聚焦2023中关村论坛
财经观察：以科技创新为动力 助力智能城市建设
人民网北京5月30日电 （记者许维娜）随着数字时代的到来，城市的数字化与智能化建设成为大势所趋。数字技术正在让城市变得越来越“聪明”，智能化应用场景不断出现。
雄安新区设立6年来，数字化、智能化贯穿建设发展全过程。在数据赋能、技术赋能下，智能、绿色、创新已经成为雄安新区建设的亮丽名片。那么，在智能化的背景下，如何进一步推动这座智能城市的建设？
在2023年中关村论坛举办期间，“智能城市”成为嘉宾热议的话题。在“雄安智能城市”论坛上，多位专家学者围绕打造具有深度学习能力、全球领先的数字智能城市进行研讨，并在“雄安新区智能城市的建设成果和经验”“雄安新区创新场景的实践与展望”“雄安新区建设未来发展方向”等三大方面进行探讨交流。
科技部规划司副司长邢怀滨表示，科技部将以更大力度、更实举措支持雄安新区创新发展，坚持把科技创新作为新区建设的重要动力，搭建一流创新平台，开展高水平科技创新，与雄安共同推动区块链、物联网、基础软件等智能城市建设关键核心技术研发和集成化应用，全面推动交通出行、居家养老、综合能源管理、城市安全等“以人为中心”的智能化应用场景落地。
雄安新区党工委委员、管委会副主任于国义表示，雄安新区坚持数字城市与实体城市同步规划、同步建设，高标准推进国家数字经济创新发展试验区、区块链综合试点城市、IPv6综合试点城市建设，着力打造人类发展史上的数字之城、智慧之城、典范之城。期望各位专家学者、企业代表，能够做雄安新区的“合伙人”“代言人”，共享建设发展机遇，共绘智能城市建设、数字经济发展蓝图，共同将雄安新区打造成为心向往之、妙不可言的典范城市，为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴贡献更多力量。
于国义说，雄安新区下一步将加快创新平台能力建设，依托互联网产业园、科创中心、数创大厦和中试基地尽快形成产业集聚，形成完整的软件与信息服务业产业链。充分发挥中国科学院雄安创新院、京津冀国家创新中心（雄安中心）等国家级科技创新平台的引领作用，鼓励多方联合创办新型研发机构和产业创新中心。
全国工程勘察设计大师、中国科学院院士、东南大学建筑学院教授段进介绍，2018年4月初启动《雄安新区规划技术指南（试行）》（以下简称《指南》）编制工作，《指南》构建了由数据支撑体系、数字镜像城市、多级别信息节点组成的智能城市大脑体系。面向智能基础设施规划技术的需求，需要设施与空间的高度融合，雄安新区在该方面已经踏出引领性的一步，《指南》中对智能基础设施的编制技术做了明确的指引，将推动智能城市多维度、多场景建设。
奇安信集团董事长齐向东表示，雄安新区领跑智能城市建设，网络安全能力也需要与时俱进。他提出，以“零事故”为目标，建立一体系、一中心、一平台，为我国智能城市的网络安全防护树立样板。
论坛的成果发布环节进行了《雄安答卷·千年雄安 未来之城》雄安智能城市建设成果展示，“疏解发展 创新先行”——雄安科技创新专项项目发布，“数字智能 量子守护”——量子云盾产品发布。同时，发布了“北斗+5G 无源室分”的地下空间定位系统，妙信·交通信控 优化系统——打造雄安不堵车，雄安新区物联网统一开放平台（一期）项目等。（实习生陈梓瑶对此文亦有贡献）
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