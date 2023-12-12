人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

2023乡村振兴大会暨“地方优品”集中选品会在北京举办

崔小粟
2023年12月12日12:30 | 来源：人民网
小字号

12月10日，北京天气降温，但人民日报社新媒体大厦却人头攒动、热闹非凡。由人民网联合相关中央单位举办的2023乡村振兴大会暨“地方优品”集中选品会在这里展开。活动以“大会交流+集中选品+线上推广+线下推介”的模式，深度挖掘各地乡村振兴优秀经验、优质产品，全面拓宽线上线下销售渠道，推动各地乡村振兴产业高质量发展。

选品会展区现场。

选品会展区现场。

伴随着现场参展工作人员“尝一尝、试一试”的指引声，多家电商平台、短视频平台、MCN机构选品部门代表以及在京部委、央企、高校等单位后勤部门代表在选品会展区津津有味地逛起来。

选品会展区现场。

选品会展区现场。

很多参展企业在展位前搞起了试吃活动：黑龙江黑蜂椴树蜜、延安苹果汁、吉林山参元气水、盐山大枣夹核桃等“乡村新味道”吸引了参展商客排队品尝；“黄花飘香日子美、小木耳大产业、小吃不小‘钱’途大好、‘酒酒’为功酿出乡村振兴好滋味”……新潮又有趣的展示标语也吸引了多家采购商上前驻足了解。

在京单位选品部门代表在选品会“定点帮扶”展区现场。（主办方供图）

在京单位选品部门代表在选品会“定点帮扶”展区现场。

据现场工作人员介绍，活动按照主题进行了产品布置，分为定点帮扶、万企兴万村、百城百品等专题区域，集中推介展销了各地乡村振兴名优特产。

电商平台选品代表在选品会现场交流。（主办方供图）

电商平台选品代表在选品会现场交流。

“进入大厅，看到丰富的展品、新潮的标语觉得很有趣，尝试了很多产品发现有进一步合作的空间。”纽斯洛农产品电商平台选品代表表示。

来到“定点帮扶”选品区，映入眼帘的是多个定点帮扶地区的产品。据了解，该选品区主要展示推介中央和国家机关、各民主党派中央、高等院校、中央企业等定点帮扶地区的产业项目和服务产品。

在京单位选品部门代表在选品会现场。

在京单位选品部门代表在选品会现场。

“平顺县大红袍花椒种植历史悠久，是县里的支柱性产业。我们要让拳头产品花椒，还有花椒醋、花椒锅巴走向全国市场。同时，借助大红袍花椒的品牌优势，推动农旅、文旅、药旅的融合发展。”国家广播电视总局挂职平顺县干部介绍道。

“百城百品”选品区展示推介了各省(自治区、直辖市)、市(盟、州)、县(市、区)、乡(镇、街道)、村各级地方政府推介的产业项目和服务产品。

参展方在“百城百品”选品区介绍地方政府推介的产业项目和服务产品。

参展方在“百城百品”选品区介绍地方政府推介的产业项目和服务产品。

“展销的样品销售一空，同时与采购商达成高端定制玉米、豆粉等多个农林产品的合作意向，意向金额达500万元。”在“百城百品”选品区，黑龙江省农投集团产融公司相关负责人介绍道。

此外，活动还设置了“万企兴万村”选品区，展示推介了全国工商联协同各级各部门，通过商（协）会组织及企业落实“万企兴万村”行动的典型案例、帮扶产业项目和服务产品。

采购商与参展企业现场达成初步合作意向。

采购商与参展企业现场达成初步合作意向。

留名片、加微信、带资料……不少采购商与参展企业现场洽谈起了生意，达成了多个产销合作意向。

据人民网相关负责人介绍，集中选品会切实推动了供需两方代表的精准对接。后续，人民网人民优选将联合在京部委、央企、高校等单位举办地方产品进京消费帮扶活动，联合电商平台、短视频平台和MCN机构，根据选品情况推出直播助农系列活动。

相关新闻

2023乡村振兴大会产品推介会在北京举办

阿地力·吾布力：发挥“832平台”作用 持续推进乡村振兴

魏德胜：聚焦打赢“三大攻坚战” 中建二局帮扶康乐县乡村振兴

李西廷：聚焦医疗、产业、教育、环境 助力乡村振兴

苏州市：坚持传统与现代相结合 创新推动现代都市农业发展

汉中市：挖掘优势资源禀赋 以绿色产业发展助力生态城市建设

(责编：王仁宏、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
11月份国家铁路发送煤炭1.78亿吨 同比增长3.2%
　　人民网北京12月12日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）获悉，11月份，国家铁路发送煤炭1.78亿吨，同比增长3.2%；其中电煤1.3亿吨，同比增长0.6%。截至11月底，全路371家直供电厂库存8627万吨，同比增长15.2%，可耗天数均在20天以上，保持较高水平。…
王浩院士：共建绿色“黄金水道” 共迎“双碳”美好未来
　　人民网北京12月12日电 （欧阳易佳）近日，南水北调东线一期工程启动第11个年度的全线调水。这条总长1467公里的“南北通渠”，将继续发挥优化水资源调配的重要作用。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部