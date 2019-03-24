中国以信心论开放，与世界共未来

3月的北京，寒意消释，尽显春光明艳。

全国两会之后，一年一度的中国发展高层论坛拉开盛大帷幕。

过去一年，经济全球化从高速推进期进入调整期，民粹主义和保护主义思潮抬头，宏观经济不确定性加剧，中国将在世界经济格局中扮演何种角色，如何与各国沟通合作，备受世界关注；

与此同时，中国经济正在从高速增长转向高质量发展，在新的历史起点上，中国将如何推进高质量发展、进一步扩大开放，关乎中国经济的持续稳定发展，也牵引着全球经济脉搏。

“中国的发展离不开世界，世界的繁荣也需要中国”“中国开放的大门不会关闭，只会越开越大”“开放已经成为当代中国的鲜明标识”……一年来，习近平总书记在不同场合旗帜鲜明地宣示中国走开放道路的决心。立足于改革开放40周年的节点，中国拥抱世界的姿态更显积极自信。

以“坚持扩大开放 促进合作共赢”为主题，本届中国发展高层论坛向世界重申中国一以贯之而不断丰富的开放理念。论坛邀请96位世界500强企业和全球行业领先企业的董事长或首席执行官，以及50余位国际组织官员和著名学者，共话中国和世界经济的热点议题。

“立天下之正位，行天下之大道”。中国开放的决心历久弥坚，不断向世界传递清晰明确的信号；开放的成果造福全球，正书写着中国以高水平开放与世界共未来的新篇章。

中国选择：创造开放新格局

以开放促改革、促发展，是中国现代化建设不断取得新成就的重要法宝。党的十八大以来，新时代下的中国开启了对外开放新征程，开放型经济发展不断开创新局面。

“40年前，我们走上这条路，从此没有回头路。”本届中国发展高层论坛上，中央财经委员会办公室副主任韩文秀在发言时指出，过去40年，改革开放是中国经济发展的主旋律和主动力，在对外开放和国内改革之间形成了正反馈循环。

十八大以来，中国经济保持快速发展，对外贸易和对外投资稳居世界前列。

2018年，在世界跨国投资复苏缓慢、国际贸易关系复杂多变的背景下，中国利用外资再创历史新高，全年实际使用外商直接投资达到了1350亿美元（不含银行、证券、保险领域），增长了3%，新设立的外商投资企业增长了将近70%。

同时，大幅度放宽市场准入，让世界感受到中国开放政策的力度与密度。2018年，中国发布新版外商投资准入负面清单，22个领域推出新一轮开放措施，今年又将在去年的基础上进一步缩减外商投资准入负面清单。

今年全国两会期间，十三届全国人大二次会议表决通过《外商投资法》，着力为外企在华投资兴业创造透明、可预期的营商环境，展现了中国全方位对外开放、吸引外资的新形势。

宝马集团董事长科鲁格在本届论坛上表示，中国的创新步伐在过去5年中加速前行。中国已经成为世界第二大经济体、货物贸易第一大国和商品消费第二大国，这一快速发展不仅重塑了中国的经济面貌,也为中国和世界其他地区带来了实实在在的利益。

实践证明，中国经济的发展成就是在开放条件下取得的，未来中国经济实现高质量发展也必须在更加开放条件下进行。

“在新时代的中国，以高水平开放带动结构性改革，进而推动高质量发展，这就是以开放引领未来的必然逻辑，我们何乐而不为呢？”韩文秀在论坛上发言，点出了新时代中国推动形成全面开放新格局的目标。

“中国对外开放不会停滞，更不会走回头路。”始终奉行互利共赢的开放战略，不断创造更全面、深入的对外开放格局，是中国的战略选择。

世界机遇：参与中国新发展

当前，中国与世界经济的融合度日益加深，在开放中不断受益。与此同时，世界也受惠于中国经济的蓬勃发展，让“中国机遇”成为“世界机遇”。

近年来，中国经济对世界经济增长的贡献率保持在30%以上，成为推动对世界经济发展的重要动力。在首届中国国际进口博览会开幕式上，习近平主席宣布，未来15年中国进口商品和服务将分别超过30万亿美元和10万亿美元，让世界为之兴奋，以实际行动为中国的开放理念作出注解。

中国提出共建“一带一路”的倡议以来，已经同140多个国家和国际组织签署共建“一带一路”合作文件，推动一大批重大合作项目落地生根，“一带一路”沿线国家和地区覆盖全球超过60%的人口和全球三分之一以上的贸易。

本届中国发展高层论坛上，中国社会科学院学部委员、国家金融与发展实验室理事长李扬指出，传统全球化的推进过程呈现出强烈的“规则优先”的特点，但“一带一路”的特点是“发展优先”，有助于推进一个新的全球化方略。他表示，要利用“一带一路”这样一个机制积极参与全球治理。

持续加码的政策利好，也让外商越来越青睐中国市场。特斯拉在上海开工建设超级工厂，摩根大通扩大上海办公场地，英威达史上最大投资项目落户上海……中国经济的蓬勃发展、开放政策的与时俱进，正为全球企业提供参与中国发展的机会。

苹果公司CEO蒂姆·库克在中国发展高层论坛上对中国的开放表达了感谢：“中国不断地变化和发展，感谢中国打开了大门，让我们成为这个社区的一份子。苹果公司期待中国在未来不断地开放，我们的未来密不可分。”

中国坚持敞开大门搞建设，加快构建互利共赢、多元平衡、安全高效的开放型经济新体制，愿与世界各国共谋发展、共享机遇，体现了中国在推动全球经济平衡发展中的责任担当。

合作共赢：共创全球新繁荣

习近平指出，中国将始终是全球共同开放的重要推动者，中国将始终是世界经济增长的稳定动力源，中国将始终是各国拓展商机的活力大市场，中国将始终是全球治理改革的积极贡献者。

当前，世界经济正经历深刻调整与变革。在这一过程中，中国作为世界经济增长的重要引擎，将始终坚持合作共赢、建设开放经济，在构建人类命运共同体的道路上增进全球福祉、促进共同繁荣。

回望过去，中国开放的道路并非一帆风顺。信心在任何时候都至关重要，对于正处在爬坡过坎关键时期的中国来说，信心是讲好中囯开放故事的重要基础。

面向未来，开放仍然是联系中国与世界的最好纽带。中国以更高水平的开放引领未来、推动世界经济发展，世界也应对中国发展报以坚定的信心和期待。

韩文秀在论坛上指出，中国的对外开放将是更加互利共赢的开放、更加知行合一的开放、更加一视同仁的开放、更加内外联动的开放，将更加注重推动由商品和要素流动型开放向规则等制度型开放转变。

2019年是新中国成立70周年。秉持着“与世界对话 谋共同发展”的宗旨，中国发展高层论坛已经举办了第20届年会，为推动中外发展、政策交流与合作作出了积极的贡献。

在本届论坛上，中国政府高层同全球商界、政界精英、中外学者围绕“世界经济的危与机” “WTO改革与全球化的未来” “巩固结构性改革成果”“迎接5G时代”等主题，进行了深入的探讨。

这些重大议题不仅聚焦中国改革开放取得的成果，更立足于全球经济发展的趋势，为中国实现高质量发展寻找新动能，为中国更好地联结世界探索新方案。

“一花独放不是春，百花齐放春满园。”中国经济根植于世界经济的花园之中，中国的发展与全球气候密不可分。

这个春天，中国发展高层论坛集聚全球智慧，给中国的开放信心增添更多力量，为中国与世界的合作凝聚更多共识，也在观点激荡中为中国发展贡献思想的能量。

(责编：李楠桦、杨曦)