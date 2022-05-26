人民网记者 杨曦

平凡，亦不凡；无名，亦英雄。在抗击疫情的第一线，社区干部、民警、医务人员、物业人员、快递小哥、保安、志愿者……每个人都是不可或缺的力量；每一份付出都将加快战胜疫情、走向胜利的脚步。

春日暖阳，感恩有你。为致敬每一位奋战在抗疫一线的工作者，人民网推出特别策划：“你是春日暖阳”——抗疫一线故事系列报道，记录他们全力以赴、勇于担当、助力疫情防控的点点滴滴，分享温暖、有力、感动的抗疫瞬间，于平凡中感受他们的伟大。

“我当过兵，也是党员，退伍不褪色，召必回，战必胜。一声到一生到！”这是一名退伍老兵的庄严承诺，也是他参加抗疫志愿服务的真实写照。

他叫张凯，是北京盛兴物业管理服务有限公司保卫部经理。清晨五点，张凯在办公室匆忙醒来，赶紧洗了一把脸，就奔赴慧忠北里第二社区核酸检测服务点。按照操作程序要求，穿戴防护服，整理完毕，他便和同事也是新的“战友”们忙碌起来，搭建帐篷，摆放桌椅，做好前期准备，等待着准时为社区居民提供检测服务。

图为张凯为社区居民扫码身份证进行核酸检测。受访者供图

自北京本轮疫情以来，张凯在大屯工委的统一部署下，以身作则，迅速组织了由公司党员、积极分子和职工组成的抗疫“突击队”，支援慧忠北里第二社区核酸检测工作。

正午的时候，日头最烈，防护服下的他早已经被汗水浸湿，多日的志愿服务，已使得他略显疲惫。记者了解到，张凯于1998年12月入伍，服役于三军仪仗队，原本在新兵连要待满三个月的他，靠着一股敢闯、敢拼的冲劲，仅仅用了一个月就通过了考核进入仪仗队。

能够参加1999年的建国50周年的阅兵仪式是张凯一生的骄傲。他说：“生逢盛世，赶上这样的机遇，能够接受祖国和人民的检阅，是每一名仪仗兵的向往。”

换班休息时，作为公司管理团队一员，张凯又惦记起本职工作了。疫情当前，物业工作者首当其冲，为社区居民构筑起第一道阻挡疫情的防线，每个人都身兼数职，尤其服务的有些小区是重点地区，人手十分紧张。了解情况、统筹规划、调度人员、安排岗位……张凯一个个电话，一条条微信，使得公司人尽其责，连口水都来不及喝就又该上岗了。一连多日，他的神经始终紧绷着，就像当年站军姿那样，一刻也不敢放松，生怕没有为防疫工作用尽全力。

图为张凯卸下防护服，回到工作岗位继续工作。受访者供图

傍晚6点，终于结束了一天的志愿服务，做好全面消毒之后，张凯匆匆地吃了一口饭，又奔赴向下一个“战场”。张凯常常对妻子说：“面对疫情，作为一名有着20多年党龄的党员就要冲锋在前，作为退役军人我更要在战‘疫’一线守护人民群众。如果牺牲我一点点的时间，能换来社区的安定，值得！”

在志愿服务的间歇期间，社区居委会为他和他带领的盛兴物业志愿者们送来了锦旗，表达了对他们辛苦付出的肯定。

张凯和同事们化身“大白”在抗疫一线。受访者供图

前不久，公司服务的小区因为有了确诊的病例实施了封控管理，张凯安排好“战友们”的次日志愿服务之后，又主动申请进入封控区加入支援队伍。自疫情发生后，张凯用实际行动践行了“召之即来、来之能战”的誓言，在抗击疫情的紧急时刻，充分展现了“退伍不褪色、抗疫显担当”的精神风貌，用自己的实际行动诠释着军人本色。

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