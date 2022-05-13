飞亚达精密科技股份有限公司董事长张旭华

品牌，一头连着消费者，一头连着企业。做强做优中国品牌，不断满足消费升级需要，是企业应对时代变局、赢得美好未来的“必修课”，亦是企业管理者需要肩负的重要责任。近年来，中国品牌迅速成长，质量上精益求精、创新上勇于攀登、责任上敢于担当，不仅让品牌的价值不断提升，也契合消费升级的大趋势，成为满足人们高品质生活需求的有力支撑。2022年5月10日是第六个中国品牌日。即日起，人民网推出“中国品牌之声”系列策划，邀请各行业企业负责人就中国品牌建设话题进行分享。

以创新为根本，砥砺前行，选择和时代同行，与市场共振是中国企业发展的长期战略。中国载人航天事业30年历程取得累累硕果，也成就大国品牌的非凡故事。近20年来，飞亚达在航天领域助力国家技术使用，见证了中国载人航天事业蓬勃发展，为企业发展和行业建设也带来新的思考与动力。

传承载人航天精神，以精密为先驱。作为精密制造的特殊品类，手表身躯虽小却可囊括上百个零件，唯有持之以恒的专业技术投入，才能做强品牌，以产品赢得市场正向口碑。而对于中国手表行业的发展，更需要以载人航天精神为核心，不仅要“品质过硬”，更要精益求精，以精密为先驱。

当航天领域的发展与科学技术成为最重要的国力代表之一，作为中国企业更应该与中国航天科技共同前行、不惧挑战，敢于 “从无到有”完成制造重任。飞亚达始终秉持“专业为先”的品牌原则，从实践中汲取经验，以经验迭代制造，自始至终秉承创新意识和实操精神，实现了多项技术突破与创新，取得大量科技成果和自主知识产权。

响应市场趋势，拥抱消费升级。品牌需要顺应市场变化，以“Z世代”为代表的的新兴客群，成长于中国经济快速增长和生活水平大幅提高时期，对国家和民族的自豪感、认同感强，对“有故事、有创意、有态度”的国货消费品需求激增。

飞亚达励志以行业标杆来要求自身企业和品牌的发展，通过运用航天故事打造差异化的品牌理念，更要跨界联名、互动创新，满足年轻消费者多元需求，不断创造新鲜感和惊喜感，展现东西方天文文化交融，聚焦民族自强不息的航天探索故事，为新兴群体提供喜闻乐见的手表产品。

顾客体验导向，迭代售后服务。“服务”是品牌良性发展的“生命线”，企业和品牌必须从顾客实际需求出发，作为耐用消费品的飞亚达手表，要让“航天品质”走进千家万户，更要通过体系化、标准化的售后流程为消费者保驾护航，让顾客买得放心。

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(责编：董童、李源)