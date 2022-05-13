平安集团董事会秘书兼品牌总监 盛瑞生

品牌，一头连着消费者，一头连着企业。做强做优中国品牌，不断满足消费升级需要，是企业应对时代变局、赢得美好未来的“必修课”，亦是企业管理者需要肩负的重要责任。近年来，中国品牌迅速成长，质量上精益求精、创新上勇于攀登、责任上敢于担当，不仅让品牌的价值不断提升，也契合消费升级的大趋势，成为满足人们高品质生活需求的有力支撑。2022年5月10日是第六个中国品牌日。即日起，人民网推出“中国品牌之声”系列策划，邀请各行业企业负责人就中国品牌建设话题进行分享。

中国品牌崛起的内在动力，在于回应人民群众对美好生活的向往。从1988年诞生于深圳蛇口起，“专业，让生活更简单”就是平安战略实践中最重要的品牌承诺，这个承诺既是对客户的专业承诺和价值承诺，也是一站式的综合金融服务模式，更是一种创新时代的生活方式。

面对人民日益多元化、便捷性、一站式等金融服务需求，中国平安依托综合金融服务优势，实现了“一个客户、多个产品、一个账户、一站式服务”的金融服务场景。例如，围绕“买房买车买保险、投资储蓄信用卡、健康医疗+养老”九大场景，中国平安致力于让日常医疗健康等生活服务与金融服务无缝衔接，客户从出生开始一直到年老，无论涉及何种金融子领域，都能够享受平安提供的一揽子便捷服务。截至目前，中国平安个人客户数已超2.23亿，互联网用户量已超6.57亿。

中国平安始终相信，一个成功的中国品牌，一定要深深扎根于这片土地，殷切响应这个时代的呼声，全情致力于解决人民群众当下的痛点和未来的期许。这个月，平安即将迎来34岁生日，30多年的筚路蓝缕，平安从小到大、从大到强，连续13年登上了《财富》世界500强榜单。进入第四个十年，中国平安正全力推动“综合金融+医疗健康”战略升级，通过更加专业、优质、高效的金融和医疗健康服务能力建设及综合协同效应，为服务实体经济、保障社会民生、促进百姓的品质生活贡献自己的心力。

品牌是企业最重要的无形资产，代表一种持久的价值体系，是一个企业的生命。中国平安的品牌愿景是以人民为中心，以民族复兴为己任，成为国际领先的综合金融、医疗健康服务提供商。秉持“在竞争中求生存，在创新中求发展” 与“一个平安(One Pingan)”的精神，中国平安致力于成为企业的楷模、行业的标杆、客户的首选和员工的骄傲。

打造国际一流品牌，是中国品牌未来的期许。中国平安正与众多优质民族品牌一起，坚定地走在这条时代大道之上，答好中国品牌的时代问卷。

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(责编：董童、李源)