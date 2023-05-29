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聚焦2023中关村论坛

财经观察：抢占科技发展高地 推动半导体创新能力整体跃升

2023年05月29日20:44 | 来源：人民网
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人民网5月29日电 （记者许维娜）实现碳达峰碳中和是推动高质量发展的内在要求。“双碳”目标下，第三代半导体迎来新机遇。作为推动新能源汽车等产业创新发展的新引擎，它的材料相对环保，对应的产业也更加绿色低碳。那么，如何更好地推动第三代半导体的技术创新和产业发展？

在2023年中关村论坛举办期间，“半导体”成为嘉宾热议的高频词。在“北京（国际）第三代半导体创新发展”论坛上，与会嘉宾交流了半导体产业发展的经验，分享了当前的成果，分析了第三代半导体技术及产业国内外最新进展及未来发展趋势。

科学技术部党组成员、副部长相里斌在开幕致辞中表示，以碳化硅、氮化镓为代表的第三代半导体具有优异性能，在新能源汽车、信息通讯、智能电网等领域有巨大的市场。科技部一直高度重视第三代半导体的技术创新和产业发展，从“十五”期间开始给予了长期持续支持，建立了从材料、器件到应用的第三代半导体全产业链创新能力。下一步还将与各地方沟通协作，加强统筹谋划和技术布局，加强人才培养，加强国际合作，推动产业链各环节有机衔接，强化以企业为主体、产学研用协同的创新生态。

北京市委常委、副市长靳伟指出，北京市委市政府高度重视第三代半导体科技与产业发展。在前期成果基础上，北京市将进一步围绕建设国际科技创新中心战略定位，以打造世界领先科技园区为指引，面向国家发展战略需求，加强第三代半导体核心关键技术攻关、产业生态建设、应用场景拓展，推动在京形成第三代半导体技术高地与高水平产业集群。

科学技术部原副部长、国际半导体照明联盟主席曹健林提到，2022年在全球疫情和需求端疲软等多重因素影响下，全球半导体产业进入下行周期。但在新能源汽车、光伏、储能等需求带动下，国际第三代半导体产业增长超预期，整个产业进入高速成长期。纵观全球科技发展大势，科学研究范式正在发生深刻变革，协同创新、合作创新、开放创新已成为不可阻挡的大势所趋。

中国工程院院士、国家新材料产业发展专家咨询委员会主任干勇认为，以化合物半导体材料，特别是第三代半导体材料为代表的半导体新材料快速崛起，未来10年将对国际半导体产业发展产生至关重要的影响。半导体产业的全球化属性是不可改变的，创新对半导体行业尤为重要，加强技术研究和原始创新，实现关键核心技术突破，以创新驱动产业高质量发展，同时要坚持加强全球产业链供应链的协作，仍是半导体产业发展的重要路径。（实习生陈梓瑶对此文亦有贡献）

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(责编：鲁婧、高雷)
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