本报记者 常 晋

习近平总书记强调：“高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务”“2023年是贯彻党的二十大精神的开局之年，做好今年经济社会发展工作，推动经济运行整体好转，对于全面建设社会主义现代化国家开好局、起好步至关重要”。

为深刻揭示习近平新时代中国特色社会主义思想的真理力量和实践伟力，充分展现开局之年各地区各部门坚定不移推动高质量发展的火热实践和成效经验，本报组织编辑记者奔赴大江南北，深入创新高地、开放口岸、城市新区、工业老区等一线采访调研，挖掘报道各地区各领域着力推动质量变革、效率变革、动力变革的经验做法和突出亮点。4月2日至7月3日，本报陆续刊发20期系列报道，展示广大干部群众团结一心推动高质量发展、创造美好生活的精神风貌，呈现百姓身边可知可感的新变化、实实在在的新收获，汇聚起立足新阶段、奋进新征程的强大力量。

——看雄安，规划科学服务优质，数字赋能智慧城市，铺展未来之城的壮美画卷；看滨海新区，区域协同优势互补，优化服务便利生活，谱写乐业安居的幸福篇章；看铁西，推进产业升级迭代，城区改造环境修复，实现工业老区的凤凰涅槃；看郑东，生态优化品质提升，宜居宜业吸引人才，纵览半城绿意的生机盎然；看天府新区，邻水营城沿绿布局，精细规划业兴人和，品味公园城市的山水风光。

——看亦庄，“四链”融合夯基筑底，营商环境持续优化，感受创新之城的拔节生长；看昆山，造链补链固本强基，瞄准前沿抢先布局，展现产业体系的强劲韧性；看光谷，攻克关键核心技术，打通链条融汇资源，踏上科技创新的追光之旅；看株洲，转型升级培育动能，研发生产相互促进，映照制造名城的新颜新貌；看宁东，延链增值“点煤成金”，绿色引领低碳发展，完成工业新城的转身蝶变。

——看浦东，深化改革扩大开放，链接全球共享机遇，倾听时代向前的新潮涌动；看义乌，中欧班列连接中外，敢闯敢试勇立潮头，体会“世界超市”的勃勃生机；看晋江，企业联合做大做强，产业聚合放大优势，领略民营经济的蒸蒸日上；看前海，制度创新先行先试，深港协作稳步推进，构建对外开放的崭新格局；看横琴，共商共建共管共享，粤澳携手深度合作，共创更加光明的美好未来。

——看赣州，上山下滩建棚种菜，融入湾区打通市场，奏响产业兴旺的和美乐章；看寿光，咬定创新做强两端，引领标准打造品牌，扬起蔬菜之乡的“微笑曲线”；看南繁，引企育企集聚创新，精心培育优良品种，挺立中国种业的自强高地；看毕节，引进技术突出特色，农业文旅融合共进，走出乡村振兴的铿锵步履；看杨凌，改良土地增产增效，做优培训助农兴产，激发现代农业的澎湃活力。

新时代中国的高质量发展，步履坚定，气象万千；神州大地生机勃发、欣欣向荣，发展图景鼓舞人心、提振信心。在全面贯彻党的二十大精神的开局之年，我们定能凝聚起推动高质量发展的强大合力，不断为强国建设、民族复兴伟业添砖加瓦、增光添彩。

《 人民日报 》（ 2023年07月10日 08 版）

【开局之年看雄安】

未来之城铺展壮美画卷

科学规划引领建设未来之城——河北雄安新区高质量发展纪实

记者手记：期待更多的“从来没见过”

【开局之年看滨海新区】

创新驱动，高质量发展迈新步

新时代美丽“滨城”建设步履坚实——天津滨海新区高质量发展纪实

记者手记：滨海新区未来更可期

【开局之年看株洲】

制造业名城展新颜

增强创新动力 壮大优势产业——湖南株洲高质量发展纪实

记者手记：因坚守而常新

【开局之年看毕节】

努力建设贯彻新发展理念的示范区

走出生态优先绿色发展的新路子——贵州毕节高质量发展纪实

记者手记：人的变化最可喜

【开局之年看天府新区】

建设山水人城和谐相融的公园城市

让公园城市有机生长——四川天府新区高质量发展纪实

记者手记：在公园城市诗意地栖居

【开局之年看寿光】

挑起蔬菜全产业链“金扁担”

山东寿光全链条提升蔬菜产业竞争力——蔬菜之乡上扬产业“微笑曲线”

记者手记：利器在科技，关键靠改革

【开局之年看前海】

画出最美最好的图画

“特区中的特区”生机勃勃——前海深港现代服务业合作区高质量发展纪实

记者手记：秉持“敢为天下先”的品格

【开局之年看光谷】

这束光，在创新中持续闪亮

以科技的主动赢得发展的主动——中国光谷高质量发展纪实

记者手记：光谷的“变”与“不变”

【开局之年看昆山】

在产业高地上锻造更强韧性

抢抓机遇再出发——江苏昆山高质量发展纪实

记者手记：勇于改革 善于创新

【开局之年看铁西】

工业老区焕发澎湃活力

站上新起点 展现新作为——辽宁省沈阳市铁西区高质量发展纪实

记者手记：转型振兴再出发

【开局之年看义乌】

“世界超市”敢为敢闯谱新篇

兴商建市勇立潮头——浙江义乌高质量发展纪实

记者手记：活力奔涌源于“通”

【开局之年看赣州】

红土地高质量发展春潮涌

发展勇争先 老区谱新篇——江西赣州市高质量发展纪实

记者手记：对标一流看变化

【开局之年看浦东】

大江东 新潮涌

打造全面建设社会主义现代化国家窗口——上海浦东高质量发展纪实

记者手记：可贵的，仍是大胆试大胆闯

【开局之年看杨凌】

给农业现代化插上科技的翅膀

耕好现代农业“试验田”——杨凌农业高新技术产业示范区高质量发展纪实

记者手记：把论文写在大地上

【开局之年看晋江】

以实体经济为支撑锻造发展新优势

晋江升级之路——中国式现代化的县域探索

记者手记：感恩奋进，传承弘扬好“晋江经验”

【开局之年看郑东】

大步迈向创新的活力之城

建设创新高地 昂起区域龙头——河南省郑州市郑东新区高质量发展纪实

记者手记：成事关键在用心

【开局之年看宁东】

绿色转型打开发展新空间

“点煤成金” 惟有创新——宁夏宁东能源化工基地高质量发展纪实

记者手记：宁东，成于实干

【开局之年看亦庄】

努力打造发展新高地

创新之城拔节生长——北京亦庄高质量发展纪实

记者手记：坚持向改革要动力

【开局之年看横琴】

创新发展向未来

新平台 新空间 新示范 新高地——横琴粤澳深度合作区高质量发展纪实

记者手记：感受琴澳一体化发展律动

【开局之年看南繁】

攥紧中国种子 端稳中国饭碗

挺立中国种业自立自强新高地——南繁高质量发展纪实

记者手记：南繁扛起新使命

(责编：胡永秋、袁勃)

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