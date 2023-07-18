人民网记者 任妍 张力洋

“三百六十行，行行出状元”。当前，随着社会经济的快速发展，伴随新业态的兴起，涌现出了许多新职业，职业种类总数已远超“三百六十行”。与此同时，社会分工越来越细，职业兴替周期不断加速，这些因素都不断催生着新职业，刷新着人们对新职业的理解。 新产业发展催生新职业，新职业里更承载着时代的新意。不断涌现的新职业，不仅为更多人提供了人生出彩的机会，有利于促进劳动者就业创业，更有利于激发中国经济创新驱动发展的潜能。 人民网记者带你走进这些“潮”职业，一起了解这些从业者的日常。

时值盛夏，又到了小龙虾火爆的时节，清蒸、油焖、蒜蓉等各种口味的小龙虾成为夏季标配。

在湖北潜江，有这样一群人，他们每天不停地剥虾、吃虾，记录下每一批小龙虾的形态、色泽、口感和辣度，通过嘬虾，探索小龙虾、大产业背后的致富路，他们就是“品虾师”。

近年来，伴随小龙虾电商的崛起，“品虾师”这一新兴职业开始走入大众视野，成为一个令人“眼馋”的潮职业，不少小龙虾产业公司还专门设立了“品虾师”的岗位。

本期“我的‘潮’职业”，记者走进“中国小龙虾之乡”潜江，采访到了一名“品虾师”，带大家一起了解他们的日常。

人民网记者：为什么会选择做一名品虾师？

品虾师：我叫付华，是一名品虾师，从事这个职业已经22年了，我以前是在浙江舟山做水产生意，2014年就来到湖北潜江，那个时候亲朋好友经常请我吃小龙虾，以前的小龙虾吃多了就会发现味道其实很单一。

在吃的过程中，我发现小龙虾市场很大，而且生意都很好，但每个店味道都比较单一，也是品尝的过程，给了我很多灵感和启发，于是我就结合日常其他菜的口味，开始研发一些新的口味，比如麻辣、蒜蓉、油焖、芥末、咖喱等多种口味的小龙虾，大家尝试过后也普遍觉得口味新颖，接受度也挺高。

我现在不仅是品虾师，也是一名产品研发总监，我们现在研发的很多预制菜产品除线下销售渠道外，还有线上渠道。小龙虾这种产品对食品的仓储、物流等都有很高的要求，我们在拼多多数字化供应链的帮助下，从潜江的虾田，到抵达消费者的餐桌，这个过程最短可以在24小时之内完成，最大程度还原堂食的口感。

人民网记者：品虾师日常工作具体干些什么？

品虾师：在工厂里，每天中午可以看到当地的农户都会往工厂里送自己田间养殖的小龙虾，每天都有几百吨的小龙虾经过多条流水线，变成速冻调味小龙虾成品，品虾师不仅需要品评成品中的咸盐度、甜度等味道，还要重点品尝肉的口感。小龙虾肉质的口感是第一标准，所有口味的小龙虾，肉质必须要保证Q弹鲜嫩，另外，品虾师在品的过程中，也需要在新的口味上做一些研发和建议。

作为一名品虾师，每天吃掉上百只小龙虾是再正常不过的事。为了去除舌头对上个批次小龙虾的记忆，品虾师都需要用牛奶、矿泉水或淡茶水漱口，以保证最好的味觉状态。如果发现不达标，整个批次全部废弃。

人民网记者：品虾师，需要掌握哪些技能？

品虾师：“品虾师”需要对味觉有着绝对的敏感度。由于小龙虾的口味各有不同，品质难以量化，这就需要“品虾师”不断地品尝，才能保证统一的标准。同时，日常生活中，品虾师要尽量避免抽烟、喝酒，保持、保护好口腔内味觉的敏感度。

不仅仅是吃虾，一名合格的品虾师不仅要了解烹饪、品控、供应链等各个环节，还要能肉眼分辨龙虾的品类、配料及养殖环境，以保证小龙虾的味道和口感。

人民网记者：谈谈从业经历中印象深刻的一件事。

品虾师：从事品虾师这一职业，让我感受最深的就是品虾过程中，可以给我很多的新鲜灵感和启发。

比如，夏天是吃小龙虾的季节，但我们通常在饭店里吃的小龙虾几乎都是热菜，在一次品虾的过程中，我就突然有一种想法，如果能有冰凉口感的小龙虾，那一定很爽口，我当时突然想到“芥末虾”，腌制冷藏后，夏天品尝整个人都会感觉神清气爽。

人民网记者：“品虾师”这份工作收益如何？

品虾师：品虾师收入还是非常可观的，做的好的月入上万是基础。

人民网记者：从事这个职业的感受如何？

品虾师：如果用一个词来形容，就是“满足”，因为这个职业，在满足很多味蕾的需求的同时，还可以满足年轻人在就业、创业方面，有更多的新选择、新机遇和新可能。

人民网记者：您觉得这个职业的发展前景如何？

品虾师：现在这个市场需求很大，但是从业人员很少，人们都喜欢美食，尤其是很多年轻人对于新口味也有很多创意和想法，所以，我觉得品虾师这个职业的未来前景还是非常值得期待的。

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(责编：郝帅、高雷)

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