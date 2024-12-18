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政策驱动市场活力迸发 11月汽车月度产销创历史新高

人民网记者 任妍 栗翘楚
2024年12月18日11:25 | 来源：人民网
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11月，中国汽车市场继续保持强劲增长势头，乘用车市场表现尤为突出，而新能源汽车的快速增长也为市场提供了强有力支撑。

中国汽车工业协会（以下简称“中汽协”）最新数据显示，11月，我国汽车产销量分别为343.7万辆和331.6万辆，环比分别增长14.7%和8.6%，同比分别增长11.1%和11.7%，创下月度产销历史新高。

中汽协会副秘书长陈士华对此表示，11月汽车市场热度延续，以旧换新政策效果继续显现，购车需求进一步释放。1至11月，我国汽车产销量分别达2790.3万辆和2794万辆，同比分别增长2.9%和3.7%。乘用车市场表现持续走强，新能源汽车继续较快增长，起到较强支撑作用。

在乘用车领域，11月产销分别完成310.9万辆和300.1万辆，环比分别增长14.9%和9%，同比分别增长14.9%和15.2%，乘用车月度产销首次突破300万辆大关。1-11月，乘用车产销累计完成2445.9万辆和2443.5万辆，同比分别增长4.3%和5%。业内分析认为，这一增长主要得益于以旧换新政策的持续效果，以及各地和企业促销活动的发力。

其中，中国品牌乘用车在 11 月共销售 205.1 万辆，环比增长 6.2%，同比大幅增长 31.8%，占乘用车销售总量的 68.3%，销量占有率比上年同期提升 8.6 个百分点。这一数据显示了中国品牌在国内市场竞争力的显著增强。在主要外国品牌中，与上月相比，五大主要品牌销量均呈两位数增长；但与上年同期相比，除法系品牌销量两位数增长外，其他四大主要品牌销量均有不同程度下降。

从细分车型来看，1 - 11 月，中国品牌轿车、SUV 和 MPV 销量占有率分别为 58.7%、69.5% 和 64.2%，与上年同期相比均有不同程度增长。在销量排名前十位的轿车、SUV 和 MPV 生产企业中，各企业表现不一，但中国品牌整体呈上升趋势，部分企业在轿车和 SUV 领域销量实现两位数增长，彰显了中国品牌在乘用车市场的崛起力量。

相较于乘用车市场的强劲表现，商用车市场则显得相对疲弱。11月，商用车产销分别完成32.7万辆和31.5万辆，环比分别增长12.8%和5.6%，但同比分别下降15.7%和13.9%。1-11月，商用车产销累计完成344.4万辆和350.5万辆，同比分别下降6.2%和4.4%。尽管如此，商用车市场环比有所改善，显示出一定的复苏迹象。

值得关注的是，11 月新能源汽车继续保持快速增长态势，月度产销再创新高。当月，新能源汽车产销分别完成156.6万辆和151.2万辆，环比分别增长7.1%和5.7%，同比分别增长45.8%和47.4%，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的45.6%。

从1-11月累计数据来看，新能源汽车产销累计完成 1134.5 万辆和 1126.2 万辆，同比分别增长 34.6% 和 35.6%，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的 40.3%。在新能源汽车主要品种中，与上年同期相比，三大类新能源汽车品种产销均呈不同程度增长。新能源汽车的高速增长不仅得益于政策支持，如购车补贴、免征购置税等，还反映出消费者对环保、节能出行方式的认可度不断提高，以及新能源汽车技术的日益成熟和产品线的不断丰富。随着电池技术的进一步突破和充电基础设施的逐步完善，新能源汽车在未来汽车市场中的地位将愈发重要，新能源汽车正在逐渐成为市场的主流选择。

展望12月，陈士华说，伴随政策累积效应不断显现，各地及企业促销活动持续发力，预计12月汽车市场将会持续向好。预计12月汽车市场将会持续向好，汽车产销全年将继续保持在3000万辆以上规模。

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(责编：王震、高雷)
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