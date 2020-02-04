2月4日
工信部倡议：充分发挥人工智能赋能效用、协力抗击疫情
央行再投流动性提振市场信心 两日投放累计达1.7万亿元
2月3日
七部门：有序恢复交通运输服务 保障重点人群出行顺畅
文化和旅游部应对疫情 推出在线公共文化和旅游服务
工信部会同有关方面采取四项措施切实保障医疗物资供给
能源局：优先安排好疫情重点地区煤炭供应 严禁在合同约定以外随意涨价
央行出手引导利率下降 下调7天和14天期逆回购利率10个基点
2月2日
生态环境部：规范医疗污水、城镇污水处理 防止新型冠状病毒通过粪便和污水扩散传播
交通运输部公布各地应急运输电话 简化“通行证”办理流程
交通运输部公路局副局长王太：三项措施强化疏堵保畅 让群众顺利返程
央行：2月3日将开展1.2万亿元公开市场操作投放流动性
交通运输部：重要生活物资纳入应急运输保障范围
2月1日
证监会：特殊时期作特别安排 尊重市场规律 体现监管弹性
五部门：疫情防控期间保障金融基础设施安全 提高外汇办理效率
五部门：疫情防控期间合理调度金融资源 保障基本金融服务畅通
五部门：疫情防控期间保持流动性合理充裕 加大货币信贷支持力度
1月31日
交通运输部印发通知：做好疫情防控形势下公路保通保畅工作
海关总署：全国海关“零延时”验放进口疫情防控物资
生态环境部：疫情防控期间 加强饮用水水源地水质预警监测
1月30日
人社部：部署做好疫情防控期间社会保险经办工作
交通运输部印发紧急通知 统筹做好疫情防控与水路运输保障
肺炎疫情医疗废物应急处置如何做？生态环境部这样要求
交通运输部：全国的省际包车已经全部停运
国家发改委：加大湖北米面油肉生产供应力度
民政部：散布虚假信息的社会组织要从严从快依法查办
交通运输部：除疫情防控需要外不得泄露乘客信息
交通运输部：暂停交通运输服务前应及时向社会公布
交通运输部：防控疫情不得采取封闭高速公路等措施
中国银保监会：对文旅等行业不得盲目抽贷、断贷、压贷
1月29日
市场监管总局：哄抬口罩价格或被罚300万
工信部：防控物资供给存在缺口 将督促企业复工复产
海关总署署长倪岳峰：科学防治精准施策 筑牢国门检疫防线
国家移民管理局暂停办理内地居民往来港澳地区旅游签注
海关总署：全力保障疫情防控物资快速通关
1月28日
市场监管总局：持续加大对防疫用品、民生用品的价格监管
证监会：疫情防控物资生产和供应的相关上市公司全力保障市场供应
外汇局：建立外汇政策绿色通道 支持疫情防控工作
1月27日
人社部：落实疫情防治人员临时工作补助政策
交通运输部：不检查不停车不收费 保障防控物资优先通行
发改委：投资3亿专项补助武汉火神山和雷神山医院项目建设
应急管理部：细化实化各项措施 坚决打赢疫情防控阻击战
银保监会：对受疫情影响企业不得盲目抽贷、断贷、压贷
1月26日
交通运输部副部长刘小明：做好春运和疫情防控工作十分重要
海关总署：重新启动出入境人员填写健康申明卡制度
海关总署：保障用于疫情防控的进口捐赠物资快速通关
文旅部：全国暂停团队旅游及“机票+酒店”旅游
银行“绿色通道”助力防疫抗疫 提醒：公众办业务应选“普通汇款”
1月25日
海关总署、国家卫健委发布关于防控新型冠状病毒感染的肺炎的公告
交通运输部：疫情防控物资和人员应急运输车辆免费优先通行
市场监管总局要求严查防疫用品涨价囤货等违法行为
1月24日
工信部：全力保障重点地区、医护人员防控物资需求
交通运输部：加强对应急物资出现短缺地区运力调整
人社部：新型冠状病毒肺炎患者、疑似病人因隔离而误工应支付其报酬
民政部部署民政服务机构做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作
1月23日
交通运输部：暂停进入武汉的道路水路客运班线发班
文旅部下发通知应对疫情 要求各地做好旅游团队跟踪监测
工信部召开电商平台疫情物资供需对接座谈会
人社部：医护人员因履职感染新型冠状病毒肺炎应认定为工伤
交通部：提供口罩等防护物品确保春运一线人员身体健康
民航局：加强对旅客健康巡查 做好工作人员的安全防护
工信部:建立防控应急物资保障工作机制 细化责任落实到人
1月22日
财政部、医保局：确保确诊新型肺炎患者不因费用问题影响就医
交通运输部门免收到达离开武汉的退票手续费
交通运输部启动Ⅱ级应急响应全力做好疫情联防联控工作
交通部：与卫健等部门密切协作坚决遏制疫情蔓延势头