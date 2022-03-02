人民网记者 罗知之

2022年，是我国进入全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军的重要起步之年，也是“十四五”战略规划贯彻实施的关键之年。全国两会前夕，各部委密集召开新闻发布会，释放中国经济高质量发展重要信号。人民网特别推出“稳中求进谱新篇”系列综述，阐释新形势新理念，解析大主题大举措，为2022年中国经济工作鼓干劲聚才智。

3月2日，国新办发布会介绍促进经济金融良性循环和高质量发展有关情况。刘健摄

五年时间内处置不良资产约12万亿元，最近两年处置6万多亿元；近四年普惠型小微企业贷款平均增速超过了25%，贷款利率累计下降超过了2个百分点；深化财险寿险改革，车险综合改革为消费者节省支出超过2500亿元……2021年，银保监会和整个银行业保险业系统，迎难而上，主动作为，各项工作迈出了坚实步伐。

面对需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，新的一年，如何引导金融业支持实体经济稳增长？如何促进保险业回归本源，在养老金融服务中更好发挥作用？3月2日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，明确了金融业促进经济金融良性循环和高质量发展的“路线图”。

做好三亿“新市民”金融服务

“当前由于国际国内疫情不稳定，加之其他环境的变化，经济需求表现不强，无论是消费还是投资，增长都比较缓慢。所以，需要采取一些有力措施，不是简单采取‘大水漫灌’的办法，而要扩大货币政策宽松度、发挥财政作用、增加结构性调整等具体措施。从银行业和保险业的角度来说，希望能够更有针对性地支持扩大消费，扩大投资。”银保监会主席郭树清说。

具体来说，郭树清认为，首先是要支持中小微企业生产经营。特别是当前处于困难状态的中小微企业。

其次，要支持乡村振兴。在实现了脱贫攻坚目标任务之后，农村地区现代化推进的任务还很艰巨。“乡村振兴涉及领域很多，从交通道路、能源、供水供电，到学校、医院、农村基础设施、公用事业都需要进一步发展，农民的住房环境也还有改善余地。”郭树清说。

值得注意的是，郭树清在会上提到，人民银行和银保监会征求了十几个部门的意见，将于最近出台一个文件，做好对“新市民”的服务工作。所谓“新市民”，就是已在城镇居住但还没有户口的，或者刚拿到户口不足两年、三年的市民。“新市民”人口数量大概有3亿多，都面临安居乐业、就业创业、租房买房、孩子上学、老人养老等实实在在的需求。经过调查，这些人离开农村以后，没有确定的工作岗位，有的是个体工商户，有的是农民工。市场机构统计显示，农民工在一个单位或一个岗位工作大概半年时间。当农民工到银行申请贷款，银行会要求出示单位的收入证明，对农民工而言显然是比较困难。此外还有孩子就学问题，也是困扰这部分人群的问题。

“针对这种情况，我们想专门出台一个文件，向银行保险机构提出建议，对这些‘新市民’给予服务，其实这也是广义‘三农’服务的一部分。小微企业、乡村振兴、科技创新、绿色发展，这些环节都需要金融继续给予大力支持。当然，总体上遵循市场化、商业化的原则。”郭树清说。

推动解决制造业金融服务痛点、难点和堵点

服务实体经济，是金融的天职，也是金融的宗旨。

据工商银行董事长陈四清介绍，2021年，工商银行各项贷款增量创下新高，并且重点投向了实体经济发展的重点领域和薄弱环节。新发放制造业贷款、普惠贷款的平均利率在2020年的基础上又有下降，有效帮助了制造业企业，特别是中小型制造业企业降本增效。

“服务工业、制造业是工商银行的传统特色。”陈四清表示，近年来，工商银行重点围绕“制造强国”建设，积极推动解决制造业金融服务的痛点、难点和堵点，采取了以下措施：

一是加大贷款支持力度。近三年，工商银行新增制造业贷款分别超过1000亿元、2000亿元和3000亿元，累计增幅超过40%，贷款余额率先突破2万亿元。

二是助力稳链固链。2021年末，工商银行对制造业中的产业链核心企业的融资余额超过7500亿元，为产业链上下游制造业企业融资超过3000亿元。

三是突出重点领域。完善“信贷+非信贷”综合服务体系，不仅在信贷方面提供支持，还通过打造制造业金融服务“立交桥”，助力制造业高质量发展。2021年末，工商银行的战略新兴产业融资余额突破1万亿元，支持了国产大飞机、“复兴号”高铁等“大国重器”的制造。

在支持“专精特新”中小制造业企业发展方面，工商银行出台了“专精特新”企业服务专门规划，开展了“专精特新·春风行动”，全行组建了11家总行级科创企业金融服务中心、100家特色支行。2021年末，“专精特新”企业授信客户超过1.5万户，融资余额超过1000亿元，增速超过18%。同时，工商银行为“专精特新”企业制定了专属方案，推出了“专精特新贷”专项融资方案，全方位对接“专精特新”企业金融需求，为6000多家“专精特新”企业主动授信。此外，还提供专属的产品。加快推广知识产权质押贷款，积极推进投贷联动，与企业建立长期的合作关系，积极解决企业融资难、融资贵问题，帮助企业避免股权过早稀释，实现做强做优。

促进保险在养老金融服务中发挥更好作用

郭树清表示，总体上说，中国的金融业发展非常快，1990年大概4万亿金融资产，现在金融业的总资产已经超过370万亿，银行保险占了绝大部分份额。在养老保险方面，商业养老保险、医疗保险、健康保险发展速度也非常快。

“但是相比欧美国家，保险和银行的发展还比较滞后。虽然银行业资产总量达全球第一，已经超过了欧洲、美国，保险体量占全球第二位，但是保险的深度和密度与世界平均水平相比，特别是发达国家水平相比，还有差距。在养老保险方面，基本养老保险和企业年金补充养老保险与第三支柱商业养老保险相比，第三支柱发展最滞后，迫切需要加快发展速度。去年以来，银保监会采取了一些措施，正在积极稳步推进，在防范风险的前提下，按照国务院金融委确定的‘小步慢跑、总体渐进’方针，逐步发展壮大。”郭树清说。

中国人寿保险集团党委书记白涛在会上介绍，第一支柱建设方面，中国人寿为社保基金提供服务，规模接近300亿；在第二支柱方面，中国人寿为32个统筹区提供职业年金管理服务，服务企业年金客户近3万家，目前管理的企业年金和职业年金总规模约12000亿；第三支柱方面，积极开展长期护理保险，保障人群超过2300万人。

另外，在服务健康支撑体系健全方面，中国人寿设立了大养老基金，在华南、华北、华东和西南等地，投资了一批养老机构，陆续开始运营，提供机构养老、社区养老和居家养老等多层次养老服务。另外，围绕健康管理需求，中国人寿成立了大健康基金，对医疗、医药，包括医院服务进行资源整合，为客户提供健康管理方面的服务。

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(责编：罗知之、吕骞)