此次神舟十四号乘组的指令长是陈冬，2016年神舟十一号任务是他首次太空之旅，当时在太空驻留了33天，刷新了当时的纪录。如今再次执行任务，从乘组成员变为指令长，在太空的驻留时间从一个月延展为半年，陈冬为此做了怎样的准备？他所带领的神舟十四号乘组又将面临什么样的挑战？来看总台记者对陈冬的独家专访。

神舟十四号航天员 陈冬：在不久的将来中国太空家园将在我们的手中被真正建成，所以现在想想还是很兴奋激动骄傲，所以感觉到很幸福。

2016年10月17日，神舟十一号载人飞船发射成功，景海鹏担任指令长，那是陈冬首次飞天。

圆满完成神舟十一号任务回到地面，陈冬就接受了总台记者的采访，他说自己还有两个目标需要努力实现。

航天员 陈冬：一个小目标就是希望能够再上一次太空，把祖国荣耀写满太空。还有个大目标就是我们所有航天人一起努力，把我们国家建设成为航天强国。

如今陈冬将带领神舟十四号乘组实现自己的第一个目标，他是优秀的，也是幸运的。

神舟十四号航天员 陈冬：我们是经历者、参与者，很幸运。经过六年的准备，当时也问过自己还能像之前那么拼吗？但是自己也想到了当时加入航天大队时候的初心，就是要实现自己的梦想，为祖国去出征太空，为载人航天事业去奉献一生。

有梦想的人总是知道自己要什么，再一步一个脚印地让梦想离自己更近，陈冬就是这样，但成功从来都不是一片坦途，虽然有过在太空工作和生活的经历，但执行神舟十四号任务的挑战前所未有。

神舟十四号航天员 陈冬：确实压力很大，因为第一次执行任务是神舟十一号任务，是02的岗位，而且时间只有一个月，需要自己考虑的事情并不是太多，这一次自己成为任务的负责人，需要考虑到的事情兼顾到的事情就很多。

陈冬告诉我们，神舟十四号乘组成员早在两年半前就确定了，不仅仅因为他们是神舟十三号乘组的备份，更重要的是在不久的将来中国人自己的太空家园将在他们的手中真正建成，所以地面训练的任务自然也大大增加。

神舟十四号航天员 陈冬：它的系统更加复杂，设备成倍增加，不像地面，我们开个车，车坏了停在旁边我们去检修，不行可以找别人来修，但是在天上只能靠我们自己。但是这些设备，我们又不可能所有的设备每一个在地面训练航天员怎么换、怎么修，我们只能训练我们的能力。

从最开始的单舱到如今的多舱，每个舱都有各自的任务和职能，每个舱之间也都会有所交织或者关联，因此乘组必须把所有的训练项目全部覆盖。

神舟十四号航天员 陈冬：这个过程确实是很艰难，需要我们在上面做大量的空间科学实验，十分重要也非常复杂，那么现在是三个舱都需要刻在脑子里，什么舱干什么，什么东西在什么舱，都必须在脑子里很清楚。

六年前神舟十一号飞天，陈冬参与的空间实验室任务是中国载人航天的第二步，回到地球继续投入训练，即将要执行的中国空间站建造任务，恰好是中国载人航天“三步走”战略的第三步，随着中国空间站稳定地在轨运行和载人飞行任务的常态化，陈冬也将继续向自己的目标大步迈进。

神舟十四号航天员 陈冬：其实我可以很负责任告诉你，我准备好了，而且准备是方方面面的，包括熟练掌握操作技能，强大的心理状态，稳定的心理状态、身体状态等等一系列东西。包括现在我又要担任指令长，不光我自己要做好，带领我们整个团队做好，所以这一切我都要根据这些变化这些不同做好方方面面准备。

（总台央视记者 王刚 何椿 孔方舟 孙伟 张戍强）

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