维信诺董事长、总裁 张德强

品牌，一头连着消费者，一头连着企业。做强做优中国品牌，不断满足消费升级需要，是企业应对时代变局、赢得美好未来的“必修课”，亦是企业管理者需要肩负的重要责任。近年来，中国品牌迅速成长，质量上精益求精、创新上勇于攀登、责任上敢于担当，不仅让品牌的价值不断提升，也契合消费升级的大趋势，成为满足人们高品质生活需求的有力支撑。2022年5月10日是第六个中国品牌日。即日起，人民网推出“中国品牌之声”系列策划，邀请各行业企业负责人就中国品牌建设话题进行分享。

当前世界发生巨大变局，数字经济正在重塑各行业的商业模式，成为全球经济增长的重要动力。我国高度重视数字经济的建设，提出要聚焦新型显示等重点领域，促进数字经济发展，并培育一批具有国际视野、国际品牌实力和竞争力的大企业和具有产业链控制力的生态主导型企业。在这些企业中，维信诺正凭借“创新”让“视界”看到中国品牌到力量……

如何打造我国显示领域的自主品牌？维信诺的答案也是创新。我国显示产业经历了几代跃迁，从CRT时代全面引进，到LCD时代引进消化吸收再创新，再到现在以维信诺为代表实现OLED显示自主创新，短短几十年，我国显示产业从无到有，从大国迈向强国。

自主创新推动中国品牌走向全球。显示产业的发展，也同时助力了我国电子信息产业与数字经济走向世界。维信诺通过二十年的创新积淀，目前，已成为国际品牌的高端中国供应链。

与此同时，随着智能手机与智能穿戴等“中国品牌”赢得全球赞誉，中国“屏”实力也进入全球视野。越来越多的AMOLED显示创新技术，从中国走向世界。维信诺也代表中国主导了柔性显示国际标准的制订。

提升人类视觉享受。屏幕作为数字经济时代信息显示的重要载体，是人机交互的重要窗口。以AMOLED为代表的新型显示通过柔性和高画质等优势，在数字经济发展过程中将得到更多发展机会。同时，近年来线上办公、医疗、教育、娱乐等应用场景需求持续增长，也为AMOLED提供了新的机遇。下一阶段，维信诺将用创新技术赋能人类生活的方方面面，从显示制造大国转型为创新大国，为人类进步、生活改善做出贡献，让中国品牌的名字响彻“视界”。

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(责编：董童、李源)