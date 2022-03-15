人民网记者 许维娜

办理全国人大代表建议和政协委员提案，是政府科学民主决策、更好履职为民的内在要求。去年国务院部门共办理代表建议8666件、委员提案5718件，分别占建议、提案总数的96.4%和93.4%，吸纳代表委员意见建议4300多条，出台相关政策措施1600多项，推动了经济发展和民生改善等重点工作。为了展现建议、提案从“纸上”落到“地上”的工作进展，人民网财经采访了相关人大代表、政协委员与部委单位，挖掘政策举措出台背后的故事，推出了“民有所呼 政有所应”部委建议提案办理工作系列报道。

“经测算，全部降费措施实施后预计每年为市场主体、社会公众减少手续费支出约240亿元。”如今，由全国人大代表李霞提出的个人基本养老金异地跨行取现手续费已大幅降低。

“办理李霞提出的‘关于免收个人基本养老金跨行取现手续费的建议’时，国家发展改革委加强与人民银行等多个部门协同配合，及时出台相应措施，积极践行‘民有所呼，政有所应’政策，切实解决群众关心问题。”国家发展改革委相关同志表示。

从“十四五”规划《纲要》编制工作到年度国民经济和社会发展计划，从制定出台促进共同富裕行动纲要到统筹有序推进碳达峰碳中和再到保障能源安全可靠供应……透过一份份促进经济发展的议案提案，一件件改善民生的建议意见，“切实保障和改善民生”已融入国家发展改革委的日常工作。

记者了解到，国家发展改革委收到李霞代表《关于免收个人基本养老金跨行取现手续费的建议》后，立即与人力资源社会保障部、人民银行、银保监会有关司局展开工作，会商建议办理方式和意见。

在全面研究和协商的基础上，2021年6月，以政府部门联合发文、行业协会发布倡议书等形式推出《关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知》，提出四项具体政策措施，包括降低银行账户服务收费、降低人民币转账汇款手续费、取消部分票据业务收费、降低银行卡刷卡手续费等。

“一分部署、九分落实”。目前，此项改革正在积极推进。调整后，同城ATM跨行取现手续费标准下调至每笔不超过3.5元；取消异地跨行取现手续费按取款金额一定比例收取的变动费用，固定费用与同城业务标准一致。

家政服务行业是吸纳农村转移劳动力的重要行业，同样也是代表委员们的关注点之一。针对代表委员提出的家政行业“家政跑路”“问题保姆”“权益无保障”等问题，国家发展改革委围绕深化家政服务业提质扩容，多措并举强化家政服务业信用建设和家政从业人员权益保障。

例如，加强家政服务领域信用建设。国家发展改革委会同有关部门印发《关于开展家政服务领域信用建设专项行动的通知》《关于开展家政企业信用建设的行动方案》等文件，在“信用中国”网站开设家政服务信用专栏，截至2021年底，向社会公示1.3万家家政企业信用信息。

建议提案的及时、高效办理，使代表委员的意见产生了实际效果，推动了实际工作。在这其中，每一份与人民群众生活息息相关的议案，凝聚着代表委员的智慧和汗水，承载着人民群众的信赖与期盼。

记者从国家发展改革委获悉，“十四五”开局之年，4009件建议提案由全国人大、全国政协交由国家发展改革委承办，数量高居国务院各部门首位。

一年来，在建议提案数量多、任务重等情况下，国家发展改革委把加强顶层设计和问计于民相结合，用一个个办法、一项项措施的出台，把办理建议提案作为凝聚部门和地方合力推进解决问题的重要契机，力促代表委员所提意见建议落地见效，切实体现政府部门认真对待代表委员意见建议，为群众办实事办好事的政风。

对此，国家发展改革委相关同志总结了以下三方面特点：

首先是注重综合分析。国家发展改革委对2021年承办的建议提案进行了细致统计分析，形成了2万余字的分析报告，梳理出代表委员提出的六大方面18个领域重点关注问题，要求各司局结合实际工作认真研究参考办理，促进全委精准把握人民群众普遍关注的焦点、市场主体反映强烈的痛点、经济社会发展面临的难点。

其次是注重沟通。2021年，国家发展改革委与代表委员沟通共2400余人次，其中面对面（含视频连线）沟通160余人次。做到主办件和参阅件100%沟通，特别是对于其中的78件团体建议提案专门制定方案，成立27个工作组，每组确定1个牵头司局对口1个省区市人大或民主党派中央、全国工商联，集中开展面对面（含视频连线）沟通协商，受到相关方面一致好评。

再就是注重调查研究。将有效调查研究作为高质量办理建议提案的重要前提，采取“走出去”与“请进来”相结合的方式加强调研。一方面，在符合疫情防控要求前提下，积极“走出去”开展实地调研。比如，在办理“支持革命老区振兴发展”重点建议时，振兴司会同有关部门先后赴江西赣州、福建三明、湖北黄冈、陕西安康、四川巴中、山东临沂等地革命老区调研，当面听取代表意见。

可以看到，只有秉持全过程沟通联络理念，坚持常态化沟通联络机制，拓展多样化的沟通联络渠道，才能为高质量办理建议提案打下良好基础。

从关系百姓切身利益的“衣食住行”到关乎未来发展的重要议题，代表委员们从不同角度反映着民意和民声，国家发展改革委把加强顶层设计和坚持问计于民统一起来，并最终汇聚成一股股利于发展与民生的巨大力量。

“民有所呼 政有所应”——部委建议提案办理工作系列报道：

3333亿元税收“红包”背后：代表委员建议提案为企业研发减负

“真金白银”为群众办实事 财政部积极回应民生关切

水利部：扎实做好建议提案办理“后半篇文章” 实现“三个100%”

交通运输部：确保建议提案办理 连续3年实现“四个百分之百”

自然资源部：建立沟通“直通车” 实现建议提案件件“有回音”

国家能源局：采纳建议提案40项 回应代表委员对能源发展关切

证监会：从建议提案到政策落地 努力做到“办好一件 解决一片”

国家林业和草原局：将办理融入业务工作 打通转化“最后一公里”

农业农村部：办理的建议提案有三大特点 各界对三农工作高度关注

国家邮政局：将代表委员的集体智慧融入邮政强国建设当中

民航局：挖掘建议提案价值 为民航高质量发展提供参考

银保监会：代表委员关注集中在五方面 推动金融活水润泽千家万户

879件建议提案事事关乎民生 住建部按时办结

(责编：赵竹青、高雷)