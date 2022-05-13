品牌，一头连着消费者，一头连着企业。做强做优中国品牌，不断满足消费升级需要，是企业应对时代变局、赢得美好未来的“必修课”，亦是企业管理者需要肩负的重要责任。近年来，中国品牌迅速成长，质量上精益求精、创新上勇于攀登、责任上敢于担当，不仅让品牌的价值不断提升，也契合消费升级的大趋势，成为满足人们高品质生活需求的有力支撑。2022年5月10日是第六个中国品牌日。即日起，人民网推出“中国品牌之声”系列策划，邀请各行业企业负责人就中国品牌建设话题进行分享。

进入“十四五”时期，一直扮演着社会“稳定器”和经济“助推器”的保险行业，如何以老百姓的需求为导向，促进产品与服务的价值回归，成为了整个行业发展的一道“必答题”。泰康保险集团执行副总裁兼泰康人寿总裁程康平认为，随着外部市场环境、保险客户群体以及大健康产业等要素的变化，中国寿险业需要提升自身竞争力，实现转型升级，真正走进老百姓的心中。

“外部环境的改变，倒逼寿险行业创新转型。”程康平坦言，这一变化主要体现在三个方面：一是老龄化加快，长寿时代来临，长寿时代也是健康时代、财富时代；二是客户群体和需求发生变化，客户主体由过去的“60后”“70后”转变为“80后”“90后”，在需求更加个性化的同时，保障对象也从个人向家庭乃至家族转变；三是后疫情时代，家庭的健康保障更加迫切，实现“健康保险”与“健康服务”融合创新成为行业共识。

“发展中的问题，要在发展中解决。”程康平认为，行业创新转型主要体现在商业模式、产品服务等层面上。以商业模式为例，未来寿险公司如果只纯粹做寿险经营，压力将会很大，因此要建立新的销售模式。例如泰康推出的“爱家之约”产品计划就集中体现了泰康人寿深耕寿险产业链、从1到N的创新想象。在保单形式上，“一张保单保全家”改变了传统保险形态；在产品理念上，诠释了人寿保险就是安排人们未来美满新生活的新理念；在销售模式上，从一对一的个人传统销售，转变为对家庭的现代销售方式。20年来，“爱家之约”累计销售超300万件，服务客户超580万、家庭超245万，带动泰康人寿家庭保单占比不断上升。

“我们将虚拟保险与实体医养结合，搭建了大健康生态体系，通过‘保险+养老’‘保险+医疗’来解决养老、健康问题。可以说，‘保险+’为行业带来无穷想象。”程康平提出，“保险+”的新商业模式催生了产品和服务创新，进而带动生态链的形成。未来保险行业提供的产品将不再是单独的保险产品，而是多元化保险产品+养老健康服务的组合，是服务于个人、家庭乃至家族的一揽子解决方案。

随着医疗、子女教育、养老等问题对中产家庭的影响不断增大，泰康人寿相关保险产品不断丰富完善内涵，其配套的服务内容，从保险支付向前、后端扩展，打造预防、干预、就医、康复的健康管理闭环，从事后理赔转向为客户提供全周期的健康服务。“我们的一个重要的出发点，就是方便客户，让客户少花钱，经过不断升级，特别是受幸福有约‘保险+医养服务’的启发，我们构建了以百万医疗、重疾保障为核心，加上随时随地的医疗服务和优质的实体医疗资源，组成健康闭环，实现让保险更安心、更便捷、更实惠的初心。”程康平说。

程康平认为，在泰康的大健康生态体系里，泰康人寿要找准自身位置，健康闭环即为着力点之一。相关产品、服务、体验三大维度全面升级，从单一的保险产品计划蜕变为立体的健康生活方案，满足不同家庭成员的多元化保障需求：在产品端推出爱家之约健康版和财富版；在服务端，进一步完善康乃馨理赔服务，并创新推出家庭保单服务和家庭会员服务，从产品覆盖全家扩展至服务覆盖全家；在体验端，以泰康大健康中心为窗口，为客户及其家庭打造专属体验。目前，泰康大健康中心已覆盖44座城市，年内拟启动“330城”建设，力争做到有泰康客户的地方就要有大健康中心。

“创新是流淌在泰康血脉中的基因。”程康平表示，从保险到保险+，从产品到商业模式创新，充分体现泰康创新永续的企业特质和独树一帜的品牌形象，开启了一条寿险新赛道——人无我有，通过“商业模式+销售模式+传统的专业化经营+职业化和专业化的销售人员”，形成一整套核心竞争能力，让保险服务真正走进客户心中。

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(责编：董童、李源)