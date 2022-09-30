人民网记者 乔业琼

民营经济是我国社会主义市场经济的重要组成部分，为国民经济发展作出了突出贡献，在稳定增长、促进创新、增加就业、改善民生等方面发挥着重要作用。10年间，我国民营企业数量翻了两番，韧性与活力不断增强。

“我国民营经济只能壮大、不能弱化。”面对世纪疫情交织下的百年变局，民营企业如何练好内功，把握时代机遇，民营企业家如何锐意进取，创造新的辉煌？近日，人民网《对话企业家》推出“民营企业家谈信心”系列，传递企业声音、提振发展信心、展现使命担当。

一粒药，是一个个患者获得救治的良方，更是千千万万个家庭的希望。

一粒药，背后是庞大的医药工业。作为经济发展和国家安全的战略性产业，医药工业是健康中国建设的重要基础，关系国计民生。今年1月，九部委发布《“十四五”医药工业发展规划》提出，要推动创新驱动发展格局全面形成。

如何紧盯新靶点、新机制药物开展研发布局，推出更多高质量原创新药，是“十四五”期间医药企业的重要课题。近日，荣昌生物CEO兼首席科学官房健民在做客人民网《对话企业家》栏目时，就医药生产企业如何开辟健康产业“蓝海”、实现创新药突破发展分享了他的体会。

“医药行业要在满足临床需求上下功夫，哪怕是在细分领域解决一个临床问题，提供一个新角度、新方法，能让一部分人的健康得到改善，这都是有价值的。”对于投身创新药的研发，房健民有自己的独到见解。

众所周知，创新药研发是一个高投入高风险的领域，行业内更有3个“10”的说法，即10年研发周期、投资10个亿、仅10%的成功率。相对于创新药，仿制药研发成本低、尚存在不小的市场空间，很多企业选择做低成本的普药，研发创新意愿不强。

尽管如此，房健民却早在20年前认准了创新药的研发。在他看来，随着中国经济日新月异，人们对健康的需求不断增大。“基于庞大的临床需求量，研究者可以从不同的角度来满足这些需求，创新药大有可为。”

房健民举例，在中国，罕见病并不罕见。中国庞大的人口基数也为其提供了巨大的市场空间，即使某一种罕见病患者的占比低，但总人数并不少。

“没有一种药或者一家公司能够解决所有问题，所以生物医药领域从不缺乏机会。”房健民强调。

与此同时，他坦言，创新药从研发到临床，再到审批上市，往往前期投入大、盈利周期长，能否纳入国家医保目录，往往较大程度影响企业发展和患者受益程度。

万事开头难，新药上市第一步如何布局？在房健民看来，在国内，是争取进入国家医保实现放量；在国外，寻找战略伙伴“借船出海”则是上策。

船怎么借？房健民透露了成功“秘籍”。“合作基于信任，尽最大可能与合作伙伴公开、透明地交流，源源不断地产生新的临床数据，增强其对药物的信心，才有可能让合作更顺畅。”他说。

伴随着生物创新药产业的蓬勃发展，中国加快了海外市场布局的脚步，开始在全球市场崭露头角。据统计，“十三五”期间，中国在研新药数量跃居全球第二，成为世界范围内为数不多的、能自主研发生物创新药的发展中国家。

“创新药成功‘出海’，不仅能获得更大的市场，还意味着中国新药研发水平得到国际认可。”在经历了维迪西妥单抗成功“出海”之后，房健民深切地体会到，中国制药行业日新月异，发生了翻天覆地的变化，自主创新让中国新药在世界上拥有更多的话语权。

近年来，随着一系列新药政策的推出、海内外资本的涌入、医疗人才的培养，中国创新药研发进入了蓬勃发展阶段。尤其是2015年以来，政策密集出台，推动国产创新药迅猛发展并与国际接轨。

“科研水平不断提高，硬件设备提档升级，监管机制逐步完善，加上资本市场日渐成熟，中国医药产业走向国际化具备了更加坚实的基础。”房健民强调。

眼下，创新药的研发之路才刚刚开始。路漫漫其修远兮，对于未来，房健民说，希望能为社会贡献更多新药、好药，造福更多患者。

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(责编：乔业琼、高雷)

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