科大讯飞高级副总裁、广东省人工智能产业协会会长 杜兰

品牌，一头连着消费者，一头连着企业。做强做优中国品牌，不断满足消费升级需要，是企业应对时代变局、赢得美好未来的“必修课”，亦是企业管理者需要肩负的重要责任。近年来，中国品牌迅速成长，质量上精益求精、创新上勇于攀登、责任上敢于担当，不仅让品牌的价值不断提升，也契合消费升级的大趋势，成为满足人们高品质生活需求的有力支撑。2022年5月10日是第六个中国品牌日。即日起，人民网推出“中国品牌之声”系列策划，邀请各行业企业负责人就中国品牌建设话题进行分享。

科大讯飞从创业的第一天开始，就选择做一名源头核心技术创新的攀登者，这是公司的使命，讲好中国故事的前提是首先要自己去创造它。

树立中国品牌，要成为好故事的创造者。关键核心技术要不来、买不来、讨不来，必须自己撸起袖子实现从0到1的突破，核心源头技术必须牢牢掌握在自己手里。只有源于热爱的初心，才能在创新道路上长期坚守。一路走到今天，科大讯飞在自主创新的道路上整整坚持了23年。

人工智能将以解决人类社会发展的刚需命题载入史册。讲好中国故事的关键是不断跨越技术鸿沟进行系统性创新，用技术去赋能千行百业。

树立中国品牌，要成为好故事的演绎者。一直以来，科大讯飞坚持“顶天立地”的技术信仰，“顶天”就是要将技术做到全球最好，“立地”就是要将技术和各行各业深度融合，用人工智能解决人们生产生活的实际需求。人工智能具有天然的资源均衡价值属性，在促进发展的同时，能够持续优化资源配置，促进社会公平。

经过多年奋斗，科大讯飞的智慧教育解决方案已经走进全国5万个学校的课堂，超过1亿师生都在使用。智医助理系统已经为全国300多个区县的基层医生提供了近4亿次的人工智能辅助诊断建议，帮助基层医生将诊断合理率从70%提升到90%。开放平台已经向社会开放了491种AI能力，328万开发者团队通过这些AI能力创造出147万个各行各业的应用。真实的应用案例、规模化使用的产品、统计数据佐证的应用成效每天都在发生，人工智能规模化应用落地的时代已经到来。

讲好中国故事的使命是用科学精神回归价值创造根本，用科学技术共同建设美好世界。树立中国品牌，要成为好故事的传播者。今天，人类面临诸多共同挑战：疫情、战争、贫困、气候变暖等问题为人类的前途带来极大不确定性。怎样用科技来解决“人类命运共同体”面临的共同问题，成为科技从业者必须回答的时代之问。

在中国参与构建“人类命运共同体”的征途上，科大讯飞是永不止步的攀登者——和越来越多的产业伙伴一起勇攀科技高峰，讲好中国故事，让世界听见中国的科技强音。犹如蜜蜂的价值不在酿蜜而在授粉，科大讯飞希望将科技的种子撒向广袤星球，用人工智能建设一个更加美好的世界。

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(责编：董童、李源)