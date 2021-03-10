“民有所呼，政有所应” 2020年这些建议提案都有回应

编者按：办理全国人大代表建议和政协委员提案，是政府履职为民的内在要求，是凝聚共识做好政府工作的制度性安排。去年，面对建议提案数量增多、办理时间短等情况，国务院各部门克服疫情影响等多重困难，创新和完善办理工作机制，共牵头办理全国人大代表建议8108件、全国政协委员提案4115件，分别占建议提案总数的88.3%和84.9%。通过办理建议提案，各部门共采纳代表委员意见建议约3700条，出台相关政策措施约1500项，为统筹推进疫情防控和经济社会发展、完成全年目标任务发挥了积极作用。人民网特别采访、梳理各部委办理建议提案工作情况，推出系列报道。

2020年，国家发展改革委共承办建议提案4277件。国家发展改革委充分吸纳相关建议到统筹推进疫情防控和经济社会发展工作中，努力做到“办成一件、受益一片”。据统计，2020年国家发展改革委出台的政策文件共采纳了代表委员意见建议756条。

2020年，自然资源部共办理全国两会建议提案854件。建议提案内容主要有三个特点：一是集中在土地资源管理、国土空间规划、生态保护修复等领域；二是聚焦重点热点难点问题；三是既有宏观层面的导向性、政策性意见，又有具体的业务性、操作性建议。

2020年，生态环境部承办两会建议提案849件。实现主办件沟通率、按期办结率、代表委员满意率“三个100%”。

2020年，住房和城乡建设部共承办人大代表建议459件、政协提案258件，共计717件。建议提案反映了社会普遍关注的问题，又集中在住建部工作重点和需要加强的工作方面，对制定有关政策措施、改进和加强相关工作，具有重要参考价值。

2020年，交通运输部承办人大代表建议和政协委员提案共计1108件。按时办结率、与代表委员沟通率、重点建议提案调研率及代表委员满意率均达到100%。

2020年，水利部共承办两会建议提案494件。建议提案主要涉及重大水利工程建设、农村水利基础设施建设、水资源优化配置以及支撑保障国家重大战略实施等方面。从反馈情况看，代表委员对水利部建议提案办理工作均表示满意。

2020年，农业农村部共承办建议提案1545件。实现了按时办结率、与代表委员沟通率、代表委员满意率三个100%。通过建议提案办理，推动完善了一批政策措施，解决了一批群众反映的突出问题，为“三农”事业发展注入了新的生机和活力。

2020年，文化和旅游部承办十三届全国人大三次会议议案11件，十三届全国人大三次会议建议409件；承办全国政协十三届三次会议提案344件。764件议案建议提案集中反映了人民群众对文化和旅游领域一系列热点难点问题的高度关注。

2020年，中国人民银行共承办全国人大代表议案34件、建议470件，全国政协委员提案257件，共计761件，较2019年增长11.6%。人民银行坚持“民有所呼、我有所应”，创新工作、积极作为，实现答复办结率、与代表委员沟通率两个100%，许多合理建议已转化为具体政策措施。

2020年，海关总署办理人大代表建议、政协委员提案共计234件。其中，与抗击新冠肺炎疫情有关的建议提案15件。从建议提案内容看，去年代表委员对抗击新冠肺炎疫情中发挥海关作用、筑牢国门检疫防线积极建言献策。

2020年，国家税务总局共集中接收建议提案338件，办结率达100%。税务总局在办理建议提案过程中，充分吸纳代表委员的真知灼见，将其转化为推动税收工作的硬招实招，支持统筹做好常态化疫情防控和服务经济社会发展各项工作，全力服务“六稳”“六保”大局，取得了较好成效。

2020年，银保监会收到建议提案736件，其中人大建议437件、政协提案299件，较2019年增长17.4%，所有建议提案在2020年9月底全部办结。办理过程及结果得到代表委员们满意评价。

2020年，证监会共承办全国人大代表议案、建议211件，全国政协委员提案117件。证监会坚持将建议提案办理工作与支持疫情防控和经济社会加快恢复发展、深化改革开放、防范化解重大金融风险等资本市场改革发展稳定重点工作结合起来，进一步优化工作机制，高质量完成了建议提案办理工作。

2020年，国家林业和草原局承办全国人大代表建议和全国政协委员提案556件，承办数量较2019年增加51.4%。承办的建议提案内容主要涉及禁食野生动物、自然保护地管理、国土绿化、国家公园建设、草原生态修复、林草领域改革、森林草原防灭火一体化、林草产业发展、生态扶贫政策等。

2020年，国家乡村振兴局（原国务院扶贫办）共承办建议提案405件，较2019年增加39%。建议提案内容排在前三位的是：加大产业就业支持、巩固拓展脱贫成果防止返贫致贫、实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

2020年，民航局办理人大代表建议128件、人大议案6件、全国政协委员提案45件，共计179件。从建议提案的意见建议看，涉及机场项目建设40条，航空枢纽、口岸、临空经济区建设31条，航空物流29条，通用航空13条，航空卫生、疫情防控11条，航空应急救援10条，空域管理改革6条，个别涉及航线时刻、除冰污水排放、机载网络安全、空警队伍建设等。

2020年，国家邮政局共收到人大代表建议38件、政协委员提案20件。国家邮政局把做好与代表委员直接沟通联系作为办理工作的硬要求，健全与代表委员办理前沟通、办理中调研协商、办理后交流机制。

2020年，国家外汇管理局共办理建议提案54件。内容主要涉及支持粤港澳大湾区建设和自贸区等特殊区域开放、支持共建“一带一路”和企业“走出去”、扩大金融市场开放、防范跨境资金流动风险等。

（策划：初梓瑞 编辑、制图：李楠桦）