微众银行党委书记、行长李南青

品牌，一头连着消费者，一头连着企业。做强做优中国品牌，不断满足消费升级需要，是企业应对时代变局、赢得美好未来的“必修课”，亦是企业管理者需要肩负的重要责任。近年来，中国品牌迅速成长，质量上精益求精、创新上勇于攀登、责任上敢于担当，不仅让品牌的价值不断提升，也契合消费升级的大趋势，成为满足人们高品质生活需求的有力支撑。2022年5月10日是第六个中国品牌日。即日起，人民网推出“中国品牌之声”系列策划，邀请各行业企业负责人就中国品牌建设话题进行分享。

随着全球数字技术的飞速发展，数字经济为经济社会的持续健康发展提供新动能。自《“十四五”数字经济发展规划》发布以来，数字化模式日渐成为引领经济发展的新形态。

在此背景下，金融科技充分挖掘技术和数据等新型生产要素的价值，近年来在促进数字化金融服务发展、提升普惠金融服务效率方面成果颇丰。

2022年，在我国经济工作“稳字当头、稳中求进”的总基调下，稳增长成为重中之重。企业稳则经济稳，当前我国4800万家中小微企业继续保持较高活跃度，是稳定就业、改善民生、促进创新方面的中坚力量。然而，传统小微金融服务面临着业务开展成本较高、收益不足、覆盖率不足和体验较差等问题，导致普惠金融业务供给不平衡、不充分。

金融立足于服务实体经济，而金融科技则为促进普惠金融发展提供了新机遇。微众银行秉持“科技、普惠、连接”的愿景，七年来持续发展“ABCD”（人工智能、区块链、云计算和大数据）金融科技战略，以科技实现普惠金融的降本增效，将“金融活水”送达普惠金融的“最后一公里”。

通过发挥自身金融科技的优势，微众银行切实降低银行端风险成本高、获客成本高与服务成本高（“三高”）这几大问题，匹配小微企业客户端“短小频急”的资金需求，化解供需两侧之间的结构性矛盾，精准滴灌小微企业，持续发挥金融为实体经济的“输血”作用。目前，微众银行的企业流动资金贷款产品微业贷已累计触达小微企业超270万家，授信客户89万家，探索出具备特色的数字普惠金融路径，为破解服务小微企业难题提供了新路径。

微众银行微业贷打造的“发展可持续、风险可承担、成本可负担”的小微模式，具备三个“数字化”特色：首先，微众银行依托数字化大数据风控，评估企业主体信用，提升风险管控能力；其次，通过数字化精准营销，实现全链路触达小微企业；再次，贯彻数字化精细运营策略，以小微企业的发展需求为核心，提供融资、票据贴现、保险、账户管理、支付结算、现金管理等适其所需的金融服务。

围绕国家科技创新的路线图和产业链布局，微众银行沿袭微业贷的成功模式和特色优势，推出了科创贷款，重点为科技创新及战略新兴产业的小微企业提供金融支持。截至2021年底，微业贷科创贷款已经触达全国近18万户科创企业，覆盖19个省及直辖市、100多个地级市，授信1115亿元。

微众银行将始终秉持“让金融普惠大众”的初心，打造互联网银行品牌，持续应用金融科技提升服务质效，积极发挥金融科技在弥合数字鸿沟、助力产业数字化转型、助推数字经济高质量发展的作用。

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(责编：董童、李源)