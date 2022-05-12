深圳市优必选科技股份有限公司首席品牌官 谭旻

品牌，一头连着消费者，一头连着企业。做强做优中国品牌，不断满足消费升级需要，是企业应对时代变局、赢得美好未来的“必修课”，亦是企业管理者需要肩负的重要责任。近年来，中国品牌迅速成长，质量上精益求精、创新上勇于攀登、责任上敢于担当，不仅让品牌的价值不断提升，也契合消费升级的大趋势，成为满足人们高品质生活需求的有力支撑。2022年5月10日是第六个中国品牌日。即日起，人民网推出“中国品牌之声”系列策划，邀请各行业企业负责人就中国品牌建设话题进行分享。

品牌，是企业做优做强的护城河，也是走向世界的通行证。“中国智造”的“品牌力”，不仅综合体现了企业的实力、魅力和活力，也展示出高价值、高势能的国家竞争力。优必选科技作为中国原创硬科技的代表，一直在品牌建设中求新求知、共建共享，让科技更有温度、有担当。

产品创新和创造力是全球最有价值领导品牌驱动增长的关键因素。实现“中国创造”是“中国智造”品牌建设的基石。优必选科技坚持用科技创新驱动产业发展，勇于担当引航企业，力争成为原创技术的“发源地”和现代产业链的“关键点”。公司在全球布局专利近3000件，其中发明专利占比70%以上，涵盖了人工智能和人形机器人核心技术领域，还推出了商用服务机器人和个人/家用服务机器人等一系列产品，应用于人工智能教育、智慧物流、智慧康养、商业服务、智能巡检、公共卫生防疫等多个行业。

“中国智造”品牌力的核心还在于创造社会价值，提供真正有助于提升人类生活水平的产品和服务。优必选科技持续以硬核科技服务于解决社会重大问题和满足社会重大需求，与全球共享中国科技创新成果。公司为中国3,000多所学校提供人工智能及机器人教育，并助力超40个国家开展人工智能教育。自新冠肺炎疫情发生以来，有多款防疫机器人奔赴全球15个国家和地区抗疫，助力全球疫情防控和生产生活秩序恢复。

此外，跨界与破圈，将“中国智造”打造成为中国的名片也是向全球消费者讲好中国品牌故事的有力抓手。优必选科技接连参加了2020迪拜世博会及2022荷兰世园会，代表中国原创前沿技术水平的“科技名片”和国家先进生产力的“社交名片”向世界传递中国AI。

不负使命勇探路，敢立潮头破浪行。自2012年成立以来，优必选科技始终坚持核心技术自主研发，在AI拓荒之路上破冰前行。作为“中国智造”代表企业，优必选科技与世界发展同频共振，以AI讲述中国科技自强自信的品牌故事。

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(责编：董童、李源)