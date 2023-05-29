中关村论坛展示区域。受访者供图

人民网北京5月29日电 （记者赵越）在2023中关村论坛期间，人工智能成为了参会嘉宾讨论的热点话题。参会嘉宾表示，当前人工智能作为数字时代基础性技术和内生型能力，正不断赋能我国各行各业，成为创新发展、产业升级、经济增长的重要动力，赋能产业“智变”发展。

北京智源人工智能研究院院长黄铁军在中关村论坛接受记者采访时说：“当前，人工智能的发展，让通用智能赋智于各行各业、千家万户成为可能，我们已经进入了一个全新阶段。”

在“人工智能大模型发展论坛”上，创新工场董事长兼首席执行官李开复表示，人工智能大模型是中国需要牢牢抓稳的发展机遇，随着发展的深入将深刻影响许多行业，如搜索引擎、电商、金融、教育、影视娱乐、医疗、游戏等，未来AI将更深层次地走进实体经济，重构人们的生活与工作。

中国科学技术信息研究所所长赵志耕在论坛上发布了《中国人工智能大模型地图研究报告》，从大模型类型来看，国内通用类大模型正在持续拓展应用领域，一批通用大模型快速发展，打造了跨行业通用化人工智能能力平台，其应用行业正从办公、生活、娱乐向医疗、工业、教育等行业加速渗透。不仅如此，垂直领域专业类大模型也在不断深化落地，一批针对生物制药、遥感、气象等垂直领域的大模型，正在发挥其纵深优势，提供针对特定业务场景的专业化解决方案。

在展台区域，工作人员在介绍人工智能应用场景。受访者供图

柏睿数据总裁梁雪青表示，随着各行业向数字化、智能化深入发展，对先进算力和高性能数据处理的需求也在不断增长，传统方式已经难以满足高效计算和数据处理的需求，DPU(中央处理器分散处理单元)的出现为解决这一问题提供了新的选择。未来，数据智能算力行业要以核心关键技术为基础，以标准为引领，构建新一代高性能、标准化、全智能的数据智能产品体系和数字经济核心基座，为政府和企业“数智化”转型赋能，为数字经济高质量发展注入新动能。

围绕人工智能的应用场景，旷视合伙人兼总裁付英波举例说，一些物流仓储单位应用了包括人工智能技术的操作系统后，工厂已实现了24小时无间断运营，实现了“黑灯工厂”的效果，且效率提升了50%。

融入人工智能算法的摄像头被安装在矿山煤炭传送带上，实现了动态煤流监测。“通过实时监测皮带上煤流重量，当煤流少或无煤的时候可以进行怠速运转，煤流多会进行高速运转，最大程度减少了空转的能耗，降低了皮带的损耗。”付英波说。

围绕推动人工智能的加速应用，科技部高新司副司长、一级巡视员梅建平在“人工智能开放生态建设论坛”上表示，我国在底层算法、关键软硬件和生态体系等方面与国际先进水平还存在着差距。这些问题需要科技界、产业界携起手来共同破解。

《中国人工智能大模型地图研究报告》显示，在人工大模型研发中，自然语言处理是目前最为活跃的领域，其次是多模态领域。但在计算机视觉和智能语音领域的模型还较少，大模型具有较高门槛，需要高素质AI人才，目前各地大模型人才数量均不充足。

李开复认为，人工智能大模型的发展需要开源，但不能过度依赖开源模型。中国的大模型公司不应再依赖于他人的开源模型，需要尽快建立自己的 IP 和技术优势，形成“护城河”。

人工智能技术加速演进，引发的数据安全隐患也不容忽视，百度创始人、董事长兼CEO李彦宏表示，这需要拥有先进人工智能技术的国家通力协作，从人类命运共同体的高度来制定规则。

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(责编：鲁婧、高雷)

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