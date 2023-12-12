人民网记者 王仁宏

12月10日，由人民网主办的“2023乡村振兴大会·专题交流会”在北京举行。作为“2023乡村振兴大会”的配套研讨活动，会议围绕党建引领、数字乡村、乡村产业、帮扶工作、直播助农等话题，邀请“政、产、学、研”等近30位各方代表齐聚一堂，分享各地助农兴农的创新经验和意见建议。

花楼沟村，坐落于河北滦平金山岭长城脚下，有“万里长城摄影棚”之称，深受广大游客和摄影爱好者的喜爱。独特的自然风光和长城文化，为当地打造乡村旅游招牌提供了天然基础，旺盛的旅游需求和完善的治理机制也为当地村民提供了“在家门口把钱挣”的福气和底气。

“我们把花楼沟村的长城文化、长城摄影、长城旅游作为着眼点，持续擦亮‘相机上的支部’‘长城下的振兴’党建品牌，以点带面、辐射周边逐步在全县形成了‘支部叫的响，党员叫的动，群众叫的应’的新气象。”滦平县委常委、组织部部长孙永生表示。

科尔沁右翼中旗（简称“科右中旗”）位于内蒙古自治区东部，处于大兴安岭南麓和科尔沁沙地北缘的交汇地，多种地质环境汇聚优质的绿色资源，为肉牛养殖创造了有利条件。

据中宣部挂职内蒙古自治区科右中旗政府副旗长汪洋介绍，近年来，科右中旗在“吃生态饭、做牛文章、念文旅经”的发展思路指引下，将牛产业作为当地发展的主导产业，加快推进牛产业全产业链布局，不断带动当地农牧民增收致富。

花楼沟村和科右中旗的发展背后，正是各地、各部门持续发力，立足资源优势、差异化发展特色产业、提升乡村多元价值的集中缩影。

“2023乡村振兴大会·专题交流会”现场。

研讨会上，最高人民检察院定点帮扶办主任、二级巡视员廉士兵表示，全面推进乡村振兴离不开党的坚强领导。最高检始终坚持“乡村振兴，党建先行”，通过落实结队共建机制了解定点帮扶村建设情况，依托村办企业带领群众增收致富，发挥最高检政法机关优势，进一步完善自治、德治、法治相结合的乡村治理体系，加快基层治理现代化进程。“下一步，要进一步探索党建结队共建新方式，真正使党建引领乡村发展落实落细落好。”

乡村全面振兴，离不开城乡与产业之间的融合互促。上官地村位于黑龙江省的东南部，这里紧邻镜泊湖，是石板米的主产区。2016年，26岁的陈雨佳辞去工作回乡创业，加入专业合作社，带着村民拍视频、搞直播、开网店，探索创意营销新形式。“大米+旅游”也融合发展出观光小火车和亲子体验游等田园风光项目，把更多城市里的人吸引到村子里来。

“村庄变成景区，庭院变成景点。”全国人大代表、返乡创业大学生、宁安市玄武湖大米专业合作社销售经理陈雨佳说，“小菜园以前都是荒田，现在经济打造让其成为打卡地，旅客慕名来到农户家里，现场就可以下订单，让春天‘种’的时候就解决了秋天‘销’的问题。”

北京市商务局电商发展处处长佟广军表示，近年来，北京市商务局依靠电商和直播等多种新型渠道，鼓励开展网络促销、直播电商活动，培育壮大网络消费市场，不仅打破了传统农产品流通路径，让各地优质特色农产品得更快进入市民餐桌，为北京市郊区（县）的农民致富增收提供了新路径。下一步仍需统筹多方力量，进一步畅通平台、合作社、商家交流渠道，在相互赋能间提升农产品流通效率和产品质量。

县城处于“城尾乡头”，不仅是连接城乡的重要载体，亦是推动城乡与产业融合发展、实施全面乡村振兴的重要切入点。

据河北省石家庄市赞皇县副县长张晴介绍，赞皇县始终坚持农业农村优先发展，以产业、人才、文化、生态为基础，结合当地山区县特色，走出了一条规模化种植、产业化经营、科技化支撑、融合化发展之路。经过多年发展，这里已成为全国最大的酸枣仁加工产业集群和购销加工集散地，并培育发展出以大枣、核桃、樱桃、板栗为代表的百万亩特色林果。不仅如此，近年来当地仍以科技创新抢抓市场机遇，通过校地合作转化科研成果，结合药用酸枣布局进一步挖掘酸枣仁产业价值，为产城融合发展注入强劲动力。

乡村振兴是一项系统系工程，需全社会持续发力、久久为功。中国科技金融促进会乡村振兴工作委员会秘书长杨莉表示， 近年来，中国科技金融促进会乡村振兴工作委员会依托自身在科技和金融方面的优势，形成产业、金融、数字“一体二翼”的发展联合体，打造了集合政策、人才、市场“五位一体”的服务体系，通过乡村产业振兴百县促进工程，助力乡村振兴。希望未来从全产业链上加强合作，形成专业与实力的强强联合，共同为助力城乡融合发展、乡村振兴贡献力量。

农业农村部农村经济研究中心研究员刘年艳建议，乡村振兴、产业振兴应把新产业、新业态、新产品、新服务作为重要抓手，牢牢把握“生态优化”、“文化传承”和“现代农业”乡村发展的三个发展底座，挖掘农业、乡村发展的多元价值，实现生态、文化赋能乡村产业发展。

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(责编：王仁宏、李源)

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