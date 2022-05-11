GIO华兴控股集团CEO、贵州金尘茶茶叶发展有限公司董事长 葛小松

品牌，一头连着消费者，一头连着企业。做强做优中国品牌，不断满足消费升级需要，是企业应对时代变局、赢得美好未来的“必修课”，亦是企业管理者需要肩负的重要责任。近年来，中国品牌迅速成长，质量上精益求精、创新上勇于攀登、责任上敢于担当，不仅让品牌的价值不断提升，也契合消费升级的大趋势，成为满足人们高品质生活需求的有力支撑。2022年5月10日是第六个中国品牌日。即日起，人民网推出“中国品牌之声”系列策划，邀请各行业企业负责人就中国品牌建设话题进行分享。

无论是国内国际“双循环”还是乡村振兴，都离不开产业发展和品牌建设。华兴控股集团作为一家产业投资公司，始终坚持“不忘初心，产业报国”的座右铭，以科技和文化作为驱动，深耕农业、制造业等实业领域，力求通过打造创新品牌助力经济高质量发展，让传统产业焕发时代新生机。

品牌的背后是品类，而品类的背后是创新。时代总是在不断向前，创新是品牌生存的基础，也是竞争力的体现。

茶作为中国文化传承的重要载体，代表了中国人处世哲学中的智慧与沉稳。然而在全球经济发展的浪潮中，中国作为茶的发源地，却面临着“有品类无品牌”的尴尬局面。

2021年，华兴控股集团打造了金尘茶品牌，选择在消费升级当口迈入袋泡茶赛道，既是看中仍处于蓝海的国内袋泡茶市场，也是因为茶饮市场现有产品无法完全满足逐渐升级的消费需求。更多新品牌进入茶产业，可以为中国茶叶市场带来品牌创新思路，同时也加快茶叶市场的洗牌进程，从而诞生更多的细分市场，丰富茶饮消费品类。此外，对于中国茶文化发扬光大和走向世界也有着积极的意义。

产品质量决定着品牌的生命，只有从源头实施科学化的种植和加工，让产品拥有标准化的生产流程，注重新品的研发，并严格把控包括运输、储藏等环节，才能真正确保品牌质量，从而引领整个行业的健康发展。金尘茶品牌选择在“云下有茶，茶上有雨”的贵州投资兴建一个集茶叶深加工与茶文化旅游“一二三产业”融合发展的现代化示范性工厂，将新式茶饮生产线提质升级改造，并打造白、青、黄、黑、绿、红传统茶全新生产线。金尘茶立志构建起健康、时尚的茶饮生活方式，带动茶饮市场品牌化、年轻化，并以此为目标不断前进。

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(责编：董童、李源)