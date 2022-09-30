人民网记者 鲁婧

2013年6月20日，港珠澳大桥CB03标首个整体埋置式墩台成功安装，这也是国内首个整体埋置式墩台。

2014年4月16日，港珠澳大桥CB04标首片钢箱梁在深海区成功架设，钢箱梁重达2913吨。这个区段位置特殊，施工难度世界罕见。

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2018年10月23日，港珠澳大桥正式开通。

制图：郭思邈

一桥飞架三地，天堑变通途。15年坚守，3万多人参与；全长55公里、6.7公里海底沉管隧道；成就多项世界之最，堪称桥梁史上奇迹……10月23日，港珠澳大桥即将迎来“四岁”生日，它将粤港澳三地紧密地联系在一起。建设之时，这里汇聚了许许多多优秀的建设者，集成了世界上最先进的管理技术和经验。

作为主体工程之一的CB03标段，施工难度极大。此标段共需预制安装墩台68座，墩台最大重量近3600吨，其中部分墩台处于伶仃海域深海区，受自然环境因素影响较大，设计对垂直度要求极高。

据项目部工作人员回忆，巨型桥墩从预制、运输到整体埋置，可以说举步维艰。项目部在建造墩台预制场时发现，地基底部全是淤泥。没有灰心和抱怨，建设者们先进行“地基加固”，经过4个月的连续奋战，建成一座现代化的大型墩台预制场，成为CB03标段海上作业的大后方。

而港珠澳大桥主体工程CB04标段则面临复杂的伶仃洋水文地质环境，作业区域既要穿越中华白海豚保护区，又要通过珠江航运最繁忙区段，施工难度世界罕见。

深海作业，首当其冲要解决的问题是水。项目部采用的“胶囊止水法”既降低成本，还可以突破10米的水深限制。但这种新方法技术难度高，鲜有成功先例，也没有相似经验可借鉴。项目工作人员回忆说，我们为自己设置目标：“不能光满足于完成任务，更要借此实现工艺上的跨越”。靠着这股不服输的精神，研发出一种全新的止水材料，在模拟实验中可以承受20米水深的压力。

外海施工，夏天台风袭击，冬天北风肆虐，海面风高浪急。CB04标段党支部书记罗锦鸿介绍说，大家最初出海施工，“都是先吐上一两天，再晕上一周，才开始慢慢适应船上生活。有时候风浪太大，整艘船上下晃动整晚睡不着。”苦中作乐，大家自嘲：“我们住的是360度海景房。”

“世纪工程，有我一笔！”2016年3月31日，看着CB04标段非通航孔桥工区最后一片钢箱梁吊装完成。罗锦鸿与现场的工程师和工人们，一起涌到合龙的桥面上庆祝，嘴角露出骄傲的微笑。

“科技创新不可能在实验室单独完成，需要在实践中不断摸索进步。因此，从工程项目角度来看，科技创新实践其实都是管理。”港珠澳大桥管理局党委副书记、行政总监韦东庆说。

港珠澳大桥全景图。受访者供图

“像一首交响乐，工地书记就是拿着指挥棒的人。”全程参与大桥主体工程建设的韦东庆介绍，“作为跨海集群建设工程，港珠澳大桥在建造技术上是集大成的集群创新。它既是技术的大桥，也是文化的大桥。”

对于这项“超级工程”，港珠澳大桥主体工程的参建单位有上百家，用韦东庆的话来说：“光乙方就有一百七十多家。”如果说沉管安装实现精准对接是技术创新要求，如何实现参建单位之间的“无缝对接”则是完成技术创新的管理保障。

上百家建设单位、上万建设者群策群力，他们从祖国各地汇聚在伶仃洋，吼起南腔北调的劳动号子，建成了这项世界公路建设史上技术最复杂、施工难度最高、工程规模最庞大的桥梁。

“运用之妙，存乎一心”，韦东庆表示，我们把文化当作管理之魂，创新管理机制，激发建设者的内在驱动力，最终完成了这一世纪工程。

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(责编：鲁婧、高雷)

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