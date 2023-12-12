崔小粟

12月10日，北京天气降温，但人民日报社新媒体大厦却人头攒动、热闹非凡。由人民网联合相关中央单位举办的2023乡村振兴大会暨“地方优品”集中选品会在这里展开。活动以“大会交流+集中选品+线上推广+线下推介”的模式，深度挖掘各地乡村振兴优秀经验、优质产品，全面拓宽线上线下销售渠道，推动各地乡村振兴产业高质量发展。

选品会展区现场。

伴随着现场参展工作人员“尝一尝、试一试”的指引声，多家电商平台、短视频平台、MCN机构选品部门代表以及在京部委、央企、高校等单位后勤部门代表在选品会展区津津有味地逛起来。

选品会展区现场。

很多参展企业在展位前搞起了试吃活动：黑龙江黑蜂椴树蜜、延安苹果汁、吉林山参元气水、盐山大枣夹核桃等“乡村新味道”吸引了参展商客排队品尝；“黄花飘香日子美、小木耳大产业、小吃不小‘钱’途大好、‘酒酒’为功酿出乡村振兴好滋味”……新潮又有趣的展示标语也吸引了多家采购商上前驻足了解。

在京单位选品部门代表在选品会“定点帮扶”展区现场。

据现场工作人员介绍，活动按照主题进行了产品布置，分为定点帮扶、万企兴万村、百城百品等专题区域，集中推介展销了各地乡村振兴名优特产。

电商平台选品代表在选品会现场交流。

“进入大厅，看到丰富的展品、新潮的标语觉得很有趣，尝试了很多产品发现有进一步合作的空间。”纽斯洛农产品电商平台选品代表表示。

来到“定点帮扶”选品区，映入眼帘的是多个定点帮扶地区的产品。据了解，该选品区主要展示推介中央和国家机关、各民主党派中央、高等院校、中央企业等定点帮扶地区的产业项目和服务产品。

在京单位选品部门代表在选品会现场。

“平顺县大红袍花椒种植历史悠久，是县里的支柱性产业。我们要让拳头产品花椒，还有花椒醋、花椒锅巴走向全国市场。同时，借助大红袍花椒的品牌优势，推动农旅、文旅、药旅的融合发展。”国家广播电视总局挂职平顺县干部介绍道。

“百城百品”选品区展示推介了各省(自治区、直辖市)、市(盟、州)、县(市、区)、乡(镇、街道)、村各级地方政府推介的产业项目和服务产品。

参展方在“百城百品”选品区介绍地方政府推介的产业项目和服务产品。

“展销的样品销售一空，同时与采购商达成高端定制玉米、豆粉等多个农林产品的合作意向，意向金额达500万元。”在“百城百品”选品区，黑龙江省农投集团产融公司相关负责人介绍道。

此外，活动还设置了“万企兴万村”选品区，展示推介了全国工商联协同各级各部门，通过商（协）会组织及企业落实“万企兴万村”行动的典型案例、帮扶产业项目和服务产品。

采购商与参展企业现场达成初步合作意向。

留名片、加微信、带资料……不少采购商与参展企业现场洽谈起了生意，达成了多个产销合作意向。

据人民网相关负责人介绍，集中选品会切实推动了供需两方代表的精准对接。后续，人民网人民优选将联合在京部委、央企、高校等单位举办地方产品进京消费帮扶活动，联合电商平台、短视频平台和MCN机构，根据选品情况推出直播助农系列活动。

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(责编：王仁宏、李源)

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