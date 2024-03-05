人民网记者 杜燕飞

2024年1月1日起，《银行外汇展业管理办法（试行）》正式实施，引发市场广泛关注。文件通过强化事前和事后环节管理责任，打破既往“防风险”对事中单证审核的路径依赖，为进一步扩大“便利化”创造条件，让优质企业更好地享受外汇便利化举措。

中央经济工作会议强调，“统筹高质量发展和高水平安全”“保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定”“扩大高水平对外开放”。

如何贯彻落实中央经济工作会议精神，做好2024年外汇管理工作，服务实体经济高质量发展？

国家外汇管理局局长朱鹤新近期在国新办举行的“贯彻落实中央经济工作会议部署、金融服务实体经济高质量发展”新闻发布会上表示，“我们要在统筹高质量发展和高水平安全基础上，深化改革，推进外汇便利化进程，服务实体经济，使经济回升向好、长期向好的态势更加稳固。”

持续提升跨境贸易和投融资便利化水平

近年来，国家外汇管理局持续深化外汇领域改革开放，跨境贸易与投融资便利化水平稳步提升。

数据显示，2023年在贸易外汇收支便利化方面，全国新增中小企业、“专精特新”企业占2023年新增优质企业的比重分别为88%、18%；全国22家支付机构、17家银行开展跨境电商外汇业务近10亿笔；跨境金融服务平台助力以中小微企业为主的10万多家涉外企业累计获得融资超3000亿美元、支持便利付汇超1.3万亿美元……

“我们每月要向海外供应商支付近百笔采购货款，笔数多、材料多，准备资料耗时较长。”重庆京东方光电科技有限公司负责人表示，自从有了外汇便利化政策后，无需事前提交单证，单笔付汇业务办理时间从2至3天压缩至几分钟，节约了“脚底成本”和“财务成本”。

中央经济工作会议强调，要加快培育外贸新动能，巩固外贸外资基本盘，拓展中间品贸易、服务贸易、数字贸易、跨境电商出口。

“我们的重点主要是科技创新和中小企业，要不断提升跨境贸易和投融资便利化覆盖面。通过科技赋能跨境金融服务平台，给中小企业切切实实解决问题。支持跨境电商、海外仓等贸易新业态发展。通过全国推广跨境融资便利化试点，让科创企业在跨境融资方面能更加便利。要在中小企业、科创类企业起步中更好体现外汇政策的支持。”朱鹤新说。

保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定

国家外汇管理局日前公布的2024年1月份银行结售汇和银行代客涉外收付款数据显示，我国外汇市场开局平稳，外汇交易理性有序，跨境资金流动总体均衡。

在此背景下，2024年以来，人民币汇率延续了2023年下半年以来“稳”的走势，CFETS、BIS货币篮子和SDR货币篮子等三大人民币汇率指数稳中有升。

“下一阶段，要完善跨境资金流动监测预警和响应机制，加强宏观审慎管理和预期引导，防范汇率超调风险，防止形成单边一致性预期并自我强化，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定，维护外汇市场稳健运行。”国家外汇管理局国际收支司司长贾宁在接受人民网记者采访时表示。

据贾宁介绍，随着人民币汇率弹性增强，国家外汇管理局加强汇率风险中性理念宣传，推动银行建立健全服务企业汇率风险管理长效机制，推动政银担合作降低中小微企业汇率避险成本。2023年企业利用外汇衍生产品管理汇率风险规模1.28万亿美元，新增外汇套保“首办户”超3.6万家，绝大部分为中小微企业。

“下一步，国家外汇管理局将继续通过普及性宣传、定向培训、上门服务等方式，持续推动企业增强汇率风险中性理念，推动银行建立健全服务企业汇率风险管理长效机制；进一步推进国有企业汇率风险管理服务水平；强化对中小微企业支持，指导外汇交易中心将免收中小微企业外汇套保平盘手续费优惠政策再延长两年，多方合作降低外汇套保成本，提升金融服务实体经济质效。”贾宁说。

稳步扩大跨境贸易投资高水平开放试点

“自跨境贸易投资高水平开放试点以来，我们集中运营管理29家境内外成员企业资金，集中管理外债额度约633亿元人民币，境外放款额度约316元人民币，跨境融资更加便利，整体资金管理能力进一步提升。”上海国际港务（集团）股份有限公司相关负责人表示。

金融开放是我国改革发展的重要动力。中央经济工作会议要求，“必须坚持依靠改革开放增强发展内生动力，统筹推进深层次改革和高水平开放”。

为贯彻落实中央经济工作会议精神，自2023年12月以来，国家外汇管理局在前期跨境贸易投资高水平开放试点的基础上，先后推出9项全国推广政策、8项试点扩大政策，进一步优化管理流程，简化操作环节，便利经营主体合规办理跨境贸易和投资业务，助力建设市场化、法治化、国际化一流营商环境，激发市场活力，更好服务实体经济高质量发展。

谈及如何稳步推进资本项目高水平开放，国家外汇管理局资本项目管理司司长肖胜在接受人民网记者采访时表示，下一步，国家外汇管理局将更好统筹发展和安全，有序推进跨境贸易投资便利化改革，大力推动跨国公司本外币一体化资金池业务试点扩围，加大服务实体经济高质量发展的政策供给，并会同有关部门稳步推进金融市场高水平制度型开放，促进境内外金融市场互联互通，吸引更多外资金融机构和长期资本来华展业兴业。

“人民会客厅——权威部门话开局”系列报道：

文旅部：推动文旅消费持续扩大 为经济高质量发展添能蓄势

税务总局：以精准高效的结构性减税降费持续激发市场活力

水利部：锚定高质量发展任务 为中国式现代化提供坚实水安全保障

中国人民银行：保持货币政策稳健性 巩固经济回升向好态势

国务院国资委：提高核心竞争力 服务国家重大战略

农业农村部：努力推动“三农”工作持续取得新进展新提升

财政部：适度加力提质增效 把真金白银用在刀刃上

生态环境部：同步提升经济高质量发展“含绿量”“含金量”

(责编：乔业琼、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经