日国务院新闻办公室举行的新闻发布会上，商务部部长王文涛说。

据了解，去年我国对外贸易规模和国际市场份额两方面均创新高，利用外资较快增长，对外投资保持稳定，多双边经贸合作实现新的突破。新的一年，如何继续稳外资、稳外贸？此次发布会上，王文涛给出了答案。

保稳、促优 进一步扩大高水平开放

“中国一直是外资投资的热土。”王文涛介绍，2021年中国吸收外资再创历史新高，首次突破了1万亿元人民币，达到了1.15万亿元，是近十年来首次实现两位数的增长，增速达到了14.9%。以美元计是1735亿美元，增速是20.2%，两年平均是12.1%。高技术产业引资占比首次超过了30%。同时，今年1月份全国实际使用外资保持两位数增长，增速达到了11.6%。“势头还是比较好的”。

中央经济工作会议强调，要加大吸引外资的力度。对此，王文涛表示要进一步扩大高水平开放，进一步优化营商环境，主要发力在两个方面：一个是保稳、一个是促优。

王文涛解释，保稳，就是稳存量、促增量。近年来，我国已经持续放宽市场准入，连续五年缩减了全国和自贸试验区外资准入负面清单，未来还将进一步放宽外资市场准入。另外，发挥好投洽会、中博会等一些重大的展会，21个自贸试验区、海南自由贸易港、230个国家级经济开放区，以及“1+4”服务业扩大开放示范试点地区等开放平台的招商引资作用。同时，外贸外资协调机制重点外资项目工作专班将继续在帮助企业稳投资、稳生产、稳经营方面加大服务，推动项目早签约、早投产、早达产。

促优，就是优结构、提质量。近年来，我国利用外资的结构总体上持续优化，但制造业的引资规模和占比出现了下降趋势。对此，商务部下一步将推动强化对制造业吸引外资的支持力度，修订扩大《鼓励外商投资产业目录》，引导外资更多投向先进制造业、战略性新兴产业以及数字经济、绿色发展等领域。同时，要落实好区域重大战略和区域协调发展战略，支持中西部地区发挥自身优势，培育新的产业，承接沿海地区产业梯度转移，打造引资的新增长极。

实施四个专项行动，多措并举稳外贸

王文涛表示，2021年，我国对外贸易增长21.4%，达到39.1万亿人民币。以美元计，规模连续跨了5万亿、6万亿两个台阶，达到6.05万亿美元，增速30%，这是2010年以来的新高。货物和服务净出口对经济增长的贡献率达到了20.9%。去年前三季度，以美元计，我国外贸的国际市场的份额也创了新高，达到了15%。“这个份额是1958年以来全球单一经济体的最高的份额，为世界经济复苏和发展注入了新的动力。”

“今年，外贸压力非常巨大，形势也非常复杂严峻。”王文涛分析，去年外贸高增长有很多阶段性的因素，包括订单的回流、防疫物资的出口、“宅经济”等，这些阶段性因素的消退给今年稳外贸增加了压力。此外，去年以美元计增长了30%，在这么高的基数上再要增长，压力很大。

王文涛表示，面对这些困难和挑战，商务部将实施跨周期调节稳外贸、市场多元化、外贸供应链畅通、外贸创新提质等四个专项行动，多措并举稳外贸。重点做好以下三个方面工作：

一是做好稳外贸政策的落实和储备。商务部将会同各地方、各部门共同落实好国务院去年年底出台的《关于做好跨周期调节进一步稳外贸的意见》，把减税降费等政策落实到位，把金融保险等惠企举措用足用好，把贸易便利化措施抓实抓细，全力帮助企业特别是中小微企业保订单、稳预期、拓市场。同时，将密切跟踪外需以及外贸的形势，加强监测和预警，做好政策的储备。

二是保障产业链和供应链的稳定畅通。包括将推进外贸转型升级基地的建设，支持加工贸易稳定发展，培育新一批边民互市落地加工试点，深入推进内外贸一体化，培育贸易双循环企业。同时还加强国际合作，推动国际物流、结算畅通，提升贸易便利化水平，促进产业链供应链上下游协作。

三是持续推进外贸创新发展。上个月，国务院批准了新设27个跨境电商综试区。今天，新的跨境电商零售进口商品清单已正式实施，清单商品进一步增加，类别更加丰富。同时，还要加大力度，支持海外仓发展，建设完善海外仓网络，推进海外智慧物流平台建设，培育一批离岸贸易中心城市（地区），发展壮大外贸新业态、新模式，推动贸易更高水平、更高质量的发展。还将建设服务贸易创新发展示范区，打造一批全球贸易数字化的领航区，同时发展绿色贸易。

持续扩大自贸“朋友圈”

王文涛介绍，经过近20年的努力，我国的自贸“朋友圈”不断地扩大，自贸协定内容也日益丰富，水平也不断地提升，立足周边、辐射“一带一路”，面向全球的高标准自贸区网络已经初步显现。

他列举了一些数据：我国已经跟26个国家和地区签署了19个自贸协定，自贸伙伴覆盖了亚洲、大洋洲、拉丁美洲、欧洲和非洲，和自贸伙伴的贸易额占了整个贸易额35%左右。特别是今年1月1日，区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）正式生效，意味着全球人口最多、经贸规模最大的自贸区正式落地。前不久商务部会同五个部门印发了《关于高质量实施RCEP的指导意见》，有针对性地开展培训，提升企业利用的能力和本领。

“未来随着RCEP各方逐步降低关税，我希望企业能够关注到原产地累积规则，这些红利将会逐步释放，企业将会获得更多‘真金白银’的实惠。”王文涛说。

王文涛表示，下一步，商务部将从“扩围、提质、增效”三个方面发力，推进实施自贸区提升战略，有效联通国际国内两个市场、两种资源，为更高水平对外开放提供机制性保障，服务构建新发展格局。去年我国正式申请加入全面与进步跨太平洋伙伴关系协定（CPTPP）和数字经济伙伴关系协定（DEPA）。目前，中方同两个协定的缔约方开展了接触、沟通和磋商，也在主动对标国际高标准经贸规则，全面深化改革，加快制度型开放。

“我们积极参与数字经济、环境保护等新规则议题谈判，共同推动区域经济一体化和贸易投资自由化便利化。”王文涛透露，我国目前还在继续推进与海合会、厄瓜多尔、以色列、挪威以及中日韩等自贸协定谈判，积极推进中国-东盟自贸区3.0版等自贸协定升级。

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(责编：赵竹青、高雷)