人民网北京5月30日电 （记者许维娜）“大家好，好久不见了。1990年，我曾将虚拟现实翻译成灵境……”在2023中关村论坛平行论坛“互联网3.0：未来互联网产业发展”上，一段依托人工智能、大数据等数字技术还原的“两弹一星”功勋科学家钱学森数字人的视频引起了与会人员的广泛关注。科研团队在数字空间内生动还原了钱学森的音容笑貌，以数字人形象带领现场参会人员重温钱老提出“灵境”与“智界”的历史。

当前，数字技术加速创新，数字化应用不断拓展，全球数字化浪潮风起云涌。作为未来互联网产业发展的新形态，互联网3.0在虚拟现实、人工智能、区块链等信息技术的推动下正加速发展，将对未来科技和产业发展以及社会经济形态带来变革性影响。在此背景下，如何把握行业发展先机，引领互联网产业发展？

在“互联网3.0：未来互联网产业发展”论坛上，多名与会专家通过主旨演讲、专题发言、高端对话等多个环节，共商数字技术发展与多领域应用创新，为新一代互联网和全球经济转型贡献新思路、新观点、新技术。

中国科学院院士、北京市科学技术协会主席李静海表示，当前，新一轮科技革命和产业变革加速演进，世界主要国家都在前瞻部署未来科技与未来产业，试图抢占新领域新赛道发展先机，科技创新成为大国博弈的主战场。2022年，中国数字经济规模达50.2万亿元，总量稳居世界第二，数字经济成为稳增长促转型的重要引擎。中国提出建设“数字中国”，着力推进数字技术与经济、政治、文化、社会、生态文明建设“五位一体”深度融合，将其作为推进中国式现代化的重要引擎和构筑国家竞争新优势的有力支撑。

李静海表示，北京市科协深入贯彻落实中央关于加快建设网络强国、数字中国的战略部署，对标北京数字经济标杆城市和“十四五”智慧城市建设总体要求，积极推动数字化转型，打造网上科技工作者之家，依托“数字科协”建设，通过数字赋能，接长手臂、广泛联系，推动科协组织建设得更加充满活力坚强有力，探索网上群众路线、做好网上群众工作，让互联网成为凝聚共识的新空间、密切联系首都科技工作者的快车道。

北京市政府党组成员、副市长于英杰认为，当前，世界科技发展日新月异，新一轮科技革命和产业变革突飞猛进，人工智能、量子信息、脑科学等前沿科技深刻影响人类发展方向。互联网作为最具影响力的技术革命之一，21世纪最伟大的发明之一，深刻改变了人类社会生产生活方式，在5G和6G技术、人工智能、区块链、边缘计算等前沿技术领域，以及智慧城市、智慧医疗、数字农业等产业和社会发展方面广泛应用，发挥重要作用。

于英杰强调，今年3月，北京市出台了《关于推动北京互联网3.0产业创新发展的工作方案（2023-2025年）》，聚焦以技术创新为驱动、以平台支撑为保障、以应用示范为牵引，带动国产软硬件协同发展，朝阳区在全国成立首个互联网3.0应用场景研究院，并发布工体元宇宙等应用场景，推动北京率先建成具有国际影响力的互联网3.0科技创新和产业发展高地。

在成果发布环节，北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会发布《北京市互联网3.0创新发展白皮书（2023）》（以下简称《白皮书》），从互联网3.0内涵、体系架构、国内外发展现状、北京发展现状和发展建议等方面进行了系统分析和阐述。

《白皮书》认为，互联网3.0是现代科学技术的集大成者，是未来互联网产业发展的新形态，高度的智能化、虚实融合发展和完整的经济形态是其主要特征。《白皮书》将互联网3.0体系架构分为基础设施层、交互终端层、平台工具层、应用层4层，其中，基础设施层为互联网3.0运行提供必需的基础设施保障。

《白皮书》认为，当前生成式人工智能、XR交互终端、内容制作工具平台等是互联网3.0产业的研究热点，国内外科技巨头纷纷开展布局，引领产业发展。互联网3.0社会组织表现活跃，资本市场逐渐回归理性。我国地方政府积极布局发展，已有30多个省市发布支持政策，北京、上海等互联网3.0产业发展方面处于领先位置。

《白皮书》认为，北京在互联网3.0科技创新和产业发展基础等方面处于全国领先地位。当前，北京正在围绕关键技术、共性技术平台、应用场景、创新生态和监管等方面，谋划开展系列工作举措，加快推动北京建设具有国际影响力的互联网3.0创新高地。（实习生陈梓瑶对此文亦有贡献）

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(责编：鲁婧、高雷)

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